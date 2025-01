Confetra a Bruxelles: incontri strategici con le istituzioni europee per la logistica e i trasporti

Bruxelles– Si è conclusa la missione del Comitato di Presidenza di Confetra a Bruxelles, guidato dal Presidente Carlo De Ruvo. Durante gli incontri istituzionali, il Comitato ha dialogato con rappresentanti del Parlamento e della Commissione europea sui principali dossier riguardanti il settore della logistica e dei trasporti.

Tra i temi trattati, la governance dei valichi alpini, il pacchetto sulla sicurezza stradale, la riforma doganale, il trasporto combinato, l’ETS marittimo e le normative sull’autotrasporto.

Significativo il confronto con l’On. Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, al quale è stata ribadita la centralità dei valichi alpini, un tema strategico per la logistica e l’economia europea. Confetra ha sottolineato l’importanza di un impegno diretto del Vicepresidente nel guidare le scelte future della Commissione.

Il Comitato ha poi incontrato diversi eurodeputati: con l’On. Carlo Fidanza e gli eurodeputati Gambino e Ciccioli sono stati analizzati i progressi sul dossier patenti di guida e gli sviluppi futuri per il settore stradale; con l’On. Nesci è stato affrontato il tema della riforma doganale; l’On. Annamaria Cisint ha offerto un contributo sull’ETS marittimo, mentre con l’On. Flavio Tosi si è discusso del trasporto combinato, di cui è relatore principale.

Anche il confronto con i Responsabili Trasporti e i Consiglieri Umberto Boeri e Alberto La Bella della Rappresentanza Permanente è stato rilevante, con approfondimenti sui triloghi riguardanti patenti di guida, pesi e dimensioni e capacità ferroviaria.

Un aspetto fondamentale emerso durante le due giornate di lavoro è stata l’eccellente collaborazione di Confetra con gli staff degli eurodeputati e della Rappresentanza Permanente. La professionalità e la disponibilità con cui lavorano sono cruciali per garantire un dialogo costante e una collaborazione proficua. Confetra auspica di proseguire su questa strada per affrontare al meglio le sfide future per il settore e il sistema paese.

“Questi incontri – ha dichiarato il Presidente Carlo De Ruvo – confermano l’importanza della logistica per la competitività europea e il nostro impegno a collaborare con le istituzioni. Confetra è pronta a mettere a disposizione la propria esperienza e competenza, attraverso l’Ufficio di Bruxelles, per contribuire attivamente alla definizione delle politiche di settore.”

A conclusione della missione, il Comitato di Presidenza ha partecipato all’evento CONNACT, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni, che vede Confetra tra gli enti promotori. Durante il Panel dedicato alla Decarbonizzazione dei Trasporti e agli Investimenti Infrastrutturali, il Presidente De Ruvo ha affrontato i temi della sostenibilità con un focus particolare sui valichi alpini e sul trasporto ferroviario merci.