La gestione navale nella trasformazione culturale in atto

(Foto courtesy civitavecchia.portmobility.it)

La sicurezza nel settore marittimo è una questione di fondamentale importanza per garantire la protezione e il benessere degli equipaggi a bordo.

Le società di gestione navale sono imprese che forniscono una vasta gamma di servizi agli armatori: controlli tecnici, il reclutamento e l’addestramento degli equipaggi, la gestione degli equipaggi e la gestione della flotta. Tali servizi possono essere raggruppati in tre categorie principali: gestione degli equipaggi, gestione tecnica e gestione commerciale.

Come ogni attività marittima, la gestione navale è un’attività per sua natura globale. In assenza di una normativa internazionale che disciplini la gestione delle navi da parte di terzi, le norme in vigore in questo settore sono state emanate nell’ambito di accordi del Diritto Privato. Un esempio è costituito dall’accordo detto “BIMCO’s Standard Ship Management Agreement SHIPMAN 98”, che viene utilizzato nelle relazioni tra gli armatori e le società di gestione.

Fra le società di gestione delle navi, ricordiamo solo le due più antiche.

La Wilhelmsen Ship Management fa parte di Wilh. Wilhelmsen Group fondata nel 1861 a Tonsberg, in Norvegia, da Morten Wilhelm Wilhelmsen come compagnia armatoriale. Wilhelmsen Ship Management fornisce la gestione dell’equipaggio per le navi ro-ro associate, nonché per le navi passeggeri (Viking River Cruises), navi cisterna e mercantili. Tuttavia, la novità più interessante è l’avventura di WSM nella gestione di navi da spedizione dotate di sommergibili. L’azienda ha persino assunto due operatori ROV (Remotely Operated Vehicle) esperti per sviluppare un programma di formazione per i futuri equipaggi.

Mentre, la Bernhard Schulte Shipmanagement, è una società che risale al 1883 quando a Papenburg, in Germania, fu fondata un’agenzia di mediazione navale e la Schulte & Bruns. Successivamente si è trasformata nel Gruppo Schulte impegnato nelle operazioni e nella gestione delle navi. BSM, ultimamente, ha firmato un memorandum d’intesa con il Cyprus Marine and Maritime Institute nel 2020 al fine di sviluppare applicazioni di dati, comprese le reti 5G e le tecnologie cloud, nonché lavorare insieme all’ottimizzazione delle prestazioni delle navi, soluzioni digitali per i porti e terminal.

Nella Comunità europea la gestione navale viene effettuata in gran parte a Cipro. Esistono comunque società di gestione con sede nel Regno Unito, in Germania, in Danimarca, in Belgio e nei Paesi Bassi. Al di fuori della Comunità, le società di gestione navale sono principalmente ubicate stabilite a Hong Kong, a Singapore, in India, negli Emirati Arabi Uniti e negli USA.

La nave – come sappiamo – nasce e vive per trasportare merci o passeggeri o entrambi. Per le sue dimensioni e capacità è il mezzo più idoneo per trasferire ingenti quantità di merci da un punto all’altro della Terra ed il commercio marittimo è di gran lunga il più importante per l’umanità.

Per adeguarsi alla innovazione tecnologica delle navi, anche i porti si sono trasformati e specializzati. L’Ufficio commerciale di una compagnia di navigazione, attraverso la sua rete di vendita acquisisce il carico da imbarcare e stipula i contratti per trasportarlo.

I mediatori marittimi provvedono a far incontrare le richieste di trasporto merci con i trasportatori marittimi. Gli spedizionieri curano la normativa per operare nel trasporto. Gli assicuratori stipulano le polizze di assicurazioni. Le banche gestiscono gli effetti economici delle spedizioni.

Il Capitano deve acquisire una sufficiente conoscenza di tutte queste relazioni, ma la sua cura principale è la ricezione del carico, la giusta sistemazione a bordo, il sicuro trasporto e la sana consegna a destinazione.

