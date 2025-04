Gli Stati Uniti non partecipano alla riunione dell’IMO sul clima e minacciano ritorsioni sulla tariffazione delle emissioni

(Foto courtesy IMO)

Ultima ora: Gli USA si ritirano dai negooziati sulla decarbonizzazione marittima

Londra. La Giornata Mondiale del Mare si celebra l’ultimo giovedì di settembre di ogni anno per sottolineare l’importanza della sicurezza marittima e della protezione dell’ambiente marino.

In occasione della riunione del Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino (MEPC) dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) a Londra, l’Amministrazione Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dai negoziati cruciali sulla decarbonizzazione marittima che si svolgeranno questa settimana.

Il Governo degli Stati Uniti ha inviato un messaggio forte alle delegazioni dell’IMO, rifiutando esplicitamente qualsiasi misura che imponga tasse alle navi statunitensi in base alle emissioni di gas serra o alla scelta del carburante.

L’Amministrazione Trump ha inoltre avvertito che prenderà in considerazione l’attuazione di misure reciproche per compensare eventuali oneri imposti alle navi americane.

Il Net-Zero Framework dell’IMO prevede di modificare l’allegato VI della MARPOL implementando sia uno standard per i combustibili marini che un sistema di tariffazione delle emissioni. I delegati alla riunione del MEPC di questa settimana dovrebbero finalizzare la bozza del testo legale per le misure.

La strategia 2023 dell’IMO per i gas serra mira a raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette del trasporto marittimo internazionale entro il 2050, con un picco delle emissioni il prima possibile, tenendo conto delle circostanze nazionali e allineandosi agli obiettivi di temperatura dell’Accordo di Parigi.

Nel suo messaggio, l’Amministrazione Trump ha definito gli sforzi dell’IMO come “un tentativo di ridistribuire la ricchezza con il pretesto della protezione ambientale”.

Gli Stati Uniti si sono opposti in particolare all’obiettivo dell’IMO di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, sostenendo che “promuoverebbe imprudentemente l’uso di ipotetici carburanti costosi e non provati”.

L’attuale strategia dell’IMO mira inoltre a una riduzione del 40% dell’intensità di carbonio del trasporto marittimo entro il 2030 rispetto ai livelli del 2008, con il 5-10% dell’energia del trasporto marittimo proveniente da fonti di emissioni di gas serra pari a zero o quasi zero entro il 2030.

Se approvate, queste misure potrebbero entrare in vigore nel 2027 dopo l’adozione definitiva in una sessione straordinaria del MEPC nell’ottobre 2025.

Abele Carruezzo