International Propeller Club Port of Brindisi and Salento: le sfide che ci attendono richiedono leale collaborazione

Con l’arrivo del 2025 l’International Propeller Club Port of Brindisi and Salento intende augurarvi un anno ricco di successi e soddisfazioni, collettive e individuali. Le sfide che attendono la nostra comunità sono tante e complesse e richiedono leale collaborazione e impegno da parte di tutti noi.

Come è noto, il porto di Brindisi vive un momento di profonda transizione e, nell’anno corrente, si attende l’insediamento del nuovo Presidente dell’Autorità di Sistema locale (ADSP MAM). In tal senso, il nostro Club auspica che la nuova presidenza dell’ente, a prescindere dalla sua provenienza territoriale, sappia amministrare il porto di Brindisi e, in generale, tutti gli altri porti del sistema con lungimiranza e proattività amministrativa, nel segno dell’innovazione, della sostenibilità e della rapidità d’azione.

Per quanto riguarda il nostro porto, si confida nella rapida realizzazione di tutte le opere già programmate e finanziate, sia esse già appaltate che appaltabili, al fine di attrarre nuove linee e rafforzare quelle esistenti, in modo tale da poter compensare la dismissione dei traffici energetici.

Non è poi secondaria la tanto attesa approvazione del nuovo Piano Regolatore del Porto di Brindisi che, una volta completata, potrà fungere da attrattore di nuovi sviluppi per il nostro scalo, a livello urbanistico, sociale ed economico.

Sono tanti, dunque, gli impegni, le sfide e le emergenze che graveranno sulla nuova presidenza dell’ente e, pertanto, si spera che il processo selettivo della nuova figura tenga conto di tutti questi aspetti, premiando logiche di competenza ed esperienza e mettendo da parte, invece, ragioni corporative, da sempre spina nel fianco di questo territorio.

Al contempo il nostro Club, potendo contare su tante professionalità al suo interno e disponendo da sempre di una visione completa del porto, si impegnerà ancor di più quest’anno per fornire, sia individualmente che congiuntamente ad altre realtà associative, spunti e proposte utili per la crescita del porto di Brindisi, a vantaggio sia della città stessa che dei territori limitrofi.

Perchè insieme si vince, sempre.