Royal Caribbean collabora con CPN per la consegna di biocarburanti B24

(Foto courtesy by CPN)

La holding crocieristica Royal Caribbean Group ha collaborato con il fornitore di servizi di bunkeraggio Chimbusco Pan Nation Petro-Chemical (CPN) per la consegna di biocarburante marino B24 a Hong Kong.

Homg Komg. Lo scorso 2 gennaio 2025, la società di servizi di bunkeraggio Chimbusco Pan Nation Petro-Chemical ha consegnato il biocarburante marino b24 certificato ISCC-EU alla nave da crociera Celebrity Solstice di Royal Caribbean costruita nel 2008 a Hong Kong.

“Questa consegna storica non solo stabilisce un nuovo standard per le compagnie di crociera, ma rafforza anche il ruolo di Hong Kong nella transizione globale verso pratiche marittime più ecologiche”, ha detto il CPN.

Il 15 novembre 2024 il Governo ha presentato il Piano d’azione sul bunkeraggio marittimo ecologico, definendo strategie e azioni chiare per promuovere lo sviluppo di Hong Kong in un centro di bunkeraggio marittimo verde di alta qualità.

Il Piano d’azione elenca cinque strategie e dieci azioni incentrate sull’ambiente che coprono un’ampia gamma di settori, quali la fornitura di combustibili verdi per il trasporto marittimo, il sostegno alle infrastrutture, la riduzione delle emissioni portuali, le misure di incentivazione, la collaborazione con la Cina continentale e d’oltremare e la formazione dei talenti.

Con l’attuazione tempestiva del piano d’azione, il Governo prevede che Hong Kong fornirà servizi di bunkeraggio alle navi oceaniche alimentate con combustibili marittimi verdi come il GNL o il metanolo verde per oltre 60 volte all’anno entro il 2030, con un totale di oltre 200.000 tonnellate di combustibili marittimi verdi.

In linea con questo piano, CPN ha stretto una partnership con Hong Kong e China Gas Company (Towngas) per sviluppare i mercati nazionali e internazionali dei combustibili marini a metanolo verde.

Nell’ultimo anno, CPN ha anche fornito biocarburante marino a vari operatori dell’industria marittima, tra cui la compagnia di navigazione container Orient Overseas Container Line (OOCL) con sede a Hong Kong, la Yang Ming Marine Transport Corporation di Taiwan e la Swire Shipping di Singapore.

Dal 2021 CPN ha istituito una task force dedicata per condurre ricerca sui combustibili alternativi, compresi i biocarburanti marini, che mirava a contribuire a un’industria marittima più sostenibile e completare la fornitura Biocarburante marino B24 a più di dieci navi oceaniche.

Il biocarburante marino B24 è una miscela del 24% di biodiesel B100 e olio combustibile marino, che contribuisce in modo significativo a ridurre le emissioni di carbonio e a promuovere sostenibilità ambientale. Rispetto a diesel marino convenzionale, il biodiesel B100 può ridurre le emissioni di carbonio di almeno l’84%, mostrando un potenziale significativo per la riduzione delle emissioni di carbonio a livello industria navale.

CPN continua a impegnarsi nella promozione dell’ambiente sostenibilità e l’avanzamento delle pratiche di bunkeraggio marittimo. L’azienda si impegna continuare a sviluppare e fornire combustibili alternativi innovativi, contribuendo a standard di protezione ambientale più elevati nell’industria marittima globale.

Abele Carruezzo