A Viareggio la robotica del futuro, tra nautica, sostenibilità urbana, creatività artigianale e intelligenza artificiale

Lunedì 23 giugno al Villaggio

“Viareggio Yachting Destination Events” in Darsena

È l’ultimo evento del Festival della Robotica 2025. Tre le sessioni della giornata: nautica, robotica e intelligenza artificiale; città verdi e intelligenti, tra innovazione ambientale e sostenibilità urbana; ingegno artigiano e intelligenza robotica al Carnevale di Viareggio

Si terrà a Viareggio l’ultimo evento del programma “diffuso” del Festival della Robotica 2025. Dopo il grande successo della tre giorni pisana del 9, 10 e 11 maggio, la kermesse dedicata a innovazione e futuro chiude l’edizione di quest’anno in riva al mare lunedì 23 giugno. Appuntamento dalle 9 al villaggio “Viareggio Yachting Destination Events” in piazza Palombari dell’Artiglio. Tre le sessioni in cui si dividerà la giornata: nautica, robotica e intelligenza artificiale inaugureranno l’iniziativa, che proseguirà con la sostenibilità urbana, tra città verdi e intelligenti.

La terza e ultima sessione sarà dedicata all’ingegno artigiano e all’intelligenza artificiale nel contesto del Carnevale di Viareggio. Chiuderà la giornata AfroQuiesa Orchestra, che si esibirà nell’àmbito di Nubila – una serie di performance site specific, in notturna, ideate per portare lo spettacolo dal vivo fuori dagli spazi canonici e favorire il dialogo tra arti, cultura e architettura urbana – in un concerto a bordo dell’imbarcazione Pescaturismo MAS502, lungo il canale Burlamacca, fruibile dal pubblico del Festival della Robotica e organizzata da MAT-Movimenti Artistici Trasversali in collaborazione con NAVIGO.

“Anche questa quinta edizione del Festival della Robotica, come l’anno passato, si conclude a Viareggio, nel contesto della nuova manifestazione Viareggio Yachting Destination – afferma il professor Mauro Ferrari, direttore scientifico del Festival della Robotica –. Con Robotica e ingegno: Viareggio sperimenta il futuro, abbiamo pensato a una giornata molto densa di temi e di spunti di riflessione, affiancando al tema della nautica, già svolto con successo l’anno passato, anche quelli del verde urbano nelle aree costiere e quello del Carnevale di Viareggio.

A proposito del Carnevale, sarà stimolante accostare la raffinata tradizione artigianale di una delle più note e importanti manifestazioni artistiche e socio-culturali del mondo all’apertura verso nuove tecnologie di robotica di intelligenza artificiale per arricchirla senza sminuirne il fascino. Ringrazio il Comune di Viareggio, il Club Nautico Versilia, Navigo e, in particolare, i ricercatori dell’Università di Pisa e della Scuola Sant’Anna per il contributo che hanno dato all’intero festival e a questa tappa viareggina”.

“Accogliere il Festival della Robotica a Viareggio è un’opportunità straordinaria per la nostra città, che da sempre coniuga tradizione e innovazione – dichiara l’assessore alle attività produttive del Comune di Viareggio, Alessandro Meciani –. La nautica, il Carnevale e la sostenibilità urbana sono pilastri della nostra identità, e vederli dialogare con le più avanzate tecnologie di robotica e intelligenza artificiale è un segnale forte di apertura verso il futuro. Viareggio è una città che vive di mare, di creatività e di ingegno, e il Festival rappresenta un’occasione unica per valorizzare queste caratteristiche, mettendo in contatto esperti, ricercatori, imprenditori e cittadini.

La robotica marina, le soluzioni per città intelligenti e il contributo dell’IA all’artigianato del Carnevale sono temi che ci riguardano da vicino e che possono portare nuove prospettive di sviluppo. Ringrazio gli organizzatori, il Club Nautico Versilia, la Fondazione Carnevale e tutti i partner che hanno reso possibile questa edizione. Invito tutti a partecipare e a lasciarsi affascinare dalle innovazioni che saranno presentate: il futuro è già qui, e Viareggio è pronta a sperimentarlo”.

