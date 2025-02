PORTI E PORTUALITA’: WORK IN PROGRESS

L’anno 2025 oramai ha inteso intraprendere il suo regolare svolgimento e come di consueto all’inizio, anche sulla scia di quanto affermato alla fine dello scorso in termini di resoconto, si assiste ad un articolato e per certi versi “mosso” ragionamento sulle problematiche domestiche dei porti e più in generale della portualità alle prese, tra l’altro, con il rinnovo di ben quattordici Presidenti correlati ad altrettante Autorità di Sistema portuale ad opera, come noto non solo agli addetti ai lavori, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Circostanza quest’ultima di grande significato anche strategico rispetto all’efficientamento ed al raggiungimento di alcuni traguardi necessari per il reale sviluppo dei nostri porti reduci non solo dal lungo periodo della pandemia ma anche in perenne collisione con gli effetti, inevitabili sia sui traffici che quindi sugli scambi di merce, di alcune rovinose guerre in corso. Per ricordare poi l’interesse da più parti consolidato di poter giungere in tempi ragionevolmente brevi ad una riforma della governance portuale e della tipologia giuridica di come oggi si intende l‘Autorità di Sistema Portuale anche in riferimento all’oggetto sociale e quindi alle prerogative legislative. Ma andiamo per ordine.

I 58 porti italiani notoriamente dislocati lungo i circa ottomila chilometri di coste con sedici Autorità di Sistema Portuali di riferimento mostrano da tempo da un lato l’importanza strategica di essere collocati al centro del mare Mediterraneo, dall’altro una costante sofferenza – anche strutturale – del sistema logistico integrato ed intermodale di mobilità delle merci poco connesso o mal connesso a reti di trasporto stradale e ferroviario unitamente a collegamenti con terminal, interporti aeroporti o piattaforme logistiche al fine e nel primario scopo di garantire adeguati standard di mobilità, stazionamento e trasferimento delle merci a tutto vantaggio delle professionalità degli operatori marittimi interessati e del gradimento, critico da decenni a causa della frammentazione degli hub portuali, di tutti coloro intendano fruire dei commerci marittimi.

Questo primo aspetto, la centralità dei nostri porti nel mar Mediterraneo, non crea il vantaggio economico atteso e la concorrenza perfetta coi piu blasonati ed organizzati – quindi efficienti – porti del nord Europa non soltanto menzionando Rotterdam ed Amburgo – bensì acuisce un gap di competitività portuale, direi performance operativa di esso, il cui fulcro è si il servizio reso alle merci ma anche la tempistica di attesa e di spostamento delle merci nave/banchina e connessione retroportualità /sistemi logistici di smistamento mediamente valutati sia per rinfuse liquide che solide che per container e ro-ro allorquando affidabilità ed efficienza debbano passare per una semplificazione procedurale delle merci e la velocizzazione dei transiti; questi aspetti cozzano verrebbe da dire però, con la realtà dei nostri porti maggiormente interessati dai flussi logistici e da dimensioni produttive poco inclini a tener testa non solo ai porti del nord Europa come accennato – dove manca la frammentazione sul territorio – ma anche agli emergenti del nord Africa e del Mediterraneo orientale in forte espansione.

Il porto oramai mostra l’essere un cluster logistico con compiti dinamici rispetto all’organizzazione della movimentazione delle merci e dell’accoglienza dei viaggiatori. I dati maggiormente conosciuti negli ambienti dello shipping vedono collocare in posizioni di retroguardia- su base anche continentale-la maggior parte dei nostri porti ad esclusione di Genova per interconnessione modale e logistica e quindi velocità globale del trasporto terra mare, a cui fanno seguito i porti di Gioia Tauro, La Spezia e Trieste apprezzati per la connettività e dinamicità logistica.

Ma ricordiamo che le Autorità di Sistema Portuale sono sedici e tale numero dovrebbe consentire un salto ed una spinta corposa in avanti in termini di maggiore ricchezza e sviluppo senza, si accenna in questa sede, incappare nelle reprimende della Autorità garante della Concorrenza e del Mercato che tenta di esaminare con efficienza l‘eventuale concentrazione di terminal ed operatori portuali da parte di grandi player – operatori marittimi capaci poi di imporre il prezzo dei biglietti.

Stessa attenzione viene posta ai poteri regolatori – spesso altamente discrezionali- delle stesse Adsp in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime e del monitoraggio delle condotte dei medesimi concessionari in riferimento ai piani economici ed operativi presentati anche in ossequio al riformulato art.lo 18 della legge 84/94 in tema di concessione di aree e banchine e quindi nel rispetto del contenuto degli atti contrattuali posti in essere per l’uso del bene demaniale marittimo.

