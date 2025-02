Due i panel dedicati alla portualità e all’intermodalità (interporti) una tavola rotonda sulla transizione verso un’Intelligenza artificiale etica

Rapallo– Due i panel dedicati alla portualità e all’intermodalità (interporti) al centro della seconda giornata del convegno “Shipping, Transport & Logistic Forum”, organizzato a Rapallo da Telenord in collaborazione con il Propeller Club Port of Genoa. Ad aprire la giornata l’Ammiraglio Aurelio de Carolis, Comandante della Squadra Navale, in confronto con Matteo Cantile, direttore di Telenord, sui temi legati all’attività della Marina Militare in un momento geopolitico particolarmente complesso.

De Carolis ha dichiarato “Il 2024 un anno molto intenso per la Marina Militare e in particolare per la squadra navale di cui mi occupo. Fino a due giorni fa avevamo otto navi impegnate nel mar Rosso per diverse attività, dalla protezione dei traffici mercantili alla scorta delle nostre unità, fra questi il Vespucci. Un anno che ha visto anche il gruppo portaerei Cavour dislocato nell’area dell’Indo Pacifico”. L’Ammiraglio, sulle immagini spettacolari delle navi militari in giro per il mondo proiettate durante il convegno, ha illustrato le numerose campagne in Italia e all’estero in cui è impegnata la Marina Militare: dalla protezione e difesa degli interessi dell’Italia ma anche tanta attività di ricerca scientifica, grazie a numerose collaborazioni.

“Oltre a queste campagne che rappresentano un’occasione per promuovere l’immagine dell’Italia in giro per il mondo – ha proseguito De Carolis – c’è l’attività operativa che viene sviluppata principalmente nel Mediterraneo, anche se ormai gli interessi sono a livello globale. Il controllo della regolarità dei traffici marittimi è un’attività fondamentale per il cluster marittimo, così come la salvaguardia dei fondali grazie, ad esempio, all’operazione “Fondali sicuri”. Molto importante è anche il controllo dell’integrità dei gasdotti (ad esempio il Tap) e dei cavi sottomarini che connettono i quattro angoli della terra con la rete ultraveloce: elemento questo di particolare interesse per Genova che è recentemente diventato un hub a livello nazionale”.

Nel corso del primo panel, alla presenza delle Autorità di Sistema Portuale di Genova, Venezia, Taranto e La Spezia si sono esplorate le imprescindibili sinergie con il cluster trasportistico nel suo complesso. Ad intervenire Federica Montaresi, Commiss.Adsp Mar Ligure Orientale e delegato Assoporti; Sergio Prete, Pres. Adsp Mar Ionio; Fulvio Di Blasio, Pres. Adsp Mar Adriatico sett.; Amm. Massimo Seno, Commiss. Straord. Adsp Mar Ligure occid.

Tra i diversi interventi, Federica Montaresi ha dichiarato: “Per parlare di competitività bisogna valutare diversi aspetti. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha investito su tre temi fondamentali: l’ottimizzazione dei processi portuali, in cui siamo stati una delle prime Autorità a credere su diverse piattaforme; la sostenibilità ambientale e l’intermodalità tra i porti e tutta la catena di trasporto. Su questi tre asset l’intelligenza artificiale può contribuire a rendere più competitivo un porto”.

L’Ammiraglio Massimo Seno ha fatto un bilancio della sua attività degli ultimi mesi “Una delle principali sfide sulle quali mi sono cimentato durante il mio mandato è l’elemento umano, sia internamente per restituire fiducia al quadro dirigente e alla struttura, sia esternamente per aumentare l’autorevolezza dell’Ente. Il primo dossier su cui ho lavorato è stato quello sull’aeroporto di Genova al fine di rilanciare quello che deve essere un hub internazionale a tutti gli effetti.

Nei prossimi mesi l’Autorità portuale di Genova metterà sul mercato, attraverso un bando, una quota delle proprie azioni dell’aeroporto ligure in una misura tale da rimanere socio di minoranza dello scalo. L’intenzione è quella di far entrare dei soggetti qualificati che possano rilanciare lo scalo, si tratta di un obbligo di legge: dobbiamo allinearci a quello che dice il dettato normativo che prevede che le autorità di sistemi portuali detengano una quota minoritaria delle società che promuovono la logistica”.

