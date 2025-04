ICS accoglie con cautela l’accordo globale di fondamentale importanza sul percorso di decarbonizzazione del trasporto marittimo a seguito del MEPC83

Londra– Dopo molti anni di negoziati, l’International Chamber of Shipping (ICS) accoglie con favore l’accordo oggi presso l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) delle Nazioni Unite, l’Autorità di Regolamentazione globale del settore marittimo, di un pacchetto di norme di fondamentale importanza per la riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) – il “quadro IMO net-zero” – per contribuire a garantire che il trasporto marittimo internazionale passi allo zero netto entro o vicino al 2050.

Un momento storico

Parlando a conclusione della riunione dell’IMO (MEPC 83), Guy Platten, Segretario Generale della International Chamber of Shipping, ha dichiarato:

“Speriamo che la giornata di oggi sia ricordata come un momento storico per il nostro settore. Se adottato formalmente, il trasporto marittimo sarà il primo settore ad avere un prezzo del carbonio concordato a livello globale, cosa che ICS sostiene sin dalla COP 26 del 2021, quando l’industria ha concordato un obiettivo di zero emissioni nette per il 2050”.

“Il trasporto marittimo è ora in prima linea negli sforzi per decarbonizzare rapidamente per affrontare la crisi climatica. I Governi del mondo hanno ora presentato un accordo globale che, sebbene non perfetto sotto ogni aspetto, speriamo vivamente venga formalmente adottato entro la fine dell’anno. A nome dell’industria, vorrei ringraziare gli Stati membri e l’IMO per l’eccezionale impegno profuso nel raggiungere questo accordo in circostanze politiche difficili”, ha aggiunto Platten.

Costruire il quadro

“Gli armatori e i produttori di energia hanno bisogno di un quadro normativo praticabile, trasparente e semplice da amministrare che crei gli incentivi necessari per accelerare la transizione energetica al ritmo richiesto. Siamo lieti che i governi abbiano compreso la necessità di catalizzare e sostenere gli investimenti nei combustibili a zero emissioni, e sarà fondamentale per il successo finale di questo accordo IMO che esso realizzi rapidamente e nella misura richiesta. Il trasporto marittimo sta già investendo miliardi in nuove navi e tecnologie verdi per essere pronto per i nuovi carburanti quando arriveranno. Ci auguriamo che questo accordo fornisca ora la certezza di cui i produttori di energia hanno urgente bisogno per ridurre i rischi delle loro enormi decisioni di investimento”, si legge nella dichiarazione dell’ICS.

“Riconosciamo che questo potrebbe non essere l’accordo che tutte le sezioni del settore avrebbero preferito, e siamo preoccupati che questo potrebbe non essere ancora sufficiente per fornire la certezza necessaria. Ma è un quadro su cui possiamo costruire. Studieremo i dettagli tecnici nelle prossime settimane e continueremo a sostenere il processo dell’IMO in modo da avere un sistema che funzioni anche nelle sale dei consigli di amministrazione delle aziende e nelle sale di negoziazione dei governi”.

Normative globali per un’industria globale

La riunione dell’IMO a Londra, durata una settimana, ha anche concordato una serie di altre importanti misure di protezione ambientale, dalla gestione efficace dei sistemi di trattamento delle acque di zavorra alle misure di efficienza energetica delle navi.

L’ICS e le associazioni nazionali degli armatori che ne fanno parte hanno partecipato alla riunione MEPC 83 di un team di esperti tecnici, che hanno lavorato con gli Stati membri per garantire che fossero messi in atto accordi e linee guida solidi e praticabili per il nostro settore.

Platten ha aggiunto:

“Il ruolo fondamentale dell’IMO come regolatore globale che fa le cose non può essere sopravvalutato. Il trasporto marittimo è un settore veramente globale e abbiamo bisogno di normative globali. Questo è l’unico modo per garantire condizioni di parità a livello mondiale che promuovano sia la protezione dell’ambiente che la sostenibilità economica”.

Fonte ICS