“NAVIGO, in qualità di gestore del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, si occupa fin dalla sua costituzione di promuovere l’innovazione come leva di sviluppo per la filiera – sottolinea Pietro Angelini, direttore di NAVIGO –. La robotica e l’intelligenza artificiale rappresentano strumenti centrali e pilastri strategici della nostra attività di supporto al settore. I contributi dei centri di eccellenza universitari con l’esposizione di soluzioni robotiche all’avanguardia così come alcuni spunti creativi stimolati con coinvolgimento degli studenti della ISYL Academy testimoniano come Viareggio sia oggi un luogo in cui il futuro della nautica prende forma, rispondendo alle esigenze di un cliente sempre più giovane, informato e attento alla sostenibilità”.

“Gli artisti del Carnevale da sempre sono alla ricerca di nuove soluzioni tecniche per tradurre in spettacolarità il loro ingegno creativo. Artigianato e arte, tradizione e innovazione sono alla base del loro lavoro ed in questo sono senza dubbio all’avanguardia. Il confronto con i ricercatori dell’Università di Pisa e della Scuola S’Anna sul fronte della robotica è stimolante – evidenzia Marco Szorenyi, vicepresidente della Fondazione Carnevale di Viareggio – sia per gli artisti nella progettazione delle loro allegorie, sia per i ricercatori stessi che, nel Carnevale, hanno la possibilità di applicare i loro studi in un campo diverso”.

Il programma

9-9.30 Saluti ed introduzione al Festival

Prima sessione: nautica, robotica e IA

Una mattinata di approfondimento dedicata all’incontro tra robotica, intelligenza artificiale e mondo della nautica, con il contributo dei ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e del Centro Piaggio dell’Università di Pisa, dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, in collaborazione con NAVIGO. In programma interventi divulgativi sui temi più innovativi del settore: robotica subacquea per ispezioni e monitoraggi ambientali, tecnologie per l’elettrificazione e la propulsione efficiente, sistemi IoT applicati al cantiere navale, digital twin e modelli predittivi, fino alle applicazioni più visionarie come l’utilizzo di avatar robotici a bordo.

La sessione sarà arricchita da collegamenti in diretta con imbarcazioni e cantieri in attività, oltre alla partecipazione di studenti della Fondazione ISYL coinvolti in un’esperienza laboratoriale. Una panoramica dinamica e concreta sul ruolo crescente della robotica nella filiera nautica, tra sperimentazione tecnologica e sostenibilità operativa.

Infine, sarà in esposizione OmniQuad è un robot multimodale, estremamente versatile e robusto in una vasta gamma di applicazioni quali l’ispezione e il monitoraggio in ambienti anche molto differenti.

Moderatori: Pietro Angelini, Lucia Pallottino, Cesare Stefanini

9.30-9.45 Robotica marina per monitoraggio ambientale e delle infrastrutture critiche sommerse Riccardo Costanzi

9.45-10 Sistemi modulari autonomi per monitoraggio di siti sottomarini Cesare Stefanini

10-10.20 Pausa caffè

10.20-10.35 Robot quadrupedi per l’ispezione e la manutenzione Franco Angelini

10.35-10.50 ULTRA NO POWER: Lunga vita all’IoT. Ing. Andrea Toigo Arox srl

10.50-11.05 efficienza di propulsione in acqua e tecnologie innovative Cesare Stefanini

11.05-11.20 Digital Twin, AI e IoT: L’Ingegneria digitale al servizio della nautica Sergio Saponara

11.20-11.40 Collegamento da yacht

11.40-12 Collegamento da cantiere

12-13 Robotica giovane per la nautica del futuro

Moderatori/trice: Lucia Pallottino e Pietro Angelini

Presentazione dei progetti tecnologici sviluppati dagli studenti della Fondazione ISYL Academy

V-MOVE CARE BOT

Robot autonomo per l’assistenza a persone con disabilità nei marina

Leonardo Sarti Magi – Corso Capobarca

GAS (Green Accessible Sailing)

