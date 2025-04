Seatrade Cruise Global: presente la portualità italiana dal 7 al 10 aprile a Miami

L’Italia dei Sistemi Portuali si presenta al mondo: “CruiseItaly – One Country, Many Destinations”

Miami. Tutti i porti italiani parteciperanno alla più grande fiera al mondo dedicata al settore crocieristico, il Seatrade Cruise Global, che si terrà a Miami dal 7 all’10 aprile 2025.

La presenza dei porti italiani al Seatrade Cruise Global è guidata da Assoporti, l’Associazione che riunisce le Autorità Portuali italiane.

Il presidente Rodolfo Giampieri ha sottolineato che negli ultimi dieci anni c’è stato un tentativo significativo di collaborare e coordinare le offerte turistiche. Questo lavoro ha portato a una proposta integrata che mira ad attrarre un pubblico internazionale, mostrando come l’Italia possa essere un punto di riferimento nel settore del turismo crocieristico. L’obiettivo principale è quello di far conoscere ai visitatori stranieri non solo i singoli porti, ma l’intera gamma di esperienze che il paese può offrire.

Sotto il claim unico “CruiseItaly – One Country, Many Destinations” questa iniziativa rappresenta un importante passo per il Sistema Portuale italiano, consolidando l’impegno di presentare un’offerta unificata del Made in Italy all’estero. L’obiettivo mira a presentare una visione unificata delle destinazioni italiane, evidenziando la loro bellezza e diversità. La partecipazione dell’Italia è una chiara dimostrazione dell’impegno del Sistema Portuale nazionale nel promuovere il proprio patrimonio turistico a livello globale.

Assoporti evidenzia che la fiera di Miami è un evento di grande importanza per il settore crocieristico mondiale, durante il quale è possibile promuovere la bellezza e la diversità delle destinazioni turistiche italiane.

L’8 aprile alle ore 12:00 si terrà la cerimonia di apertura presso il booth di CruiseItaly. Questo evento sarà caratterizzato dalla presenza di rappresentanti dei vari porti italiani, operatori del settore e figure istituzionali. Tale occasione non rappresenta solo una celebrazione del turismo crocieristico, ma segna anche l’inizio di una settimana densa di eventi e incontri mirati. Durante questi eventi, si discuteranno strategie finalizzate a promuovere le potenzialità del turismo crocieristico in talia, sottolineando la necessità di programmazione e investimenti.

Inoltre, una nuova collaborazione tra i porti italiani e quelli della Florida darà vita a discussioni sulle opportunità di cooperazione. Il protocollo di intesa appena siglato (21 marzo 2025) prevede incontri dedicati all’avvio di progetti comuni per rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti.

L’Italia vanta alcuni tra i porti crocieristici più importanti d’Europa, grazie alla sua posizione strategica e alla ricchezza delle destinazioni raggiungibili dal Mediterraneo. Tra questi, il porto di Civitavecchia si conferma il più trafficato del paese, fungendo da principale scalo per chi visita Roma e il centro Italia. Grazie ai numerosi collegamenti con il Mediterraneo occidentale, le isole greche e le Canarie, Civitavecchia rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per le compagnie di crociera.

Segue il porto di Genova, uno degli snodi marittimi più importanti d’Italia; Napoli che offre accesso a destinazioni iconiche come la Costiera Amalfitana, Capri e Pompei; Venezia, nonostante le recenti restrizioni sul transito delle grandi navi, continua a essere una meta ambita per il turismo crocieristico, con un traffico concentrato nei porti vicini, come quello di Marghera e di Trieste.

Palermo e Bari completano la lista dei principali scali crocieristici italiani, grazie alla loro posizione strategica e alla crescente popolarità del Sud Italia tra i turisti. Entrambi i porti servono itinerari che collegano l’Italia ai Balcani, alla Grecia e alle isole del Mediterraneo orientale, attirando ogni anno un numero significativo di passeggeri.

