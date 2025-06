Grimaldi: “Lo shipping deve alzare la voce contro le barriere commerciali”

(Foto relativa all’Assemblea Generale dell’International Chamber of Shipping; foto courtesy ICS)

L’armatore e presidente dell’International Chamber of Shipping critica “l’inutile complessità” che l’industria deve affrontare a causa della politica di Trump

Atene. L’armatore italiano Emanuele Grimaldi, presidente dell’International Chamber of Shipping (ICS), afferma che la geopolitica sta trasformando il business “in tempo reale” ed è molto critico nei confronti della “complessità non necessaria” introdotta nel trasporto marittimo per mano del protezionismo e dell’unilateralismo del presidente Donald Trump, quindi, “come industria e come catena del valore, dobbiamo alzare la voce, spiegarci e individuare soluzioni”.

Grimaldi è intervenuto, in occasione dell’Assemblea Generale dell’organizzazione e del vertice di alto livello sul tema “Plasmare il futuro del trasporto marittimo”, tenutosi ad Atene (Grecia).

L’incontro è stato organizzato dall’ ICS, dall’Unione degli armatori di Grecia (UGS) e dal Ministero degli Affari marittimi della Repubblica ellenica.

Il vertice ha riunito 350 delegati provenienti da più di 30 paesi, tra cui rappresentanti governativi e dirigenti dei settori marittimo ed energetico. Le discussioni hanno affrontato il complesso e mutevole panorama geopolitico, l’evoluzione delle normative e la necessità critica di migliorare la formazione e il reclutamento dei marittimi per salvaguardare il futuro del commercio globale.

All’assemblea dell’ICS, il Consiglio ha approvato il trasferimento della presidenza di Grimaldi, che termina nel giugno 2026, a John Denholm, membro del Consiglio di Amministrazione per il Regno Unito e attuale Vicepresidente dell’organizzazione.

Nel suo intervento al vertice, che ha coinciso con a minaccia della chiusura di Hormuz a causa degli attacchi israeliani all’Iran, l’armatore napoletano Emanuele Grimaldi ha detto che “il mondo intorno a noi sta cambiando in modi profondi e, a volte, sconcertanti”.

“I modelli del commercio mondiale stanno diventando sempre più frammentati. Le turbolenze geopolitiche, che si tratti di conflitti armati, competizione strategica o crescenti divergenze politiche, non sono più uno scenario lontano. È una forza che sta rimodellando il nostro ambiente operativo in tempo reale. E in mezzo a questa incertezza, le aspettative sul trasporto marittimo non sono diminuite”, ha aggiunto il presidente del Gruppo Grimaldi.

A suo avviso, i mercati continuano a fare affidamento “sulle compagnie di navigazione per consegnare le merci, generare crescita e, cosa più importante ora, fornire soluzioni”. Tuttavia, ha proseguito, “l’unilateralismo e il protezionismo minacciano le nostre capacità […] e mettere in pericolo la prosperità delle nazioni”. L’ondata di barriere commerciali unilaterali, incoraggiate dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca, è “motivo di seria preoccupazione” e “introduce una complessità inutile nel nostro settore”, ha detto Grimaldi.

Sui ‘dazi’, l’armatore è stato sempre chiaro e diretto: “I dazi e le altre misure unilaterali rischiano di danneggiare le fondamenta stesse del commercio mondiale. Erodono la competitività, creano frammentazione normativa e possono modificare completamente i flussi commerciali. Ecco perché dobbiamo continuare a pensare e ad agire su scala globale. Il trasporto marittimo, per sua stessa natura, è un’industria globale. Non ha molto senso affrontare le nostre sfide in modo frammentato e regionale”, ha detto.

Nell’attuale contesto di maggiori rischi geopolitici, Grimaldi ha sostenuto che l’industria “affronti e guidi la sfida critica e urgente” della decarbonizzazione. Su questo punto, egli ha elogiato le decisioni adottate ad aprile dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), che rappresentano “un accordo cruciale e una svolta” che deve essere trasformata “in azioni concrete”.

L’IMO, ultimamente, ha approvato un meccanismo di tariffazione globale per le emissioni di gas serra (GHG) e un sistema di incentivi per le navi che utilizzano tecnologie e combustibili puliti. “L’accordo IMO deve tenere conto dei fondi necessari per migliorare le competenze dei nostri marittimi, al fine di prepararli per il futuro del trasporto marittimo e preservare la loro sicurezza”, ha detto Grimaldi.

Un’iniziativa che mira a promuovere l’accesso settoriale ai combustibili alternativi è il cosiddetto “CEM-Hubs”, una piattaforma pubblico-privata tra le comunità dell’energia, del trasporto marittimo e finanziaria per ridurre il rischio di investimento e trasformare la catena di approvvigionamento marittimo-energetico. Questa partnership è guidata dall’ICS, dall’Associazione Internazionale dei Porti e dei Porti (IAPH) e dalla Conferenza Ministeriale sull’Energia Pulita (CEM).

“Questa coalizione globale ci aiuterà ad attuare il cambiamento dove conta di più: nei porti, nelle infrastrutture e nelle reti di approvvigionamento di carburante”, ha affermato il Presidente dell’ICS. Questo programma è sostenuto da Grecia, Norvegia, Canada, Emirati Arabi Uniti, Panama, Uruguay e Brasile. Di recente, Malta e la Cina si sono unite, il che “rafforza il loro impatto”, ha detto Grimaldi.

L’ICS ha utilizzato il vertice di Atene per presentare il “Barometro marittimo 2024-2025”, che “rivela un costante calo della fiducia tra i leader del trasporto marittimo globale nella gestione delle sfide geopolitiche e normative”, oltre a “una serie sempre crescente di minacce interconnesse”.

Il ‘Barometro’ si basa su indagini volte a identificare le principali aree di rischio che condizionano le strategie dei principali armatori e operatori marittimi mondiali. Alla sua quarta edizione, conclude che “l’instabilità politica è la preoccupazione più significativa in tutto il settore per il terzo anno consecutivo”.

Il regolamento sui combustibili approvato ultimamente è un fattore con maggiore impatto legato alla transizione energetica, ai combustibili e alle emissioni. “Questo disagio è aggravato dall’incertezza sui combustibili e sulle infrastrutture del futuro, con molti intervistati che esprimono il desiderio di percorsi più chiari per sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione”, si legge nel ‘Barometro’.

Oltre alla sicurezza fisica, gli attacchi informatici sono diventati importanti e si sono consolidati come un altro rischio di prim’ordine. “C’è una crescente preoccupazione per le vulnerabilità poste dall’integrazione digitale e dalle tecnologie emergenti, soprattutto in uno scenario di maggiore tensione geopolitica”, conclude il lavoro dell’ICS.

Abele Carruezzo

