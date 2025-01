Iniziativa dell’European Transport Workers’ Federation e dell’European Community Shipowners’ Associations

Bruxelles. L’obiettivo è di valutare il divario di competenze che emerge dalla transizione digitale e verde del settore marittimo e a discutere della carenza di lavoratori marittimi e della mobilità limitata tra posizioni a terra e a bordo delle navi.

L’istruzione e la formazione per i professionisti marittimi imbarcati si stanno evolvendo insieme ai profili occupazionali.Le navi sono dotate di nuove tecnologie (green), la navigazione sta subendo una rapida digitalizzazione e nuove forme di collaborazione richiedono diverse capacità di leadership e resilienza. L’istruzione e la formazione devono adattarsi a tali cambiamenti.

L’iniziativa dell’European Maritime Skills Forum (EMSF), unitamente all’European Transport Workers’ Federation (ETF) e all’European Community Shipowners’ Associations (ESCA), ufficialmente supportata dalla Commissione Europea, riunisce le parti marittime interessate di tutta Europa.

Il report del progetto SkillSea ha esaminato lo stato attuale dell’istruzione e della formazione dei marittimi in tutta Europa, ha sviluppato scenari per l’industria marittima per il futuro e propone una visione e una soluzione educativa per la futura formazione dei professionisti marittimi e per l’adattamento continuo dell’istruzione e della formazione marittima (MET, Maritime Educational and Training).

Il Forum dell’altro giorno a Bruxelles si basa principalmente sui risultati del progetto SkillSea finanziato dall’UE, che ha identificato sfide chiave come la carenza di professionisti marittimi, l’evoluzione della domanda di competenze e la necessità di una migliore cooperazione tra gli stakeholder.

“Questa iniziativa congiunta – ha spiegato il segretario generale dell’ECSA, Sotiris Raptis – rafforza la stretta cooperazione tra i sindacati e l’industria. Mira a unire le forze, creare sinergie, migliorare la cooperazione e riunire le parti sociali, i decisori politici, i fornitori di formazione marittima e gli istituti di ricerca. Il rapporto Draghi – ha ricordato Raptis – individua un divario di competenze nell’economia europea, evidenziando che 250.000 marittimi dovranno essere qualificati e riqualificati entro la metà del 2030 nella sola Europa per la transizione verde e digitale. L’European Maritime Skills Forum è un passo importante nella costruzione di un sistema di formazione e istruzione a prova di futuro per l’industria marittima europea”.

Sottolineando la trasformazione verde e digitale che sta caratterizzando il settore marittimo, Livia Spera, segretario generale dell’ETF, ha specificato che, “al centro di questa transizione, vogliamo mettere l’elemento umano, garantendo migliori condizioni di lavoro, creando posti di lavoro di qualità e rendendo la professione più attraente e inclusiva. Dando priorità a un approccio giusto e incentrato sull’uomo – ha aggiunto – possiamo supportare i marittimi attraverso iniziative mirate di aggiornamento e riqualificazione, senza lasciare indietro nessuno. Ciò è essenziale per sbloccare un futuro sostenibile ed equo per il trasporto marittimo”.

L’industria marittima ha bisogno di un approccio simbiotico, che combini la tecnologia di precisione con l’adattabilità umana e le capacità decisionali. Integrando entrambi, l’industria può ottenere operazioni più sicure, efficienti e rispettose dell’ambiente.Nonostante questi progressi, credo che l’esperienza umana rimarrà fondamentale.

Abele Carruezzo