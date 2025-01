Per cinque Autorità di Sistema Portuale, pubblicato l’avviso; a Brindisi il Propeller Club diviso sui criteri della nomina del presidente dell’AdSPMAM

(Foto archivio Il Nautilus)

Scadono il prossimo 31 gennaio le autocandidature e poi si dovrà pensare all’intesa con le Regioni

Roma. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha diramato l’altro avviso per la presidenza di altre cinque Autorità di Sistema Portuale: AdSP Mare di Sardegna, dove Massimo Deiana, docente universitario è al suo secondo mandato e non potrà essere riconfermato; l’AdSP Mar Tirreno settentrionale (Livorno, Isola Capraia, Piombino, Portoferraio, Porto di Rio Marina e Pontile di Cavo); l’AdSP Tirreno centrale (Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta); l’AdsP Tirreno meridionale e Ionio (Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Palmi e Vibo Valentia) e l’AdSP Adriatico Settentrionale (Venezia e Chioggia).

L’avviso del Mit riporta che “… con decreto ministeriale, nell’ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente dalla Provincia, dai Comuni e dalle Camere di Commercio competenti territorialmente. La terna è comunicata al Ministro dei Trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato”.

Gli esperti interessati potranno inviare i propri curricula via pec entro il 31 gennaio, ma, spiega il Mit, che “l’avviso non ha natura concorsuale” e che “non è prevista alcuna procedura selettiva”.

La presentazione delle autocandidature da parte di chi crede – inclusi gli immancabili politici di seconda fila a caccia di poltrone – di vantare le caratteristiche e l’esperienza professionale per guidare uno scalo qualunque esso sia, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ritenendo improbabile la decisione di procedere alle nomine dei primi nove presidenti in questo mese di gennaio, paventa l’ipotesi di una nomina collettiva immediatamente dopo il 31 gennaio.

Intanto passano i giorni e la nuova portualità, con una riforma contrastata fra due Ministeri all’orizzonte, fatica a prendere corpo come non mai. Anche se la gestione delle grandi opere in gran parte portuali previste nel PNRR, ancora in mano ai vari commissari, impongono tempi brevi.

Se da un lato si appoggia l’idea di una Spa con partecipazione di privati anche se saldamente in mano allo Stato (si era parlato di una Enav dei porti), dall’altro, si ribadisce la grande opportunità di rilancio della portualità mediterranea.

Sul versante dell’Adriatico Meridionale, in particolare sulle banchine del porto di Brindisi, si sta consumando l’ennesima dritiba tra operatori portuali, senza saper a chi giova e per chi.

Prima, l’intervento di Adriano Guadalupi di Fedespedi Brindisi che aveva messo a nudo le potenzialità e le criticità del porto di Brinsisi auspicando a ‘fare squadra’ fra gli operatori portuali ed intravedendo un orizzonte importante di sviluppo per il porto salentino.

Ora l’invito del presidente del Poropeller Club Port of Brindisi, Maria De Luca, indirizzato a chi dovrà decidere per avere “un nuovo presidente dell’AdSP adeguato a portare avanti piani di sviluppo del nostro porto”.

In sostanza, gli Operatori portuali di Brindisi sperano di vedere ricostituita una governance delle banchine all’altezza, soprattutto portare avanti piani di sviluppo dello scalo e, come quella precedente, in grado di affrontare e risolvere problematiche contingenti, per evitare di tenere fermi al palo progetti che possono avere un peso rilevante e ricadute economiche di rilievo per tutto il territorio.

“Il porto di Brindisi – afferma Maria De Luca – vive un momento di profonda transizione e, nell’anno corrente, si attende l’insediamento del nuovo Presidente dell’Autorità di Sistema locale (ADSP MAM). In tal senso, il nostro Club auspica che la nuova presidenza dell’ente, a prescindere dalla sua provenienza territoriale, sappia amministrare il porto di Brindisi e, in generale, tutti gli altri porti del sistema con lungimiranza e proattività amministrativa, nel segno dell’innovazione, della sostenibilità e della rapidità d’azione”.

Il Propeller confida nella rapida realizzazione di tutte le opere già programmate e finanziate, sia esse già appaltate che appaltabili, al fine di attrarre nuove linee e rafforzare quelle esistenti, in modo tale da poter compensare la dismissione dei traffici energetici. Basti pensare alla tanto attesa approvazione del nuovo Piano Regolatore del Porto di Brindisi che, una volta completata, potrà fungere da attrattore di nuovi sviluppi per lo scalo salentino, a livello urbanistico, sociale ed economico.

“Gli impegni, le sfide e le emergenze – continua Maria De Luca – che graveranno sulla nuova presidenza dell’ente e, pertanto, si spera che il processo selettivo della nuova figura tenga conto di tutti questi aspetti, premiando logiche di competenza ed esperienza e mettendo da parte, invece, ragioni corporative, da sempre spina nel fianco di questo territorio”.

Infine, nell’altro comunicato, quello dell’Impresa Fratelli Barretta Domenico e Giovanni srl, la società armatoriale di rimorchio del porto salentino, si auspica continuità e visione strategica.

“In vista della nomina del nuovo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, si legge nel comunicato, sentiamo il dovere di sottolineare l’importanza di una scelta che garantisca competenza, visione strategica e capacità manageriale, in linea con l’approccio gestionale e la lungimiranza dimostrata dal Presidente uscente, Ugo Patroni Griffi”.

“Durante il suo mandato – sottolinea l’Inpresa Barretta – Patroni Griffi ha adottato un modello di gestione caratterizzato da un approccio strategico e una chiara visione del ruolo che il sistema portuale può svolgere nel contesto nazionale ed europeo. Tuttavia, nonostante queste qualità, alcuni risultati auspicati non sono stati pienamente raggiunti, anche a causa di criticità esterne che hanno limitato il potenziale sviluppo del porto di Brindisi e dell’intero sistema portuale”.

Per questo l’Impresa Barretta ritiene che il criterio guida nella scelta del nuovo Presidente debba essere la competenza e la visione manageriale, non necessariamente legate alla provenienza territoriale.

“Solo con un approccio inclusivo e strategico – conclude il documento dell’Impresa Barretta – sarà possibile cogliere appieno le potenzialità offerte dal nostro territorio e risolvere le questioni rimaste aperte negli ultimi anni tenendo conto delle oggettive crisi industriali (ENEL, Versalis) che attanagliano Brindisi”.

Speriamo che non si continui a parlare del porto di Brindisi solo con comunicati per il semplice scopo di “esserci” sui media. L’invito rimane quello di guardare l’orizzonte dello shipping con occhi della realtà, pragmatici, pensando alle nuove frontiere di porti e di portualità che il nostro Mezzogiorno dell’Italia sta attraversando, dalla transizione energetica, digitale, tecnologica e sociale. Un porto si sviluppa grazie ai suoi operatori, agli armatori che scalano le proprie navi e a tutta la città-porto e non al solo presidente ‘messia’.

Abele Carruezzo