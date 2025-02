Matteo Salvini apre la seconda parte della giornata al “III Shipping, Transport & Logistic Forum” con un focus su innovazione, sostenibilità e digitalizzazione nel settore dei trasporti

Rapallo– Dopo una mattinata di discussioni approfondite sui temi dell’intelligenza artificiale e della transizione energetica, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha preso la parola nella seconda parte della giornata al III Shipping, Transport & Logistic Forum. Il Ministro ha aperto il pomeriggio con un intervento incentrato sul futuro delle infrastrutture italiane, sulla sostenibilità e sulla necessità di una strategia condivisa per il settore della logistica.

“Siamo di fronte a una grande sfida: trasformare le nostre infrastrutture e renderle più competitive, sostenibili e sicure”, ha dichiarato Salvini, sottolineando che il settore dei trasporti è destinato a essere un pilastro fondamentale per il rilancio economico del Paese. “Il governo sta lavorando su soluzioni concrete per migliorare la digitalizzazione e ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, puntando su investimenti strategici in infrastrutture moderne, autostrade del mare e navi sostenibili”.

Futuro digitale e innovativo per i trasporti

Un punto cruciale nel suo intervento è stato il tema della digitalizzazione della logistica nazionale. Salvini ha parlato del piano governativo che prevede l’assegnazione di 250 milioni di euro per potenziare la piattaforma logistica nazionale, con l’introduzione di fondi per la digitalizzazione destinati a imprese del settore della logistica. A metà marzo, sarà pubblicato il bando da 160 milioni di euro per finanziare progetti di digitalizzazione della logistica e il miglioramento delle piattaforme per la gestione dei trasporti.

“È fondamentale che l’innovazione nel settore trasporti vada di pari passo con l’evoluzione tecnologica e la sicurezza informatica”, ha proseguito Salvini, evidenziando l’importanza di cybersecurity e della protezione dei dati. Il Ministro ha sottolineato che il futuro dei trasporti in Italia dipende dalla capacità di investire in tecnologie avanzate, come quelle legate all’intelligenza artificiale, per garantire una logistica sempre più efficiente e sicura.

Progetti strategici e collegamenti intermodali

Salvini ha anche discusso delle iniziative in atto per migliorare i collegamenti intermodali tra i porti. Ha citato importanti progetti infrastrutturali a Verona, Alessandria, Gioia Tauro e Trieste, che contribuiranno a migliorare la connessione con il mercato dell’Est Europa e a rafforzare la competitività delle aree logistiche italiane.

“Stiamo investendo su quello che sarà il retroporto di Genova, a Trieste e nei porti di Gioia Tauro per creare un sistema intermodale in grado di rispondere alle sfide globali”, ha dichiarato Salvini, invitando gli operatori del settore a proseguire con l’adozione di soluzioni sostenibili e innovative.

Il governo al fianco della transizione energetica

Un altro tema centrale del suo intervento è stato il sostegno del governo alla transizione energetica. “La transizione energetica è una delle priorità del nostro governo. Ma dobbiamo affrontare la sfida di garantire un equilibrio tra sostenibilità e competitività”, ha spiegato Salvini, menzionando gli investimenti in carburanti alternativi e l’adozione di soluzioni come il gas liquefatto per ridurre l’impatto ambientale nel settore dei trasporti marittimi e terrestri.

Tra gli altri interventi segnaliamo quello di Davide Falteri, Presidente di Federlogistica: “E-commerce e intelligenza artificiale sono le due sfide emergenziali che si trova ad affrontare il comparto della logistica italiana. L’opzione di un ritardo non può neanche essere presa in considerazione”.

Inoltre, Gianpaolo Serpagli, Presidente di Cepim e Vicepresidente di UIR: “Il mondo della logistica è complicato”, ha dichiarato Serpagli, sottolineando la difficoltà di affrontare le sfide in un ambiente in continua evoluzione. “Mancano le forze necessarie per sostenere questa trasformazione. Come associazioni, abbiamo investito molto sulla formazione dei giovani, ma la formazione scolastica italiana non è ancora pronta ad affrontare le evoluzioni che il settore sta vivendo. In particolare, non siamo pronti per le trasformazioni che l’intelligenza artificiale (AI) sta già portando”, ha continuato Serpagli.

Nella seconda sessione è stato anche affrontato il tema del trasporto pubblico con due panel dedicati alle imprese tecnologiche attive nel settore, con particolare riferimento a IA e digitalizzazione e un panel destinato alle aziende che erogano servizi di trasposto per il cittadino.

