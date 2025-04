Svendborg, DK. Riceviamo un documento/avviso da parte di DanPilot di Danimarca; volentieri e cortesemente pubblichiamo.

Sei un pilota addestrato in Danimarca e hai qualche esperienza di navigazione nelle acque groenlandesi?

Allora potresti essere tu quello che ci manca!

DanPilot è un’azienda di pilotaggio in cambiamento e in crescita. Siamo conosciuti e riconosciuti per la nostra capacità di fornire un pilotaggio professionalmente competente ed efficiente, dove la qualità e la sicurezza sono fondamentali. Vogliamo mantenere questi importanti parametri competitivi, e quindi siamo alla ricerca di piloti competenti che possano contribuire a mantenere l’alto livello di qualità, soddisfacendo l’elevata domanda e quindi la sicurezza della navigazione nelle acque danesi.

Le strette acque danesi sono tra le acque più trafficate al mondo e allo stesso tempo anche il passaggio da e verso il Mar Baltico. Con la nostra organizzazione completa e la copertura nazionale, DanPilot è il tuo unico punto di contatto per qualsiasi tipo di servizio di pilotaggio nelle acque danesi.

DanPilot effettua più di 23.000 pilotaggi all’anno, suddivisi tra pilotaggi di transito e portuali in Danimarca e attualmente impiega circa 225 piloti.



Riportiamo la lettera/avviso

Come collega, sei meticoloso, intraprendente e adattabile. Diamo grande importanza al fatto che tu abbia una curiosità naturale per imparare cose nuove, oltre a un alto livello professionale. Devi prosperare stando con persone di molte culture diverse. Apprezzi far parte di un ambiente professionale, in cui riconosci la funzione di tutti per consentirci di avere successo nel compito principale e in cui il tono è informale ma collaborativo. Sottolineiamo anche qualità personali come la consapevolezza della situazione, la flessibilità e la lealtà. Infine, vorremmo che tu possedessi una personalità robusta con un impatto naturale.

Ci aspettiamo che tu abbia: – Formazione come pilota; – esperienza nelle manovre di navi di dimensioni rilevanti; – buone capacità comunicative; – conoscenza del danese e dell’inglese ad un alto livello di scrittura e parlato; – buona conoscenza dei comuni strumenti informatici; – avere una patente di guida valida; – mentalità; – curiosità per l’apprendimento.

In qualità di pilota di DanPilot, hai a disposizione 153 turni di guardia all’anno, dove sei disponibile. Sono previsti 5-7 giorni di guardia consecutivi. Inoltre, potrebbero esserci turni extra. Il lavoro viene svolto 24 ore su 24, il che significa che puoi essere programmato per lavorare sia di giorno che di notte. L’assunzione è soggetta a condizioni conformi al contratto collettivo applicabile tra Lederne Søfart e DanPilot.

La posizione è una posizione permanente a tempo pieno con inizio il prima possibile. Inviate la vostra candidatura, il vostro CV e la seguente documentazione per via elettronica tramite il link presente nell’annuncio di lavoro: – Certificato di marittimo (STCW); – A prova di GMDSS; – Certificato Sanitario (Blue Book); – Certificato ECDIS; – Certificato ISPS; – Certificato di Pilota Giurato; – Certificato di Sicurezza Personale; – Certificato di Gestione Navale; – Certificato BRM (Business Relationship Management); – Certificato di rimorchiatore se il pilota del porto; – Foto.

In relazione alla selezione finale, DanPilot condurrà 2 colloqui con i candidati, tra cui un’analisi della personalità e un test cognitivo. Infine, ai candidati idonei verrà chiesto di fare un test nel simulatore di DanPilot a Esbjerg. Selezioniamo e invitiamo i candidati su base continuativa.

L’ultima scadenza per la presentazione delle domande è il 25 aprile 2025.

DanPilot incoraggia tutte le parti interessate, indipendentemente dal sesso, dall’età, dalla religione e dall’etnia, a candidarsi per la posizione.

Si ringrazia Lars Blunck, Responsabile Comunicazione DanPilot (e-mail:lbl@danpilot.dk )