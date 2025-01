MSC di Aponte fa grande la Svizzera, nazione senza sbocco sul mare

Una famiglia ha spinto una nazione europea senza sbocco sul mare a diventare il primo paese armatoriale del mondo



Ginevra. La Mediterranean Shipping Co (MSC) di Gianluigi Aponte, con sede a Ginevra, ha intrapreso una storica espansione della flotta negli anni 2020, raccogliendo più di 400 navi portacontainer di seconda mano e ordinando più di 3 milioni di teu di nuove costruzioni, spingendo MSC al primo posto nei campionati globali di linea e rendendo gli Apontes – originari dell’Italia – di gran lunga la famiglia più ricca della Svizzera.

Il portale di prezzi online VesselsValue ha pubblicato la sua classifica annuale delle prime 10 nazioni armatoriali per valore totale degli asset, con la Svizzera che si insinua al nono posto grazie soprattutto alle flotte di container e crociere di MSC.

Originario di Napoli, Aponte, oggi 84enne, ha fondato MSC nel 1970. La sua famiglia è tra le prime 50 dell’indice dei miliardari di Forbes.

Altri cambiamenti degni di nota nelle classifiche annuali dei valori della flotta nazionale di VesselsValue sono in cima alla classifica. Mentre la Cina mantiene il primo posto in termini di numero di navi, ha anche preso il comando per la flotta di maggior valore, superando il Giappone mentre la Grecia rimane al terzo posto.

In termini di stazza lorda, piuttosto che di valore, la classifica delle prime 10 sembra molto diversa. I dati di Clarksons Research sulle flotte globali – che non includono le navi da crociera – mostrano come la Cina abbia allungato il suo vantaggio al vertice su Giappone e Grecia nell’ultimo anno.

Abele Carruezzo