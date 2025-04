Martedì 8 aprile 2025 si svolgerà presso il The Westin Excelsior Rome la 78ª Assemblea nazionale di Fedepiloti

Situational Awareness

(Manifesto della 78a Assemblea courtesy Fedepiloti)

Roma. Quest’anno, il tema cardine dell’Assemblea sarà la “Situational Awareness” (consapevolezza situazionale), un approccio strategico fondamentale per ottimizzare la sicurezza, la gestione dei rischi e l’efficienza operativa all’interno dei porti italiani.

La consapevolezza situazionale consente infatti di monitorare in tempo reale eventi e contesti operativi, migliorando così la reattività e la produttività degli scali portuali.

L’Assemblea rappresenta sicuramente un momento di confronto e dialogo aperto per tutti i Piloti d’Italia e per l’intero settore marittimo e portuale nazionale.

Un’opportunità unica per discutere strategie, tecnologie e politiche in grado di rendere i porti italiani più sicuri, efficienti e competitivi.

L’evento sarà articolato in tre panel tematici: – Il pilota e la situational awareness: strumenti di miglioramento; – Situational awareness del sistema porto; – Strategie politiche per lo sviluppo.

Interverranno alla 78ª Assemblea Nazionale Fedepiloti, oltre ai maggiori rappresentanti delle Associazioni di categoria ed esperti tecnici del settore, il Sen. Nello Musumeci, Ministro del Ministero per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare (con un videomessaggio), l’On. Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’On. Salvatore Deidda, Presidente IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, l’Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, la Dott.ssa Patrizia Scarchilli, Direttore Generale per il mare presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Sen. Lorenzo Basso, Vicepresidente della 8ª Commissione permanente (Ambiente, Transizione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazioni, Innovazione Tecnologica), l’On. Mauro Dattis, 5ª Commissione (Bilancio Tesoro e Programmazione) e l’Ammiraglio di Squadra Pierpaolo Ribuffo, Capo Dipartimento per le Politiche del Mare del Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare.

L’evento, trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali Facebook e YouTube di Fedepiloti, sarà un momento di confronto per il settore marittimo e portuale nazionale.

Abele Carruezzo