Si nota da questi primi accenni come un primo aspetto sul quale la politica nazionale e quindi il legislatore debba opportunamente intervenire è la Governance portuale; essa necessita di interventi mirati a livello centrale al fine di rendere maggiormente uniforme l’azione di indirizzo nell’ambito dello sviluppo dei porti unitamente all’indirizzo strategico nazionale che tenga conto si delle singole peculiarità geografiche ma che sposi le esigenze nazionali Europee e transfrontaliere tipiche dei traffici marittimi al fine di rendere più efficace ed attuale anche il controllo ed il coordinamento dell’intero sistema portuale che accusa differenze significative tra un sistema ed un altro e tra i sistemi del nord e quelli del sud.

Da tempo poi si guarda con interesse ad una modifica della veste giuridica delle AA.SS.PP. caldeggiandone idee societarie del tipo società di capitali od azienda pubblica e comunque rimanendo , lo Stato , proprietario esclusivo delle banchine asse portante – il bene demaniale – dell’intera filiera normativa di settore non intervenendo – opportunamente – sugli equilibri decisori del Comitato di Gestione e di altri organi previsti , ma solo sulla veste giuridica capace essa stessa di poter attirare anche capitali stranieri fornendo maggiori poteri allo stesso Presidente nell’ambito del coordinamento nazionale e governativo.

Ovviamente per rendere appetibile ed efficiente il porto e nel caso dei sedici scali domestici i porti appartenenti ai sistemi , non si può ne si potrà mai prescindere da tre elementi essenziali e direi strutturali del bene porto visto in chiave tecnica e di concreto uso commerciale e logistico .

L‘infrastruttura, i dragaggi e la digitalizzazione. La prima favorita da cospicue risorse economiche derivanti dal pnrr e fondi complementari deve in massima parte, connettere la banchina alla ferrovia intesa come ultimo e penultimo miglio nell’obiettivo di velocizzare la partenza delle merci verso la destinazione finale. Lo sviluppo della intermodalità infrastrutturale significa rendere efficiente il transito della merce ma anche l’accoglienza dei viaggiatori e turisti.

Spingere sotto una regia nazionale magari introducendo una società ad hoc altamente virtuosa nell’obiettivo di evitare colli di bottiglia, è un ambizioso traguardo per i nostri porti nello spirito di pianificare e realizzare più velocemente le opere utili all’attrattività dei traffici e quindi alla circolazione delle merci e quindi al maggior gradimento concorrenziale.

I secondi risentono del trascorrere del tempo ma sono essenziali per la vita del porto e delle imbarcazioni e quindi dei traffici navali si ritiene siano un obiettivo pubblico a supporto del bene demaniale. Classificazioni normative ed amministrative rendono complesse le operazioni di escavo e quindi di dragaggio non intese come normale manutenzione dei fondali che si auspica possano ricevere una nuova legislazione del tipo testo unico ai fini della semplificazione istruttoria ed autorizzativa sempre nell’ottica di velocizzare la produttività del porto che richiede sempre più un aumento delle superfici banchinate e fondali adeguati al tipo di imbarcazioni da ormeggiare.

Per intenderci l’operazione di dragare dovrebbe essere resa semplice e “quotidiana” nell’interesse dell’uso migliore del bene porto e del bene mare al centro della domanda col connesso ed attuale gigantismo navale. Indubbio quindi ai fini della competitività reale e prospettica dei porti italiani incidere su infrastrutture e dragaggi non tralasciando la digitalizzazione semplificata terzo elemento dell’intera filiera logistica. All’orizzonte parrebbe necessaria la creazione di una società a competenza nazionale avente ad oggetto la gestione degli investimenti delle opere infrastrutturate al fine di uniformare l ‘auspicato rinnovamento logistico del Paese.

I nostri porti nel soffrire per la lunga guerra in Ucraina e la crisi del Mar Rosso con le significative conseguenze sui transiti nel canale di Suez allorquando si circumnaviga l’Africa giungendo al capo di Buona Speranza ,stanno accusando aumenti importanti dei costi di trasporto e delle tariffe medie mondiali per i container non facendo differenze tra import ed exsport.

In un quadro che ha la tendenza nel perdurare la differenza viene costituita dalla competitività e quindi dall’auspicato coordinamento tra le varie autorità che operano nel porto con particolare riferimento alle aree doganali circoscritte ed alle aree portuali di circolazione delle merci prima che queste prendano la destinazione finale in una ottica di port community system voluto sia dalle ADSP che dagli stessi operatori portuali a cui bisognerebbe aggiungere una piattaforma digitale unificata tra i vari porti ed una carta dei servizi funzionale al quotidiano monitoraggio dell’efficienza e del gradimento delle performances operative e logistiche del porto stesso da parte dei players.

