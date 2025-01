CIRCLE Group al Convegno “Il Doganalista: Dalla Riforma Doganale al Green Deal Europeo, dalle Crisi Geopolitiche alle Opportunità di Crescita”

Milano– CIRCLE S.p.A.- PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – annuncia la propria partecipazione al prestigioso convegno “Il Doganalista: Dalla Riforma Doganale al Green Deal Europeo, dalle Crisi Geopolitiche alle Opportunità di Crescita”, organizzato dalle Commissioni di Studio del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

L’evento, che si terrà giovedì 30 gennaio 2025, dalle 09:30 alle 16:00, presso la Società Geografica Italiana in Villa Celimontana, Via della Navicella 12, Roma, rappresenta un’occasione unica per approfondire, confrontarsi e dialogare con esperti del settore, rappresentanti istituzionali e aziende su tematiche cruciali per il futuro del commercio internazionale.

Lo scorso 2 dicembre 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha infatti stabilito che le imprese italiane dovranno adeguarsi a nuove e più stringenti regole per la presentazione delle dichiarazioni doganali di esportazione e di transito delle merci (Aida 2.0).

Da martedì 21 gennaio, l’ADM ha definito gli adeguamenti del sistema informativo per l’attivazione delle procedure concernente le modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale. Per quanto concerne l’Export invece, la componente transazionale, relativa, tra l’altro, alla fase del “visto uscire”, dovrebbe essere attiva in tutta la UE entro febbraio 2025.

Circle Group ha raggiunto con successo l’adeguamento normativo, offrendo una soluzione integrata che unisce le funzionalità della Piattaforma ACCUDIRE, destinata alla gestione della e-CMR (Electronic Consignment Note), con la digitalizzazione dei processi doganali. Tra le funzionalità principali si distingue il modulo Export Digitale, pensato per digitalizzare le dichiarazioni doganali di esportazione e per gestire in maniera semplice ed efficiente il flusso informativo legato agli importi contabili e alle operazioni di svincolo.

Inoltre sono state implementate in questi mesi numerose soluzioni innovative a valenza doganale (ad es. International Fast and Secure Trade Lanes, interoperabilità con i nodi portuali e intermodali, dematerializzazione documentale, eFTI compliancy) che verranno condivisi.

Il programma dell’evento prevede, dopo l’accreditamento alle 09:30, alle 10:00 i saluti istituzionali e gli interventi di esperti, e numerose occasioni di confronto e networking. In un contesto globale sempre più complesso, dove le sfide del commercio internazionale si intrecciano con le nuove normative doganali e la sostenibilità, le competenze degli specialisti del settore si rivelano fondamentali per le imprese che vogliono navigare con successo il mercato globale.

Durante l’evento, Luca Abatello, CEO di Circle Group, parteciperà come speaker, condividendo le sue competenze con l’intervento dal titolo: “Oltre il Data Entry, verso le nuove frontiere della Dogana: Dematerializzazione, Digitalizzazione ed Integrazione con la Supply Chain”.

Inoltre, ha affermato: “Sono orgoglioso di partecipare a questo convegno, il quale rappresenta un’opportunità fondamentale per approfondire i temi cruciali che stanno trasformando il panorama doganale e commerciale globale. Con il mio intervento esplorerò le modalità secondo cui le nuove tecnologie stanno ridisegnando il ruolo della dogana, spingendo verso una gestione sempre più intelligente e integrata delle operazioni commerciali internazionali, con un focus particolare sulla digitalizzazione e sull’innovazione nei processi doganali”.

La partecipazione all’evento è possibile sia in presenza che online, per ulteriori informazioni o per registrarsi all’evento è possibile collegarsi al sito ufficiale del convegno:https://interskills.it/cnsd/registrazione-il-doganalista/