Taranto, i marittimi dei rimorchiatori scioperano domani per la terza volta

(Foto courtesy Rimorchiatori Napolitani)

Nel porto di Taranto continuano le agitazioni dei lavoratori della Rimorchiatori Napoletani s.r.l.; per domani 8 gennaio indetta la terza giornata di sciopero

Taranto. Il sindacato UGL Mare in una nota ha indetto la terza giornata di sciopero: “Dopo gli scioperi del 22 ottobre e del 14 novembre, la mobilitazione continuerà con uno sciopero di 24 ore a partire dall’8 gennaio 2025”.

Il cambio della turnazione e degli orari di lavoro per le squadre, decisione che secondo il sindacato genererebbe un sovraccarico nell’orario lavorativo e porterebbe la perdita di posti di lavoro.

“Siamo di fronte – afferma il segretario generale Ugl Taranto, Alessandro Calabrese – a una situazione in cui le aziende, dopo aver ottenuto concessioni e appalti, operano sistematicamente ti agli al personale per proteggere i propri interessi, senza affrontare in modo costruttivo le problematiche connesse. Da due anni cerchiamo di aprire un dialogo costruttivo con Rimorchiatori Napoletani, ma ogni nostro tentativo, compresa la presentazione di una piattaforma rivendicativa, è stato ignorato”.

“L’azienda ha inviato un’informativa su un nuovo cambio di turnazione che non è stato condiviso con le organizzazioni sindacali. – prosegue Calabrese – . Questo cambio prevede turni di lavoro di 12 ore consecutive per più giorni, trasformando lo straordinario in un obbligo sistematico, programmato per un intero anno di lavoro. Così facendo, le ore di lavoro mensili aumenterebbero a oltre 210 con picchi di oltre 240 ore, ben al di sopra delle 173 ore previste dal contratto, mettendo a serio rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori”. E comunque tale orario è un’anomalia nel contesto dei Servizi Tecnico Nautici del porto, dove gli altri operatori lavorano con turni più equilibrati:.

Per il sindacato, l’informativa sulla turnazione agli orari di lavoro prevedeva inizialmente anche una pausa pranzo di due ore e ciò ha sollevato numerose criticità e avrebbe inevitabilmente compromesso il setrvizio continuo di rimorchio nel porto di Taranto h24.

UGL Mare aveva espoto tali criticità presso le Autorità competenti e del Pronto Intervento della Capitaneria di Porto, al punto che la Rimorchiatori Napoletani è stata costretta ad eliminare la pausa pranzo per evitare il disservizio ed un’assenza per la pausa pranzo. Tuttavia, eliminando la pausa pranzo, per il sindacato, si genera un carico straordinario di ore lavorative per ciascun dipendente non previsto dai contratti.

Ed ancora, per il sindacato si legge nella nota, “… il cambio di turnazione proposto mira a ridurre da 17 a 15 il numento di squadre operative per i sei rimorchiatori previsti dalla concessione, di cui quattro il servizio h24; elimina un’ulteriore squadra prevista dal Contratto integrativo del giugno 2018, composta da personale assunto per tre mesi a tempo determinato. Tale decisione da parte dell’azienda comporta la perdita di sei posti di lavoro a ciclo continuo e tre temporanei (18a squadra)”.

La Ugl Mare richiede un intervento urgente delle autorità portuali, in quanto consapevoli della procedura avviata dalla nostra organizzazione sindacale, ed in qualità di responsabili delle attività portuali, alle quali poniamo la nostra fiducia per bloccare questa pretesa insensata che mette in pericolo non solo i lavoratori, ma anche la sicurezza delle operazioni nel Porto di Taranto,” conclude Calabrese.

Abele Carruezzo