Quindi si comprenderà quanto siano essenziali alla crescita ed all’accoglienza dei traffici le infrastrutture lineari, ferroviarie e stradali e puntuali, porti aeroporti retroporti nodi, riferite alle reti transeuropee di trasporto meglio note come Eu-Tn-t con i vari corridoi tra cui si ricordi il Baltico Adriatico e Scandinavo Mediterraneo depositari di cospicui finanziamenti che a nulla servono se non si assiste ad un perfetto collante logistico tra realtà domestica ed europea; ed in tal senso si voglia considerare il cd Piano del Mare di recente approvazione ministeriale quale strumento unitario capace di spingere verso macro obiettivi riguardanti il mare nelle relazioni inter regionali.

Il porto , al pari di quanto già accaduto nel nord Europa ed in alcuni porti del continente Americano , va inteso come una comunità energetica, un hub energetico capace di fronteggiare la transizione energetica in quanto luogo di produzione di energia green ma anche luogo di fornitura di energia alle navi , alle proprie infrastrutture ed ai territori circostanti.

Ovviamente questa nuova rotta energetica intrapresa ed obbligata se pur faticosa affianca quella oramai in veloce ascesa dei carburanti alternativi che stanno caratterizzando oramai gli ordinativi delle future flotte sia passeggeri che mercantili. Stazioni di rifornimento per navi alimentate con tecnologia dual-fuel potendo utilizzare il Gnl come alimentazione green. Ma anche l’idrogeno oramai sta interessando la cantieristica navale se pur con caratteristiche diverse e quantitativamente inferiori.

In entrambi i casi la corsa al dual fuel per tutti i tipi di navi è la strada maestra oramai regina degli armatori di flotte a livello mondiale per una riduzione delle emissioni in atmosfera di ossido di zolfo e di azoto o di particolato favorendo la sosta in banchina delle navi a motori spenti nell’utilizzo della sola spina in banchina che ovviamente ci si augura sia elettrificata.

Il settore Gnl in Italia ed in Europa con il Green Deal sta registrando importanti investimenti e sviluppo tecnologico come deposito e stazione di rifornimento unitamente ad impianti di rigassificatore con appositi terminal portuali affacciandosi in ultimo , anche il metanolo. I porti in evoluzione possono e potranno a esponenzialmente contribuire al benessere ed al la qualità della vita delle comunità portuali e civiche più prossime o contigue gli scali, abbandonando del tutto i combustibili fossili e le modalità di rifornimento tradizionali ovvero le tecniche di stazionamento delle navi in banchina in un contesto urbano e pianificatorio di elevato spessore urbanistico .

In un quadro di cambiamenti severi e di sicuro aumento del benessere generale una onda di creatività legislativa non potrà non mancare nell’ambito di una rivisitazione delle norme regolatrici del funzionamento dei porti avendo come scopo il prevenire posizioni dominanti o pratiche discriminatorie spesso denunziate nell’ambito dei servizi e delle operazioni portuali e delle relative tariffe. In quest’ottica il ruolo di controllo centrale e ministeriale è essenziale per frenare ed evitare – regolamentando al massimo – i comportamenti distorsivi della concorrenza spesso presenti nelle complesse attività portuali ivi incluse quelle riconducibili ai cicli e quelle in cui si richiama la fattispecie dell’autoproduzione con le eventuali attività accessorie delle imprese armatoriali ancorchè disquisendo sulla legittimità dei cd aiuti di stato presenti in alcuni processi di sviluppo della navigazione e della portualità e quindi delle imprese.

Avere un porto in città equivale ad avere una grande fortuna. Ma tale positiva circostanza deve tener conto oggi più che mai delle tensioni geopolitiche incluse le guerre in corso. Avere sedici Autorità di Sistema Portuale al centro del Mare Mediterraneo raddoppia – figurativamente galvanizza – la fortuna della città col porto o del porto in città a condizione che si operi e si navighi tutti nella stessa direzione senza inutili fraintendimenti tra comunità portuale e comunità urbana.

Auspicabile è una reale e veloce modernizzazione della visione portuale non solo nell’ottica di quanto sinteticamente esposto ma anche per il tramite degli strumenti urbanistici adottati con un coinvolgimento consapevole della centralità dei porti nei territori per lo sviluppo del paese e del Pil; centralità che deve passare dalla direzione unica e coordinata ad opera dello Stato al fine di velocizzare e modernizzare, attualizzando, l‘indice di penetrazione nei mercati nazionali e trans nazionali in una ottica moderna di efficacia ed efficienza dei nostri porti espressione certa di ricchezza diffusa e qualificata in un momento di repentini cambiamenti anche, ma non solo, per l’appunto geopolitici.

Avv. Teodoro Nigro