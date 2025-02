Mezzogiorno d’Italia, il più grande hub del Mediterraneo

Si parla di nuovi sistemi portuali e non a caso, durante l’ultimo incontro della III Edizione dello “Shipping, Transport & Logistic Forum” di Rapallo, è stato l’argomento richiamato dal Viceministro ai Trasporti On.le Rixi, unitamente al Ministro Salvini.

Dal 2015, tutti i governi che si sono succeduti in Italia hanno tentato di riformare la portualità italiana senza riuscire e non è detto che l’attuale Governo di Meloni ci riesca.

Luigi Merlo di Federlogistica chiarisce che una riforma degna di questo nome per essere sostenibile debba incidere sul ruolo e le funzioni dell’Autorità di Sistema Portuale e dei suoi Presidenti.

Sergio Prete, dell’AdSP del Mare Ionio, con il suo ultimo saggio sulla governance portuale, evidenzia che se si vuole offrire una nuova capacità portuale occorre puntare ad una nuova concezione di ‘porto’ sul modello degli scali europei.

Ercole Incalza, nella sua ‘stanza’ parla di un processo riformatore che deve portare alla formazione di un assetto societario e, al tempo stesso, rivisitare sia del numero delle Società e quindi dei relativi sistemi portuali, sia dell’inserimento, in ogni sistema, degli interporti strettamente interagenti. Il porto, come realtà industriale, vive l’eccezionalità di essere ancorata ad una distinzione sbagliata tra l’interesse strategico e pubblico delle politiche che hanno ad oggetto i porti ed il porto come impianto industriale.

Incalza parla di sette hub logistico-portuale ed interportuali: – del Nord Ovest (Savona, Genova, La Spezia con interporti di Rivalta, Orbassano, Mortara, Melzo e Guasticce); – del Nord Est (Trieste, Venezia, Ravenna con interporti di Fernetti, Trento, Cervignano, Verona, Padova e Parma); – del Centro Sud tirrenico (Civitavecchia, Napoli, Salerno con interporti di Pomezia, Nola Marcianise e Battipaglia); – del Centro Sud adriatico e ionico (Ancona, Bari, Brindisi, Taranto con interporti di Jesi, Termoli, Tito, Bari e Francavilla Fontana);- del Sud tirrenico ionico (Gioia Tauro, Reggio Calabria, Corigliano con interporti di Corigliano, Rossano, retroporto Gioia Tauro);- hub della Sicilia ( Palermo, Trapani, Catania, Messina, Siracusa, Augusta, Pozzallo, Gela con interporti di Termini Imerese e Catania);- hub della Sardegna (Cagliari e Olbia con interporti di Nuoro e retrporto di Cagliari).

Per Incalza i sette sistemi ricordano quanto già proposto sia nel Piano Generale dei Trasporti approvato nel 1986, sia nella apposita Legge del 1987 che riconobbe la validità di una simile scelta; una Legge che però non fu mai resa operativa. “Queste sette realtà – afferma Incalza – possono diventare Società per Azioni con una maggioranza pubblica del 51%; una maggioranza delle azioni pubbliche controllate da un unico organismo facente capo a quattro Dicasteri (Ministeri dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Imprese e del made in Italy, Ministero della Difesa)”.

Rimane sempre una proposta discutibile, ma Incalza sostiene che così si creano le condizioni per una trasparenza totale delle gestioni dei singoli hub, cioè una vera forma innovativa di Partenariato Pubblico Privato (PPP); e che una tale proposta di riforma consente al Mezzogiorno, per la prima volta, di disporre di cinque sistemi portuali su sette, un Mezzogiorno come il più grande hub dell’intero Mediterraneo.

(Ercole Incalza è stato responsabile del Piano Generale dei Trasporti approvato dal Governo nel 1986 e del suo primo aggiornamento avvenuto nel 1991, ha vissuto in questi ultimi trenta anni nel mondo della pianificazione dei trasporti. Nei primi anni duemila ha collaborato alla realizzazione a scala comunitaria delle reti TEN-T e dal 2008 fino al 2014 è stato responsabile nell’attuazione del Programma delle Infrastrutture strategiche previsto dalla Legge obiettivo).

Il Viceministro On.le Edoardo Rixi, nel suo intervento alla III edizione del “Shipping, Transport & Logistic Forum” ha detto che sia la riforma portuale e sia le nomine dei prossimi presidenti sono attualmente vittima di un’impasse generato dalle tensioni fra Lega e Fratelli d’Italia. I due partiti di Governo, infatti, stanno dando vita a un braccio di ferro dove il partito di Giorgia Meloni intende far valere il proprio peso elettorale, mentre la Lega intende tenere per sé il maggior numero possibile di caselle nei vari scali d’Italia. Sul fronte della riforma portuale, Rixi ha evidenziato che presto sarà portata a termine con un primo decreto legge entro l’estate, grazie anche al contributo di Pasqualino Monti (per Fratelli d’Italia) e Zeno D’Agostino (per la Lega).

“All’orizzonte vicino c’è la creazione di questa società che dovrebbe gestire il sistema logistico nazionale soprattutto negli investimenti e nella gestione delle opere”, ha affermato il Viceministro.

“Un sistema parcellizzato, continua Rixi, ha bisogno di trovare dei punti di unione e quindi delle regole comuni per riuscire ad attirare capitali dal mercato, ma soprattutto ad avere un programma nazionale di investimenti che ci consenta anche di collegarci alla rete ferroviaria che verrà realizzata e a quella stradale”. Ed ancora, “Abbiamo un obiettivo: rinnovare completamente un Paese che deve diventare un hub logistico, deve aumentare la capacità portuale nel suo complesso, abbiamo bisogno di coinvolgere tutti i grandi operatori internazionali e avere tutti i player”.

Su eventuali accorpamenti di AdSP, registriamo la dichiarazione dell’altro giorno del Consigliere regionale della Puglia Massimiliano Di Cuia (Forza Italia) che dice: “Taranto deve restare sede autonoma dell’autorità portuale e ogni ipotesi di accorpamento va liquidata in fretta”. “La città, continua Di Cuia, anche con l’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, sta ridisegnando le sue direttrici di sviluppo e, in questa prospettiva, l’infrastruttura portuale riveste un’importanza strategica. Innanzitutto, giova ricordare la posizione del nostro scalo: posto al centro del Mediterraneo, il porto di Taranto è lo snodo ideale per il traffico commerciale tra l’Europa ed il resto del mondo, in particolare il continente africano”.

I porti della ‘sesta generazione’ o di altra classe non possono essere oggetto di propaganda politica fra forze di governo e/o di opposizione. “Il compito della politica ionica, conclude Di Cuia, è dunque quello di difenderne l’autonomia, contribuendo a individuare una governance che, in sinergia con le altre istituzioni locali, sia in grado di cogliere tutte le sfide”; mentre per Rixi l’obiettivo è “essere il primo paese marittimo d’Europa e avere più capacità portuale ad esempio dell’Olanda e di altri paesi europei che oggi invece ci superano per numero di Teu”.

Abele Carruezzo