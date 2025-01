AST Networks e SAL Navigation per l’elettronica marittima

(Il SAL SPU-100, un sistema che garantisce la conformità e la sicurezza per i transiti nel Canale di Panama; foto courtesy AST Networks)

Le due società mirano a migliorare le comunicazioni nave-terra, la conformità e i costi operativi per i proprietari delle navi. Di recente, AST Networks ha collaborato con SAL Navigation di Stoccolma per migliorare l’elettronica marittima e aumentare la sicurezza in mare, rilanciando il suo primo prodotto, il SAL SPU-100 di High Precision Navigation, progettato per soddisfare i severi requisiti dell’Autorità del Canale di Panama

Panama. Il sistema è progettato su misura per supportare le navi che navigano nel Canale di Panama, garantendo la piena conformità ai suoi requisiti e migliorando la sicurezza, la comunicazione e l’efficienza durante i transiti.

L’avviso allo shipping n. A-32-2022 dell’Autorità del Canale di Panama, con annesso Regolamento, delinea i nuovi requisiti per le navi Neopanamax, sottolineando la necessità di sistemi di navigazione avanzati che garantiscano i massimi livelli di sicurezza ed efficienza.

Lukasz Latosinski, direttore generale di AST Networks Solutions, ha dichiarato: “La nostra partnership con SAL Navigation riflette il nostro impegno condiviso per l’innovazione e la sicurezza in mare; il SAL SPU-100 è un esempio di come la tecnologia possa soddisfare complessi requisiti normativi migliorando contemporaneamente le prestazioni per la sicurezza e gli operatori”.

Il Canale di Panama, un punto chiave per il commercio, richiede apparecchiature di navigazione e comunicazione specializzate per la conformità e la sicurezza delle navi. Il sistema ‘SPU-100’ soddisfi questi requisiti, rendendolo uno strumento adatto per gli armatori e gli operatori che utilizzano il Canale. Le sue funzionalità avanzate migliorano la consapevolezza della situazione, riducono al minimo i rischi durante scenari di navigazione complessi e supportano gli equipaggi nel prendere decisioni critiche.

Integrando protocolli di comunicazione e meccanismi di sicurezza, l’SPU-100 facilita il passaggio dei canali senza intoppi e contribuisce all’obiettivo più ampio di operazioni più sicure in mare.

Marte Lundgaard, responsabile marketing e comunicazione di SAL Navigation, ha dichiarato: “L’SPU-100 è una testimonianza del potere della collaborazione. Combinando l’esperienza di AST Networks nella connettività con l’innovazione di SAL Navigation nei sistemi marittimi, stiamo fornendo soluzioni che danno priorità alla sicurezza e all’efficienza operativa”.

L’SPU-100 offre un livello di sicurezza senza pari contro la crescente minaccia del disturbo del segnale e dello spoofing GPD, che sono diventati sempre più diffusi, non solo in aree ad alto rischio come il Mar Nero e le regioni del Golfo, ma anche nelle principali rotte marittime in tutta l’Europa occidentale.

Oltre all’SPU-100, entrambe le società stanno esplorando ulteriori opportunità per migliorare le comunicazioni nave-terra, migliorare la conformità alle normative marittime globali e ridurre i costi operativi per i proprietari e gli operatori delle navi.

Con l’aumento della complessità delle operazioni marittime globali, si prevede che altre importanti vie navigabili e porti richiederanno presto sistemi pilota fissi, che si estenderanno anche a navi con larghezza inferiore a 33 metri. L’SPU-100 è stato progettato tenendo conto di questa scalabilità, in modo da soddisfare le esigenze attuali e future di sistemi di navigazione ad alta precisione.

AST Networks è un integratore di comunicazioni indipendente a servizio completo che fornisce ai settori marittimo, energetico e governativo soluzioni di connettività remota ibride end-to-end affidabili. Passando senza problemi dalla rete satellitare a quella GSM per fornire una copertura ottimale nelle località più remote, dall’Artico ai tropici. Grazie alla sua esperienza trentennale fornisce soluzioni di connettività affidabili e senza interruzioni ad aziende e organizzazioni di tutto il mondo.

SAL Navigation è un fornitore leader di soluzioni tecnologiche marittime all’avanguardia. Con un’attenzione particolare all’innovazione, alla sicurezza e all’efficienza, SAL Navigation offre prodotti e servizi affidabili per aiutare gli operatori navali a navigare in sicurezza negli oceani del mondo.

Abele Carruezzo

(Foto courtesy Autorità Canale di Panama)