LRIT, sistema per tracciare le navi a livello globale

Il Long Range Identification & Tracking (LRIT) è un sistema che richiede alle navi interessate di trasmettere la loro identità e posizione ogni 6 ore

Londra. Si tratta di un sistema sicuro basato su satelliti, il che significa che le navi possono essere tracciate a livello globale e non saranno mai fuori dalla portata del sistema. Gli scopi principali di LRIT sono aiutare il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso e migliorare la sicurezza marittima e la protezione dell’ambiente,oltre alla gestione della flotta e la gestuìione del rischio.

Il sistema LRIT è composto da: – le apparecchiature di trasmissione delle informazioni LRIT a bordo della nave; . il fornitore o i fornitori di servizi di comunicazione (CPS, Communications Service Provider); – il fornitore o i fornitori di servizi applicativi (ASP, Application Service Provider); – il Centro Dati (DC) LRIT, compresi i relativi sistemi di monitoraggio dei pescherecci (VMS); – il Piano di Distribuzione dei Dati LRIT (DDP); – e l’International LRIT Data Exchange (IDE).

Il tracciamento di qualsiasi nave applicabile inizia con la trasmissione delle informazioni LRIT dall’attrezzatura di bordo.

Le informazioni LRIT trasmesse comprendono la posizione GNSS della nave (basata sul dato WGS 84), l’ora e l’identificazione dell’equipaggiamento di bordo. L’equipaggiamento di bordo dovrebbe essere impostato in modo da trasmettere automaticamente le informazioni LRIT della nave a intervalli di 6 ore al Centro di Distribuzione identificato dall’Amministrazione di bandiera, a meno che il Governo contraente che richiede la fornitura di informazioni LRIT non specifichi un intervallo di trasmissione più frequente.

Le informazioni LRIT trasmesse dalla nave viaggiano attraverso il percorso di comunicazione impostato dal CSP all’ASP. L’ASP, dopo aver ricevuto le informazioni LRIT dalla nave, aggiunge ulteriori informazioni al messaggio LRIT e passa il messaggio espanso al DC associato.

Gli utenti dei dati LRIT potrebbero avere il diritto di ricevere o richiedere informazioni LRIT in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o servizio di ricerca e salvataggio, come prescritto dalla regola V/19-1 della Convenzione SOLAS del 1974.

Tutte le navi interessate devono trasmettere informazioni LRIT senza interruzioni e non dovrebbero spegnere i loro terminali LRIT o ridurre la frequenza di trasmissione se non in circostanze molto specifiche.

LRIT è richiesto ai sensi della regola 19-1 del capitolo V della convenzione SOLAS e si applica ai seguenti tipi di navi, se impegnate in viaggi internazionali: – Navi da passeggeri, comprese le unità veloci da passeggeri; – Navi da carico di 300 gt e oltre; – Yacht commerciali di 300 gt e oltre; – Unità mobili di perforazione offshore.

Le navi dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS) e utilizzate esclusivamente all’interno dell’area marittima GMDSS ‘A1’ non devono essere conformi alle normative LRIT

Le trasmissioni LRIT possono essere temporaneamente interrotte o ridotte in circostanze eccezionali. Tali circostanze sono limitate a quanto segue: – quando la nave si trova in bacino di carenaggio o è in fase di modifica in un cantiere navale o in un porto per un periodo in cui l’interruzione frequente del sistema causerebbe problemi indebiti; – quando la nave deve essere messa in disarmo per un lungo periodo; – o quando il comandante determina che la trasmissione di informazioni LRIT compromette la sicurezza della propria nave.

Le trasmissioni devono essere riattivate non appena la minaccia è passata e il Registro Navale deve essere informato dell’evento senza indebito ritardo.

I comandanti devono essere consapevoli del fatto che la disattivazione mediante l’interruzione dell’alimentazione può causare interruzioni ad altri sistemi obbligatori ai sensi di SOLAS.

In conclusione, il Registro Navale evidenzia che monitora continuamente gli intervalli di segnalazione e indagherà su qualsiasi caso in cui una nave non riesca a trasmettere informazioni LRIT, a meno che non sia stato avvisato in anticipo. Il responsabile della sicurezza della compagnia verrà contattato nel caso in cui l’imbarcazione risulti non segnalante.

Il Comitato per la Sicurezza Marittima (MSC) dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), nella sua 106a sessione a novembre 2022, ha approvato la circolare SC.1/Circ.1307/Rev.1 al fine di apportare modifiche alle Linee guida sull’ispezione e la certificazione della conformità delle navi con l’obbligo di trasmettere informazioni LRIT.

Il Regolamento SOLAS V/19-1.6 specifica che le apparecchiature di bordo da utilizzare per trasmettere informazioni LRIT devono essere di un tipo approvato dall’Amministrazione.

L’uso di apparecchiature GMDSS per la trasmissione e la ricezione di radiocomunicazioni generali è un requisito specificato nella regola SOLAS IV/4.1.2. L’uso regolare delle apparecchiature GMDSS aiuta a sviluppare le competenze dell’operatore e a garantire la disponibilità delle apparecchiature.

Se le navi utilizzano altri sistemi di radiocomunicazione per la maggior parte delle loro comunicazioni commerciali, dovrebbero adottare un programma regolare di invio di messaggi di traffico o di prova selezionati tramite apparecchiature GMDSS per garantire la competenza dell’operatore e la disponibilità delle apparecchiature e per contribuire a ridurre l’incidenza dei falsi allarmi.

A partire dal 1° gennaio 2024, tutte le navi, comprese quelle esistenti, devono essere conformi al capitolo IV della SOLAS modificato, come da circolare IMO – COMSAR.1/Circ.32/Rev.2. Le navi non conformi sono tenute a raggiungere la conformità alla prima ispezione radio di sicurezza dopo il 1° gennaio 2024.

Le navi equipaggiate con impianti radio GMDSS devono soddisfare requisiti specifici per quanto riguarda i metodi di manutenzione degli impianti radio.