Il cambiamento tecnologico che sta interessando l’ambiente nave non riguarda più soltanto gli aspetti tecnici legati alla propulsione o alla conduzione del mezzo – sezioni importanti del processo del trasporto marittimo – ma incide in maniera crescente anche sulla dimensione dei servizi e sull’esperienza offerta a bordo (pensiamo alla transizione digitale).

Si parla di nuove figure professionali: non solo quelle tradizionali essenziali alla navigazione, ma

quelle nuove legate alla gestione efficiente ed in sicurezza di navi alimentate da nuovi carburanti come il Gnl, alla capacità di gestione del complesso di servizi ed attività, anche di alto livello di “hotellerie”, che caratterizzano il welfare del passeggero. Quest’ultimo settore mira anche ad includere le competenze relative al servizio ed all’integrazione del benessere dell’utenza con quello dell’equipaggio.

La gestione delle moderne operazioni dello shipping richiede ora specifiche competenze contemporaneamente in più domini: conformità normativa, innovazione tecnologica, iniziative di sostenibilità e volatilità del mercato.

Attualmente, solo il 16% delle navi sono gestite da terzi; molte aziende non hanno le dimensioni o l’ampia prospettiva necessarie per affrontare queste sfide interconnesse, e trattandosi di sfide ad impatto globale, le compagnie di navigazione devono essere in grado di adottare una visione globale simile.

La raccolta dei dati in tempo reale è una delle innovazioni più significative introdotte dalla digitalizzazione.

Sensori avanzati installati a bordo di navi monitorano costantemente vari parametri come la temperatura del motore, la pressione dell’olio e le vibrazioni. Questi dati vengono trasmessi a un sistema centrale, permettendo agli ufficiali della conduzione delle macchine e apparati di avere una visione completa e aggiornata delle condizioni della nave.

L’accesso immediato a questi dati consente di individuare rapidamente eventuali anomalie e di intervenire tempestivamente. La manutenzione predittiva diventa così una realtà, riducendo i tempi di fermo non programmati e migliorando l’efficienza operativa.

I dati raccolti dai sensori e da altre fonti vengono elaborati utilizzando algoritmi avanzati di intelligenza artificiale. Questo permette di identificare tendenze e anomalie che potrebbero non essere evidenti attraverso l’analisi manuale; il tutto per ottimizzare i programmi di manutenzione, riducendo i costi e migliorando l’affidabilità complessiva della flotta.

La digitalizzazione ha semplificato enormemente la gestione della documentazione nella manutenzione delle navi. Ora, con l’uso di piattaforme digitali, tutti i documenti rilevanti possono essere archiviati e consultati facilmente. La gestione elettronica dei documenti permette di avere accesso immediato a manuali, schede tecniche e registri di manutenzione, migliorando l’efficienza e la trasparenza.

L’uso di tecnologie avanzate permette di monitorare e ottimizzare le prestazioni dei motori, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di gas serra. Inoltre, la manutenzione predittiva aiuta a prevenire guasti che potrebbero causare fuoriuscite di sostanze pericolose.

Grazie a strumenti digitali come le simulazioni e la realtà aumentata, gli equipaggi possono essere addestrati in modo più efficace. Questi strumenti offrono un’esperienza immersiva che migliora l’apprendimento e la ritenzione delle informazioni. Grazie al supporto tecnico ‘remoto’ si riducono i tempi di risoluzione dei problemi, migliorando la collaborazione tra l’equipaggio a bordo e il personale a terra.

Con l’aumento della digitalizzazione, la sicurezza informatica diventa una priorità assoluta. Le navi moderne sono dotate di sistemi complessi e interconnessi che possono essere vulnerabili a cyber attacchi. Proteggere questi sistemi è essenziale per garantire la sicurezza delle operazioni e la protezione dei dati sensibili.

La gestione avanzata della flotta, la manutenzione predittiva e l’analisi basata sull’intelligenza artificiale sono ora essenziali per le moderne operazioni delle navi. Orizzonti tecnici che stanno rivoluzionando il settore della gestione navale.

Abele Carruezzo