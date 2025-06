Affrontare la carenza di equipaggio: stabilire aspettative chiare per un comportamento rispettoso e professionale

Linee guida per l’equipaggio, uniche nel loro genere, per salvaguardare il benessere dei marittimi e proteggere le catene di approvvigionamento dalla crisi della forza lavoro

La prima delle nove linee guida introdotte a marzo dall’All Aboard Alliance del Global Maritime Forum (GMF) sottolinea l’importanza di promuovere un ambiente di lavoro rispettoso, inclusivo e collaborativo a bordo delle navi. L’indagine è stata realizzata con òa collaborazione di dodici importanti compagnie di navigazione dopo anni di ricerca e progetti pilota nel mondo reale che hanno coinvolto oltre 400 marittimi.

Le linee guida per l’equipaggio sostenibile mirano a migliorare le condizioni di lavoro in un contesto di carenza di forza lavoro nel settore marittimo che dura da 17 anni (90.000 marittimi dovranno essere formati entro il 2026 per alleviare il previsto e grave rischio per le catene di approvvigionamento globali e la sicurezza in mare). Affrontano le sfide legate agli abusi e alle molestie, all’equilibrio tra lavoro e vita privata e alle strutture a bordo per rendere la vita in mare sicura e inclusiva e attrarre la prossima generazione di talenti. Le linee guida mirano a migliorare le condizioni di lavoro e ad

Il ‘rispetto’ non è solo un valore ma un’esperienza vissuta; deriva da come agiamo e da come gli altri ci percepiscono.

La creazione di una cultura del rispetto inizia con la giusta mentalità e deve essere una priorità fondamentale per affrontare la fidelizzazione e la soddisfazione dell’equipaggio di una nave.

Secondo GMF, politiche aziendali chiaramente definite che stabiliscono aspettative per un comportamento rispettoso e professionale possono migliorare significativamente la cultura del posto di lavoro.

Ciò è supportato dai risultati degli equipaggi delle navi pilota, che hanno riportato livelli di soddisfazione più elevati rispetto alla più ampia popolazione di marittimi.

Alla domanda del perchè un comportamento rispettoso sul lavoro è importante le nove linee guida del Global Maritime Forum sono le risposte.

Un luogo di lavoro rispettoso migliora la comunicazione, la soddisfazione sul lavoro e il senso di appartenenza.

Promuovere il rispetto e l’inclusione sia a livello di compagnia sia di equipaggio è fondamentale per il benessere dei marittimi.

Un comportamento rispettoso favorisce un lavoro di squadra efficace e un’atmosfera positiva a bordo.

Implica compassione, gentilezza e collaborazione, indipendentemente dal ruolo, dal rango o dall’identità.

Poi elenca le ‘dieci’ azioni chiave per stabilire una cultura del rispetto. 1. Riconoscere e apprezzare gli sforzi e i contributi degli altri. 2. Comunicare apertamente le politiche e le procedure per garantire che tutti abbiano accesso alle stesse informazioni. 3. Chiarire i processi decisionali e, se del caso, invitare l’equipaggio a dare il proprio contributo. 4. Comprendere e praticare l’alleanza, sostenendo gli altri, non solo per loro. 5. Prendi sul serio le preoccupazioni; ascolta con empatia e offri scuse sincere quando necessario. 6. Sii ricettivo ai bisogni, agli interessi e alle emozioni degli altri. 7. Sostenere la trasparenza e l’inclusione come valori fondamentali. 8. Vedere la diversità come un punto di forza e una risorsa per le prestazioni del team. 9. Valorizzare ogni individuo, indipendentemente dal suo ruolo o dalla sua identità. 10. Rimani curioso e aperto alle esperienze e ai punti di vista degli altri.

Al suo interno, la costruzione di una cultura del rispetto è un impegno costante a valorizzare e riconoscere veramente le persone.

Abele Carruezzo