Oltre alla capacità di accoglienza e all’efficienza operativa, i porti crocieristici stanno investendo sempre più in soluzioni sostenibili, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del traffico marittimo.

Nel 2024, i porti italiani hanno accolto oltre 14,2 milioni di passeggeri, con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. Le prospettive per il 2025 sono ancora più rosee, con esperti del settore che stimano una crescita del 7,5%, portando il totale a circa 15,3 milioni di passeggeri. Questi dati evidenziano la crescente attrattiva delle crociere in Italia, rendendo il paese un hub cruciale per il turismo marittimo.

Il presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri ha ricordato che quest’anno ricorre il decimo anniversario di CruiseItaly come un traguardo significativo, frutto dell’impegno collettivo delle Autorità Portuali italiane nel promuovere il turismo crocieristico internazionale. Quest’anno segnerebbe un’opportunità per mostrare le meraviglie del paese a un pubblico mondiale e costruire un ponte tra culture.

“Negli ultimi dieci anni, grazie al coordinamento di Assoporti – ha ricordato il presidente dell’Associazione dei Porti Italiani, Rodolfo Giampieri – i porti italiani hanno avviato un lavoro sinergico per presentare una proposta integrata e attrattiva ai mercati internazionali. La partecipazione alla fiera di Miami non solo mette in evidenza la bellezza e la diversità delle destinazioni italiane, ma sottolinea anche l’importanza del settore crocieristico per la nostra nazione”.

L’evento di Miami non solo rappresenta un trampolino di lancio per le attività turistiche italiane, ma è anche un’occasione per celebrare la ricchezza del patrimonio marittimo e culturale dell’Italia nel contesto globale. Con l’intento di attrarre visitatori e compagnie di crociera, il focus rimarrà sulla qualità e la varietà delle esperienze offerte ai turisti.

Miami sarà anche l’occasione per presentare la diciottesima edizione l’”Oscar dei Porti”, kermesse ideata e condotta da Roberto Onofri, il prossimo 8 aprile nell’iconica location “The Villa”, Casa Casuarina, nota come Villa Versace.

Per l’occasione, Onofri ha voluto accanto a sè Gloria Zanin, ex Miss Italia nonché conduttrice di una delle passate edizioni dell’Oscar dei Porti. L’attesissimo evento, come ormai da tradizione, non celebrerà soltanto i porti, ma anche le storie e le persone che li animano, oltre a premiare le eccellenze della Blue Economy italiana che si sono distinte per l’innovazione e la leadership nel settore marittimo.

“Crescere in una città portuale mi ha permesso di osservare da vicino l’evoluzione del porto e il suo impatto sulla vita della comunità – dichiara il patron Onofri, aggiungendo – che essere l’ideatore di un premio così importante, trasmesso dalla RAI e riconosciuto a livello nazionale, è per me motivo di profondo orgoglio”.

Ricordiamo poi che nel messaggio della Premier Giorgia Meloni, all’inaugurazione del MSC Cruise Terminal di Miami – il più grande terminal crocieristico al mondo – dell’altro giorno, ha sottolineato che “Il mare rappresenta tante cose per l’Italia. È storia, identità, cultura. È la linea blu che disegna la fisionomia della nostra splendida terra, e la rende unica. È confine ma anche orizzonte. È protezione e sfida, stimolo continuo a spingerci oltre i nostri limiti”. “L’Italia è una Nazione – ha continuato il Presidente Meloni – che esprime una vocazione marittima/marinara secolare e può contare su eccellenze tecnologiche e industriali”. “Siamo infatti – ha concluso la Premier Meloni – una Nazione marittima, una Nazione al centro del Mediterraneo, un ponte naturale tra l’Europa, l’Africa e il Medio Oriente ma anche la cerniera tra i due grandi spazi marittimi del mondo, l’Atlantico da una parte e l’Indo-pacifico dell’altro”.

Abele Carruezzo