Per la parte strettamente legata alla crescita della competitività portuale, il commissario Seno ha poi evidenziato il ruolo del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale che da tempo guarda oltre i confini alpini. Come è noto, l’AdSP sta investendo molto per migliorare le infrastrutture di accessibilità stradale, marittima e ferroviaria e la qualità dei servizi, puntando sulla digitalizzazione e ad una amministrazione pubblica che garantisca efficacia ed efficienza, come può essere lo sportello unico amministrativo. Così è possibile rispondere alle necessità degli stakeholder e contemporaneamente meglio servire i mercati di riferimento sia nazionali che europei.

“I traffici positivi a fine 2024 – ha concluso l’Ammiraglio Seno – danno evidenza di una tenuta sostanziale del sistema con una non vistosa spinta in avanti ma segnando in percentuale una piccola crescita tenuto conto dei fattori di crisi internazionali che hanno segnato il biennio precedente. L’elemento fondamentale da sottolineare è la dimensione internazionale del sistema portuale genovese e savonese. USA e Cina sono i due paesi con cui i Ports of Genoa hanno gli scambi commerciali più consistenti, come è confermato dai dati di traffico: gli Stati Uniti per l’export, il paese cinese per l’import. La dimensione delle sinergie deve assumere quindi un aspetto globale”.

“Digitalizzazione, Sviluppo tecnologico, Transizione energetica e I.A. negli Interporti. Limiti e criticità” il tema del secondo panel che ha visto gli interventi di: Gianpaolo Serpagli, Pres. Cepim e V.P. UIR; Enzo Pompilio D’Alicandro, V.P. Interporto Torino; Massimo Mariotti, Interporto Verona e Danile Trosino dell’Interporto campano.

A chiudere la III Edizione del Forum “Shipping, Transport & Logistic Forum” la tavola rotonda intitolata “La transizione verso un’Intelligenza artificiale etica”. Su maggiore competitività, nuove opportunità, inevitabili criticità, gestione del fattore umano, importanza di una comunicazione corretta ed efficace si sono confrontati il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, Luca Oneto, Unige – Capitanerie di Porto, Amm. Piero Pellizzari, Dir. Marittimo Liguria – Marina Militare, Amm. Aurelio De Carolis, Comand. Squadra Navale – Confitarma, Maria Chiara Sormani, Segretario Education e capitale umano – Giovanni Consoli V.D.G. Assarmatori – Silvano Maggi, Manag. Dir.Carbox (Gruppo Tarros). Conclusioni del Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo emerito di Genova, Past President CEI.

Il Presidente della Regione Marco Bucci: “Sbaglia chi pensa che solo usando l’intelligenza artificiale si migliori il business. Ci sono molti casi di fallimenti di chi ha ragionato credendo che bastasse applicare le nuove tecnologie. Occorre stabilire qual è l’obiettivo e poi capire come sfruttare l’intelligenza artificiale per raggiungerlo. L’uomo non deve esserne fruitore, ma gestore. In Comune a Genova abbiamo molto digitalizzato la pubblica amministrazione, lo faremo anche in Regione. Inoltre, stiamo portando avanti due progetti molto importanti che prevedono l’utilizzo dell’intelligenza artificiale: Raise Up, applicato anche nella gestione di tutta la supply chain dei trasporti, e Mobility Lab, che aiuta a snellire gli spostamenti in città, prevendo il traffico e suggerendo quali modifiche apportare per far rispondere al meglio alle diverse situazioni. Importante che oggi si parli di interporti, che sono decisivi nello sviluppo dell’incremento dei traffici e della nostra economia”.

Al termine della due giorni di lavori l’Arcivescovo Emerito di Genova il Cardinale Angelo Bagnasco: Sua Eminenza ha scavato nelle profondità dell’animo e della morale degli esseri umani e ha invitato a riflettere sul concetto di solitudine che è spesso associato all’asservimento degli uomini alle macchine.

“Questa terza edizione del ‘Shipping, Transport & Logistic Forum’ conferma l’importanza di un confronto aperto tra istituzioni, imprese e professionisti del settore. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un’occasione di dialogo su temi strategici come portualità, intermodalità e innovazione tecnologica. La transizione digitale e l’intelligenza artificiale rappresentano una sfida e un’opportunità per l’intero comparto logistico: eventi come questo sono fondamentali per capire come affrontarle con una visione condivisa e orientata al futuro. Voglio ringraziare il Propeller Club Ports of Genoa, i nostri sponsor e tutti i prestigiosi relatori che hanno partecipato a questa due giorni di lavori all’hotel excelsior di Rapallo. Il successo di questa nostra terza edizione conferma la qualità della formula del nostro Forum e dell’importanza di approfondire i temi dell’attualità del cluster marittimo”. Ha dichiarato Massimiliano Monti, editore di Telenord.