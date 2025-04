Decarbonizzazione dello shipping, Confitarma: “l’IMO resti sede di confronto ma condividiamo alcune preoccupazioni degli USA”

La nota dopo il ritiro dai negoziati in sede MEPC

Roma – La transizione verso un’economia a basse emissioni è un obiettivo condiviso a livello globale che riguarda trasversalmente tutti i settori produttivi, incluso il trasporto marittimo. In tale contesto, azioni scoordinate per i diversi settori sono controproducenti.

Confitarma ribadisce la necessità che la transizione sia sostenibile anche economicamente e che tenga conto della neutralità tecnologica. Occorre, cioè, evitare il rischio di “lock-in tecnologici” predisponendo una normazione che non favorisca o penalizzi una specifica tecnologia. Le norme devono limitarsi a definire obiettivi da raggiungere, lasciando libertà agli operatori su quali soluzioni adottare per conseguirli.

Il trasporto marittimo, che movimenta l’80% delle merci mondiali generando meno del 3% delle emissioni globali di gas serra, rappresenta già oggi il modo più efficiente e sostenibile per il commercio internazionale.

Le misure ambientali devono essere applicate con gradualità, premiando gli investimenti già effettuati in tecnologie low-carbon e high-efficiency.

È importante che continui il confronto su queste tematiche, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dall’amministrazione americana e confermando altrettanto che – come è sempre stato – riteniamo l’IMO sede privilegiata di confronto internazionale sulle tematiche dello shipping.

In particolare, la necessità di preservare l’equilibrio competitivo delle flotta – anche, aggiungiamo, con le altre modalità di trasporto – la richiesta di maggiore neutralità tecnologica – anche alla luce delle criticità riscontrate nel sistema CII – e la preoccupazione per l’impatto economico di misure potenzialmente sproporzionate per determinati traffici e realtà marittime.

Sono temi che Confitarma, insieme a ECSA e ICS, ha da tempo posto all’attenzione delle sedi competenti.

“Certamente” – ha affermato il Presidente di Confitarma Mario Zanetti – “è importante che si continui a lavorare per individuare una soluzione globale e che quindi in sede IMO si definiscano le regole evitando il propagarsi di una frammentazione normativa con il diffondersi di iniziative regionali non coordinate – come già si osserva con l’ETS europeo. Tale eventualità esporrebbe gli operatori, in particolare quelli europei, ad una imposizione regolatoria a macchia di leopardo, con un conseguente aggravio di costi operativi, che minerebbe alla base il valore aggiunto che lo shipping è stato in grado di creare per l’economia e quindi per tutti i cittadini”.

“Va comunque rilevato” – ha proseguito Il Presidente Zanetti – “come in queste ultime settimane, considerando anche la recente questione dei dazi, vi sia una rinnovata attenzione dell’Amministrazione USA per l’importanza e la strategicità del trasporto marittimo e la tutela/valorizzazione dell’industria armatoriale del Paese. Auspichiamo vivamente che le istituzioni europee consolidino ancor di più il ruolo centrale nella strategia politica europea di un settore strategico come quello dello shipping”.

“Confitarma” – ha concluso il Presidente Zanetti – “auspica che si possa presto tornare a un confronto costruttivo e multilaterale, in grado di garantire equilibrio tra obiettivi ambientali e sostenibilità industriale affinché la transizione energetica del settore marittimo prosegua, d’ora in poi, lungo una traiettoria realistica, coordinata e inclusiva”.