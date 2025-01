Pnrr, Ferrovie: completata la consegna dei primi 7 treni bimodali per il Sud Italia

Si tratta di nuovi treni dotati di tecnologia ibrida a tripla alimentazione, finanziati attraverso i fondi del PNRR

Roma. Il 2025 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inizia con la consegna dell’ultimo treno.Trenitalia ha ufficialmente concluso la fornitura dei primi 7 treni bimodali finanziati attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per il rinnovo del parco rotabile destinato ai servizi Intercity da impiegare nelle tratte da e per il Sud Italia.

Tale consegna, – informa il Ministero dei Trasporti – avvenuta pienamente in linea con le tempistiche dettate dal Piano, rappresenta un passo importante verso l’ammodernamento del trasporto ferroviario nel Mezzogiorno.

Si tratta di treni progettati per offrire un servizio più sostenibile, efficiente e confortevole, concepiti per sfruttare una tecnologia bimodale con tripla alimentazione (elettrica, diesel e batteria), consentendo una riduzione di CO2 dell’83% rispetto ai treni tradizionali, per un trasporto ferroviario più sostenibile.

Inoltre, ogni treno, composto da quattro carrozze, offre 200 posti a sedere con sedili realizzati in tessuto ricavato al 100% da plastica riciclata. Grande attenzione è stata rivolta anche all’accessibilità, con spazi dedicati a persone con disabilità o mobilità ridotta e posti per otto biciclette, promuovendo una mobilità integrata.

Le risorse destinate alla fornitura dei primi 7 treni bimodali costituiscono una parte del più ampio finanziamento previsto dal PNRR per il rinnovo e potenziamento del parco ferroviario, con un investimento complessivo di oltre 1.9 miliardi di euro.

Sui nuovi convogli, alcuni dei quali già entrati in servizio, si è registrato, durante il periodo estivo, un aumento di passeggeri del 15%, segno del miglioramento nei collegamenti ferroviari della Calabria, Basilicata e Puglia, con comfort, accessibilità e un minore impatto ambientale.