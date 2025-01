I 20 migliori operatori di traghetti

(Le slide seguenti spiegano bene i dati; courtesy by ShippaxDataBase)

La flotta dei primi 20 operatori navali per tonnellata lorda, metro di corsia e capacità passeggeri, al 1° aprile 2024

Halmstad (Svezia). Halmastad è una città portuale, universitaria, industriale e ricreativa alla foce del fiume Nissan, nella Provincia di Holland, sulla costa occidentale svedese.

La testata Shippax ha confermato anche nel 2024 il dominio delle compagnie italiane a livello globale nella ro-pax, dove conquistano i vertici di tutte le classifiche.

Il Gruppo Grimaldi svetta per tonnellate di stazza lorda, precedendo la svedese Stena Line e Grandi Navi Veloci, del Gruppo MSC, che si posiziona al terzo gradino del podio.

Secondo l’ultimo report di Shippax, aggiornato al 1° aprile 2024, il Gruppo Grimaldi continua a essere leader nel settore marittimo per la capacità di carico di mezzi rotabili, con 92.022 metri lineari di garage.

La compagnia partenopea mantiene inoltre il primo posto nella classifica relativa alla stazza lorda della flotta, che ammonta a 1.199.747 tonnellate.

Dietro la Grimaldi si posiziona la svedese Stena Line, con 73.552 metri lineari, mentre il terzo gradino del podio è occupato da GNV (Grandi Navi Veloci), che conferma la sua posizione con 46.051 metri lineari.

Shippax Market nella sua pubblicazione annuale si evidenziano dati sul traffico, statistiche e analisi per l’anno precedente che coprono l’industria dei traghetti, delle crociere, dei ro-ro e dell’alta velocità.

I dati del Gruppo Grimaldi – si legge nella nota esplicativa – includono quelli di Grimaldi Euromed S.p.A., Finnlines, Trasmed GLE e Minoan Lines; le figure di Onorato Armatori includono quelle di Moby, Tirrenia e Toremar; i dati del Gruppo Attica includono quelli di Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways, ANEK Lines e AML; Tallink Grupp comprende Tallink e Silja Lines; Baleària comprende Baleària e Fred. Servizio congiunto Olsen Express e Baleària per le Isole Canarie. La cifra DFDS include FRS Iberia/Maroc.

A lane meter (or lanes in meters) è una misura di corsia (o corsie in metri); cioè un’ ‘unità di misura di area di ponte’ nelle navi roll-on/roll-off, nelle navi da carico in cui i container o altri carichi, compresi i veicoli traghettati, che possono essere fatti rotolare o guidare su e giù. Una misura di corsia è definita come una striscia di ponte lunga un metro.

Per la capacità di carico in termini di metri lineari il primo posto va ancoraa Grimaldi seguito da Stena Line e GNV.

Seguono Attica Group, DFDS, Onorato, Baleària, Bohai Ferry, P&O Ferries e la tedesca TT-Line, dopo Brtittany Ferries.

Per la capacità passeggeri primo è Attica Group, poi GNV e dopo ancora il Gruppo Grimaldi; segue il Gruppo Onorato, Washington State Ferries, Stena Line e poi le altre compagnie.

Per oltre 50 anni di informazioni sulle navi accumulate facilmente accessibili attraverso il nostro database online. Il database online Shippax è il database di trasporto passeggeri più completo disponibile sul mercato. Aggiornato continuamente nel corso della giornata, il database contiene ora più di 7.300 navi attive, 3.100 piani GA e 16.000 transazioni finanziarie. I piani GA a bordo delle navi ro-ro (General Arrangement) sono progettati per facilitare il trasporto sicuro e efficiente di veicoli e carichi su ruote. Queste navi sono dotate di rampe o scivoli che permettono ai veicoli di salire e scendere autonomamente. I piani GA specificano la disposizione dei ponti garage, delle rampe d’accesso e dei sistemi di fissaggio per garantire la stabilità dei veicoli durante la navigazione.

Sempre nei data base di Shippax sono presenti tutte le navi da crociera, traghetto, ro-ro e ad alta velocità che commerciano in tutto il mondo, compreso uno storico delle transazioni finanziarie: prezzi dei contratti, prezzi S&P, tassi TC, presentati in ordine cronologico. I Tassi di Conversione sono una metrica utilizzata per misurare l’efficacia di una campagna di una strategia di marketing. Esprimono la percentuale di utenti che compiono una determinata azione desiderata dopo aver interagito con un contenuto, ad esempio effettuare un acquisto o compilare un modulo di contatto.

Abele Carruezzo