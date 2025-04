Sequestrate tre navi Cin-Tirrenia

(Traghetto in fase di sbarco automezzi; foto courtesy A.P. Porto Torres)

Provvedimento del Tribunale di Genova: Compagnia Italiana di Navigazione sotto accusa per presunte manomissioni sui traghetti usati (alterazione dei dati sulle emissioni di fumi) sulla rotta per Porto Torres. Il servizio non sarà interrotto

Genova. La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza hanno sequestrato tre traghetti alla Compagnia Italiana di Navigazione-Tirrenia, (controllata dal Gruppo Moby 51% famiglia Onorato e 49% MSC), con l’ipotesi di reato di frode in pubbliche forniture nell’ambito del trasporto marittimo.

Il legale della società, l’Avvocato Pasquale Pantano, afferma che si tratta di un “Provvedimento inspiegabile dopo due anni di indagini, abbiamo collaborato”.

“La Compagnia ha affrontato spese rilevantissime per assecondare tutti i dubbi e le contestazioni formulate dall’Ufficio di Procura in merito alla conformità delle proprie motonavi alla disciplina internazionale in materia di inquinamento, pur non condividendoli. Proprio per questi motivi oggi si fatica a comprendere quali siano le ragioni che hanno spinto alla richiesta e all’emissione di tali misure cautelari”, dichiara l’Avvocato Pasquale Pantano, in merito al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria genovese.

Sembra che alcuni componenti dei motori principali e dei diesel generatori di corrente si ritiene siano stati manomessi, alterati o sostituiti con pezzi di ricambio non originali e, pertanto, non conformi alla normativa internazionale vigente.

La notizia è stata data, ieri, dal Procuratore Capo di Genova, Nicola Piacente, con una nota in cui si legge: “Il reato di frode in pubbliche forniture cui inerisce il provvedimento di sequestro riguarda il contratto tra la Cin e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la linea Genova – Porto Torres stipulato per garantire la continuità territoriale a fronte del quale la società di navigazione percepisce risorse pubbliche”.

Il sequestro preventivo è stato effettuato da parte del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Genova come confisca per l’equivalente di 64,3 milioni, coadiuvato dalla Guardia Costiera.

Il sequestro, precisa il Procuratore, non impedisce il regolare servizio delle navi che, nel frattempo, hanno ripristinato le condizioni di regolarità per la navigazione.

Abele Carruezzo