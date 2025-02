Navigare guidati dall’intelligenza artificiale

(Slide courtesy World Economic Forum)

La inteligenza artificiale (AI), protagonista indiscutible a Davos e anche alla III Edizione dello ‘Shipping, Transport & Logistic Forum’ di Rapallo. L’intelligenza artificiale è pronta a cambiare il commercio internazionale per via marittima

Davos. L’Annual Meeting 2025 ha riunito i leader mondiali per affrontare le principali sfide globali e regionali. Tra queste, la risposta agli shock geopolitici, lo stimolo alla crescita per migliorare il tenore di vita e la gestione di una transizione energetica giusta e inclusiva.

Particolare importanza ha riscontrato il rapporto sul ruolo trasformativo dell’intelligenza artificiale (AI) nel commercio globale, presentando le attuali applicazioni dell’IA nei processi commerciali, tra cui catene di approvvigionamento, logistica, finanza commerciale, dogane e conformità.

Incentrato sui casi d’uso dell’intelligenza artificiale presentati dalla comunità globale di TradeTech, il rapporto ha evidenziato il potenziale di questa tecnologia per migliorare l’efficienza, promuovere la sostenibilità e incoraggiare l’inclusività nel commercio internazionale. Il rapporto ha affrontato anche le sfide e i benefici dell’adozione dell’IA, discutendo i costi associati, le complessità e i potenziali ritorni sull’investimento per fornire una matrice delle aree in cui è più probabile che l’adozione dell’IA progredisca.

Sottolineando l’importanza della collaborazione, il rapporto ha delineato una visione per il futuro del commercio, in cui le parti interessate convergono per sfruttare appieno il potenziale dell’IA. Questa analisi completa fornisce informazioni preziose per i professionisti del commercio, i responsabili politici e gli innovatori tecnologici, offrendo una tabella di marcia per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per creare un ecosistema commerciale globale più efficiente, sostenibile e inclusivo.

La quasi totalità delle merci in import-export utilizza il trasporto via mare e transita negli scali marittimi di tutto il mondo. I porti hanno un ruolo rilevante per il trasporto passeggeri, compreso quello crocieristico, per il ciclo produttivo energetico e per lo sviluppo delle aree portuali. Una moltitudine di soggetti, pubblici e privati, è proiettata nel futuro per adeguarsi agli scenari indicati dai fenomeni evolutivi dello shipping e delle operazioni portuali e logistiche, nonché per competere in ambito regionale e globale.

L’intelligenza artificiale migliorerà l’efficienza, i costi e il processo decisionnale e sicuramente può ridurre gli errori di previsione del 50% e i costi logistici del 15%.

I sistemi di intelligenza artificiale possono identificare le tendenze del mercato, prevedere la domanda e automatizzare meglio le negoziazioni nell’e-commerce e nelle vendite B2B.

Questa tecnologia potrebbe anche livellare anche le prestazioni per le piccole imprese migliorandone le capacità legate al trasporto marittimo. Tuttavia, le preoccupazioni sulla privacy dei dati e le implicazioni etiche possono rallentare l’adozione, in particolare nei paesi sviluppati.

L’intelligenza artificiale può aiutare la gestione della supply chain apportando modifiche in tempo reale in base alle variazioni della domanda, migliorando la soddisfazione dei clienti, riducendo i costi e liberando il capitale circolante.

Grazie agli strumenti di intelligenza artificiale si possono monitorare i fattori di rischio, dalle operazioni dei fornitori ai disastri naturali, consentendo alle aziende di adeguare rapidamente le operazioni. L’intelligenza artificiale assiste nella mappatura, nella simulazione e nello sviluppo di piani di emergenza della supply chain. L’efficacia di questi sistemi dipende dalla qualità dei dati e dal superamento delle resistenze alla condivisione dei dati tra i partner commerciali.

Nel campo delle relazioni commerciale, i sistemi avanzati di traduzione automatica basati su reti neurali stanno abbattendo le barriere linguistiche nel commercio internazionale. L’intelligenza artificiale aiuta anche a localizzare la presenza digitale per diversi mercati. Le sfide includono il cambiamento delle normative sul commercio internazionale e i limiti dell’intelligenza artificiale nell’elaborazione delle sfumature linguistiche specifiche del contesto.

L’intelligenza artificiale per la finanza commerciale può aiutare nella valutazione del credito, nella valutazione del rischio e nel rilevamento delle frodi nella finanza commerciale. L’integrazione con gli smart contract e la tecnologia di registro distribuito potrebbe rivoluzionare la finanza della supply chain, riducendo potenzialmente i tempi di elaborazione di strumenti come le lettere di credito da settimane a ore. Permangono sfide tecniche e normative, nonché preoccupazioni etiche.

L’intelligenza artificiale può automatizzare, ancora, i processi doganali, rilevare anomalie, prevenire le frodi e aiutare le aziende a gestire rischi commerciali complessi. Le sfide includono la mancanza di interoperabilità tra i sistemi informatici e le preoccupazioni sull’accuratezza delle decisioni doganali basate sull’intelligenza artificiale.

I sistemi di intelligenza artificiale possono tracciare i materiali lungo le catene del valore, valutare i fornitori e aiutare le aziende a evitare partnership non etiche.

L’impatto dell’IA varia a seconda dei mercati sviluppati e in via di sviluppo, dei settori pubblici e privati e delle imprese di diverse dimensioni. Mentre navighiamo in questa rivoluzione dell’intelligenza artificiale, sarà fondamentale un approccio incentrato sull’uomo che promuova la collaborazione tra esperti umani e sistemi di intelligenza artificiale. La fiducia è essenziale nel commercio e gli utenti sono più propensi ad adottare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale se integrate dalla supervisione e dall’esperienza umana.

Sfide come la privacy dei dati, la sicurezza informatica, la complessità normativa e le preoccupazioni etiche devono essere affrontate e saranno affrontate per realizzare appieno il potenziale dell’IA nel commercio. Si consiglia alle aziende, ai governi e agli altri stakeholder dell’ecosistema del commercio globale di prepararsi alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale, poiché coloro che abbracciano questa tecnologia in anticipo e in modo ponderato possono ottenere un vantaggio competitivo significativo nel mondo in rapida evoluzione, attualmente volatile e incerto del commercio e del commercio internazionale.

Abele Carruezzo