Aperti i lavori della III Edizione dello ‘Shipping, Transport & Logistic Forum’

Intelligenza Artificiale, Transizione Energetica e Digitalizzazione al Centro del Dibattito

Rapallo– È ufficialmente iniziata oggi la III Edizione dello “Shipping, Transport & Logistic Forum” presso l’Hotel Excelsior Palace di Rapallo. Il Forum, che proseguirà fino a domani, è un’occasione unica per esplorare le sfide più urgenti e rilevanti del settore, come l’intelligenza artificiale, la transizione energetica e la digitalizzazione nel trasporto marittimo e terrestre. L’evento ha riunito esperti, istituzioni, accademici e leader del settore con un obiettivo comune: affrontare le sfide del futuro per il trasporto e la logistica.

Massimiliano Monti, Editore di Telenord, ha aperto i lavori, sottolineando l’importanza della collaborazione tra pubblico, privato e ricerca. “Lavorare insieme per affrontare le sfide future è essenziale per il nostro settore. Questo Forum vuole essere una piattaforma per costruire soluzioni concrete”, ha affermato Monti.

Giorgia Boi, Presidente del Propeller Club Port of Genoa, ha dato il benvenuto ai partecipanti, ricordando che “nel recente pssato abbiamo affrontato il delicato tema dell’intelligenza artificiale e del fattore umano. Oggi proseguiamo su questo percorso, con l’obiettivo di esplorare come l’innovazione possa trasformare il settore della logistica.”

Francesco Maresca, Assessore al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca del Comune di Genova, ha portato il saluto del Comune, parlando di come l’AI e la digitalizzazione stiano rivoluzionando la vita delle città e dei porti. “Più velocemente attueremo la riforma dei porti, più vedremo miglioramenti concreti non solo nei porti, ma anche nelle città”, ha detto Maresca. Ha poi ribadito l’importanza di semplificare le zone logistiche e migliorare la competitività con i porti del nord Europa e dell’Africa.

Alessio Piana, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria, ha evidenziato come la Regione stia attivamente supportando la trasformazione delle aziende a livello globale, con un focus particolare sulla logistica e sulla portualità.

Dopo i saluti istituzionali l’incontro è entrato nel vivo con le relazioni di:

Luca Oneto, Professore dell’Università di Genova, ha illustrato come l’intelligenza artificiale stia già contribuendo a ottimizzare la logistica, la manutenzione, la previsione delle rotte e la sicurezza. “Le nuove tecnologie hanno il potenziale di cambiare radicalmente il nostro modo di gestire i flussi di merci, ma è necessario preparare nuove figure professionali per affrontare queste sfide.”

Giuseppe Ricci, Chief Operating Officer di ENI, ha aperto la discussione sulla transizione energetica. Ha evidenziato le sfide che il settore dei trasporti si trova ad affrontare a livello globale, con un occhio rivolto all’adozione di carburanti alternativi e le difficoltà di mantenere la competitività nel panorama internazionale.

Nel corso del primo panel, sono stati trattati temi cruciali come l’intelligenza artificiale nella navigazione e la nuova era della portualità, con interventi da parte di Roberto Ferrari di PSA Italy, Fulvio Carlini di Fonasba, e Federica Montaresi di Assoporti, che hanno approfondito le potenzialità della digitalizzazione nei porti, utilizzando tecnologie come l’analisi predittiva e le simulazioni degli eventi per ottimizzare il flusso delle merci.

Paolo Cornetto, CEO di FHP, ha condiviso la sua esperienza sul tema della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale, facendo riferimento al sistema iper-frammentato del mercato portuale e sottolineando come l’innovazione tecnologica debba essere implementata per migliorare l’efficienza operativa.

“Sostenibilità e digitalizzazione sono due sfide strategiche che le imprese sono chiamate ad affrontare oggi e su queste due direttrici – ha spiegato il presidente di Fedespedi Alessandro Pitto – la nostra federazione ha messo in campo due importanti progetti a supporto dei nostri associati. Da un lato stiamo lavorando con l’Università LIUC a un piano di KPI di sostenibilità ambientale che agevola la messa a punto dei bilanci di sostenibilità del nostro settore, dall’altro stiamo assistendo le nostre imprese per arrivare pronte all’imminente bando sulla digitalizzazione previsto del PNNR”.

Un altro momento saliente è stato il panel sulle normative e contratti, dove esperti come Enrico Molisani di Wegal e Alessandro Renna di 4CAi hanno discusso delle evoluzioni legali e finanziarie necessarie per adeguarsi ai nuovi scenari tecnologici e ambientali.

La conclusione della mattina è stata segnata dall’intervento di Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: “L’efficientamento della catena logistica con AI è cruciale per riuscire a migliorare la competitività delle nostre aziende e dei nostri porti. Si affermerà sempre di più come fattore chiave per plasmare un settore più efficiente, sostenibile e innovativo”, ha esordito Rixi, sottolineando l’importanza di adottare l’intelligenza artificiale (AI) come parte di un cambiamento necessario ma che comporta opportunità e rischi. “Il Mit ha in piedi investimenti sulla digitalizzazione pari a 50 miliardi di euro di fondi Pnrr a cui si sommano 70 miliardi per la transizione ecologica e 30 per lo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa”.

Sulla riforma dei porti il Viceministro ha parlato della necessità di una visione comune: “Abbiamo bisogno di un piano nazionale che garantisca uno sviluppo industriale uniforme. È necessario che l’Italia abbia una regia complessiva in grado di sostenere investimenti cruciali, come i dragaggi e l’aggiornamento delle tecnologie nei porti.”

L’evento proseguirà nel pomeriggio con la Sessione 2, che esplorerà l’innovazione nel trasporto terrestre delle merci e le nuove frontiere del trasporto ferroviario. Alle 16:30, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Matteo Salvini, parteciperà via collegamento video, portando il suo contributo al dibattito sulle politiche di transizione energetica e innovazione tecnologica.