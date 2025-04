GRUPPO GRIMALDI: FIRMATO L’ORDINE PER NOVE NUOVE UNITÀ RO-PAX

Sei navi saranno impiegate nel Mediterraneo coi marchi Grimaldi Lines e Minoan Lines, e tre da Finnlines nel Mar Baltico. Tra i tratti distintivi, il ridotto impatto ambientale e l’elevato comfort di bordo.

Napoli– Nell’ambito del programma di potenziamento e ringiovanimento della propria flotta, il Gruppo Grimaldi ha commissionato la costruzione di nove nuove navi ro-pax al cantiere China Merchants Jinling Shipyard (Weihai), parte di China Merchants Group. L’accordo, del valore complessivo di 1,3 miliardi di dollari, è stato firmato questa mattina ad Hong Kong.

Le nuove unità sono state progettate per portare a un nuovo livello la qualità dei collegamenti marittimi per merci rotabili e passeggeri nel Mediterraneo e nel Baltico. Tutte sono equipaggiate con motori che possono essere alimentati a metanolo, e quindi pronte a raggiungere l’obiettivo “Net Zero Emission”. In questo modo, capacità di trasporto, design innovativo e comfort di bordo si coniugheranno alla perfezione con la sostenibilità ambientale.

Quattro delle nuove navi ordinate batteranno bandiera italiana e saranno operate con il brand Grimaldi lines, mentre due, di bandiera greca, saranno impiegate dalla consociata greca Minoan Lines. In totale, sei unità gemelle, denominate “Next Generation Med”, saranno impiegate nel Mar Mediterraneo. Le restanti tre nuove unità saranno prese in consegna da Finnlines e batteranno bandiera finlandese; inaugureranno la classe “Hansa Superstar” – ulteriore evoluzione della modernissima serie “Superstar” – e saranno destinate a rotte nel Mar Baltico.

Tutte e nove le unità saranno consegnate tra il 2028 e il 2030 e saranno caratterizzate da innovazioni tecnologiche ispirate da una visione green pionieristica. La combinazione di linee d’acqua ed eliche ottimizzate, i sistemi per l’efficientamento del carico elettrico sia in navigazione che durante la sosta in porto, la predisposizione per ricevere energia elettrica da terra e l’applicazione di vernice siliconica in carena, garantiranno una riduzione di oltre il 50% di CO2 per carico trasportato rispetto alle navi che attualmente operano sulle rotte a cui sono destinate.

Le nuove navi ro-pax per il Mediterraneo, lunghe 229 metri, avranno una capacità di trasporto di 3.300 metri lineari per le merci rotabili e oltre 300 auto. Potranno ospitare fino a 2.500 passeggeri, a disposizione dei quali ci saranno oltre 300 cabine (per un totale di oltre 1.200 ospiti) e circa 700 poltrone reclinabili.

Durante la traversata in mare, i passeggeri potranno intrattenersi in aree pubbliche tra cui tre bar, un’area shopping, un salone conferenze, due ristoranti self-service, un ristorante à la carte panoramico, una lounge indoor/outdoor con un’impressionante terrazza solarium arricchita da due piscine, e un rooftop discobar. Grande attenzione sarà posta sul design degli interni, con arredamenti differenziati tra le navi Grimaldi Lines e Minoan Lines, customizzati in base al gusto e alle specificità dei mercati di destinazione.

Questa nuova generazione di navi rappresenta anche una novità assoluta in termini di innovazione ed efficientamento in campo energetico: le sei unità “Next Generation Med” saranno infatti le prime nel Mediterraneo ad essere progettate per l’alimentazione a metanolo.

Quanto alle tre unità destinate al Mar Baltico, saranno lunghe 240 metri, avranno una capacità di carico di 5.100 metri lineari di merci rotabili più 90 auto, e potranno ospitare fino a 1.100 passeggeri. Il nuovo concept si basa quello delle navi Finnlines della classe Superstar, Finnsirius e Finncanopus, ma è stato adattato alle esigenze della rotta tra Finlandia e Germania. In particolare, le nuove navi sono state attentamente modificate per rispondere meglio alle necessità generate da traversate più lunghe, con nuove categorie di cabine e ristoranti pensati per soddisfare diverse preferenze, con un forte focus sul comfort e sull’esperienza a bordo.

A disposizione dei passeggeri ci saranno 320 cabine (dalla capacità totale di circa 1.100 persone), cinque bar e ristoranti, una spa con un’ampia gamma di servizi e trattamenti (tra cui l’immancabile sauna finlandese), negozi, due aree gioco per bambini progettate per fasce di età diverse. Uno dei punti di forza è il bar principale situato a prua del ponte 12, che offre una vista panoramica mozzafiato durante la traversata nel Mar Baltico.

“Sia China Merchants Industry Group che il Gruppo Grimaldi aderiscono da sempre al principio di ‘innovazione come motore, qualità al primo posto’, compiendo importanti passi avanti nella tecnologia navale green e nella navigazione intelligente, e definendo insieme un nuovo punto di riferimento per i traghetti ro-pax. In qualità di leader nella produzione di impianti di alta gamma in Cina, China Merchants Industry Group e il cantiere CMI Weihai metteranno insieme un team di ricerca e sviluppo di primo livello, un sistema di produzione snello e assistenza completa per l’intero ciclo di vita, per garantire la consegna di un progetto di elevata qualità ed aiutare Grimaldi a consolidare ulteriormente la sua leadership nel mercato europeo e globale del trasporto marittimo ro-ro”, ha dichiarato Wu Sichuan, Presidente di China Merchants Industry. “China Merchants Industry è pronta a continuare a collaborare con il Gruppo Grimaldi per approfondire la cooperazione in ambiti all’avanguardia come i carburanti a zero emissioni e le navi smart, e offrire insieme soluzioni di trasporto marittimo più efficienti e sostenibili ai clienti di tutto il mondo”.

“Con l’ordine di queste nove straordinarie unità ro-pax proseguiamo e rinsaldiamo la nostra lunga e fruttuosa collaborazione con China Merchants Group, un partner d’eccellenza nella costruzione di navi all’avanguardia”, ha affermato Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato del Gruppo Grimaldi. “Le nuove classi Next Generation Med e Hansa Superstar sono il frutto di un attento studio delle esigenze della nostra clientela e in generale di quelle del trasporto marittimo, che oggi più che mai necessita di qualità, convenienza ed ecosostenibilità per riconfermarsi come modalità chiave nel sostegno dei traffici nazionali ed internazionali di merci e passeggeri. In particolare, le elevatissime prestazioni in termini di abbattimento delle emissioni di CO2 e l’utilizzo del metanolo come carburante alternativo avvicinano ulteriormente il nostro Gruppo all’obiettivo globale delle zero emissioni nette, e ci posiziona ancora più saldamente come player di riferimento per il trasporto di corto raggio nel Mediterraneo e nel Mar Baltico”.