Imbarcazione a vela accessibile per persone con difficoltà motorie

Gabriel Profetti – Corso Capobarca

NAVISIGHT

Realtà aumentata e intelligenza artificiale per l’impiantistica navale

Prary Vidana – Corso B-SYS

LITTERBOT

Robot galleggiante autonomo per la raccolta dei rifiuti in mare

Mattia Buchignani – Corso Y&B2

In esposizione il robot OmniQuad, adatto per l’ispezione e il monitoraggio

Seconda sessione: città verdi e intelligenti

L’innovazione ambientale entra in città. La sessione pomeridiana del Festival della Robotica 2025 esplora il tema della gestione sostenibile e intelligente del verde urbano, con uno sguardo alle nuove sfide poste dai cambiamenti climatici. Un panel di esperti del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa presenterà ricerche e tecnologie per città più resilienti, sane e vivibili: dai sistemi di monitoraggio della stabilità degli alberi alle soluzioni basate sulla natura (NBS), dalla sensoristica spettrale per il controllo dello stato fisiologico delle piante alla gestione evoluta del paesaggio urbano e periurbano. In programma anche un approfondimento tecnico su progettazione e governance del verde pubblico, con contributi dal mondo del vivaismo e della produzione.

Moderatore: Rossano Massai

15.30-15.50 Città resilienti e verdi – Damiano Remorini

15.50-16.10 Valutazione della stabilità degli alberi – Elisa Pellegrini

16.10-16.30 Sensoristica spettrale – Lorenzo Cotrozzi

16.30-16.50 Il verde che verrà: Uno sguardo scientifico sul futuro verde urbano e la sua gestione – Paolo Bellocci, Antonella Perretta

16.50-17.10 La produzione e progettazione del verde in aree costiere, tra adattamento ambientale, innovazione agronomica e valorizzazione degli spazi urbani – Francesco Pacini, Innocenti & Mangoni Piante

17.10-17.30 Domande dal pubblico

Terza sessione: ingegno artigiano e intelligenza robotica: il Carnevale tra tradizione e innovazione

Un’occasione speciale per riscoprire l’anima artigiana di Viareggio, attraverso la figura dei maestri calafati, protagonisti della storia cittadina nella doppia veste di costruttori navali e creatori dei carri allegorici del Carnevale di inizio Novecento. Oggi gli artisti della cartapesta sono eredi di quella tradizione e uniscono, nel segno dell’arte e della creatività, quei saperi artigianali con la più moderne tecnologie.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio, la sessione propone una tavola rotonda sull’evoluzione delle tecniche costruttive e sulle potenzialità offerte dalla tecnologia nella progettazione, realizzazione e movimentazione delle grandi opere allegoriche in cartapesta: robotica, automazione, materiali innovativi e nuove modalità di controllo. A seguire, sarà possibile visitare la mostra fotografica dedicata all’arte del Carnevale di Viareggio.

Moderatori: Andrea Mazzi, Lucia Pallottino, Cesare Stefanini e Marco Szorenyi

17.30-17.50 Il Carnevale di Viareggio: arte e artigianato, dai calafati agli artisti della cartapestaMarco Szorenyi e Andrea Mazzi

17.50-18.50 Tavola rotonda: come coniugare innovazione tecnologica e tradizione artigianale

Partecipanti: Jacopo Allegrucci, Alessandro Avanzini, Fabrizio Galli, Lucia Pallottino, Cesare Stefanini e Roberto Vannucci

18.50.19 Domande dal pubblico

19-20.30 Visita all’esposizione fotografica sul Carnevale

Aperitivo per gli intervenuti

20.30-21.30 Performance Nubila: Musica live con AfroQuiesa Orchestra in concerto a bordo di un’imbarcazione lungo il canale Burlamacca, fruibile dal pubblico del Festival della Robotica; monologhi teatrali proseguiranno fino a tarda sera presso il Bagno Flora (Organizzazione a cura di MAT-Movimenti Artistici Trasversali)

Il Festival della Robotica è su Facebook (@roboticsfestivalpisa) e Instagram (@roboticspisa).

Il sito ufficiale: www.roboticafestival.it