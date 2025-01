Höegh Autoliners assicura il trasporto di auto su rotte commerciali principali

(Foto courtesy Höegh Autoliners)

Con la sua quarta nave PCTC (Pure Car & Truck Carrier) della classe Aurora multi-fuel, la compagnia di navigazione norvegese Höegh Autoliners si è assicurata due contratti a lungo termine con due ‘grandi fabbriche internazionali di automobili’ per il trasporto di auto nelle principali rotte commerciali

Oslo. Un contratto avrà durata fino ad aprile 2029, mentre l’altro ha una durata di due anni con opzione di altri due. Entrambi i contratti sono firmati a tariffe e termini che riflettono l’attuale livello di mercato, secondo la società. Il proprietario del vettore automobilistico quotato a Oslo ha dichiarato, stamane, che i due contratti hanno un valore di almeno 100 milioni di dollari ciascuno.

L’inizio delle spedizioni nell’ambito dei nuovi contratti è previsto per gennaio e maggio 2025. Höegh Autoliners non ha rivelato quali navi serviranno il contratto.

“Siamo lieti di essere stati nuovamente scelti come partner di spedizione preferito per queste due case automobilistiche leader a livello mondiale, con le quali abbiamo un rapporto di lunga data. Questi contratti rappresentano un’altra importante pietra miliare nei nostri continui sforzi per costruire un solido portafoglio ordini e supportare clienti strategicamente importanti”, ha commentato Andreas Enger, CEO di Höegh Autoliners.

“Höegh Autoliners ha assunto un ruolo di primo piano nel settore del trasporto di auto d’altura in termini di riduzione dell’impronta di carbonio nostra e dei nostri clienti. Con quattro navi della classe Aurora in piena operatività e altre otto che entreranno a far parte della flotta nei prossimi 2-3 anni, siamo fiduciosi di offrire ai nostri clienti una delle soluzioni di trasporto più sostenibili ed ecologiche del settore”.

Ultimamente, la società ha preso in consegna Höegh Sunlight, la sua ultima nave di nuova costruzione, in Cina, una settimana fa. Il 10 gennaio, la nave ha lasciato il cantiere navale della China Merchants Heavy Industry (CMHI) per il bunkeraggio prima di procedere al terminal di Taicang per le operazioni di carico e la cerimonia di battesimo.

All’inizio di questo mese, l’azienda ha anche raggiunto i 9.100 ceu (car equivalent unit) Höegh Australis, completati presso il cantiere navale di Haimen della China Merchants Heavy Industry (CMHI).

Le dodici unità della classe Aurora di Höegh Autoliners, soprannominate PCTC ‘più grandi e più rispettose dell’ambiente del mondo’, saranno equipaggiate con motori multi-carburante.

In particolare, le prime 8 navi Aurora saranno equipaggiate con motori innescati per funzionare con GNL (gas naturale liquefatto) e petrolio a basso tenore di zolfo. Questi serbatoi possono essere convertiti per funzionare con l’ammoniaca in un secondo momento.

Entro il 2027, le restanti quattro navi della serie saranno consegnate in grado di funzionare a zero emissioni nette con ammoniaca direttamente dal cantiere.

Si dice che le nuove navi rappresentino una ‘svolta’ nel raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di emissioni nette zero di Höegh Autoliner entro il 2040. Tra il 2008 e il 2021, l’azienda ha già raggiunto un miglioramento dell’intensità di carbonio del 37% in tutta la sua flotta.

Le navi della classe Aurora saranno le prime nel segmento PCTC a ricevere le notazioni DNV per l’ammoniaca e il metanolo con il motore principale fornito da MAN e il sistema a ponte fornito da Kongsberg Maritime.

Abele Carruezzo