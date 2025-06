AdSP MTS: 25 giugno, presentazione Sentinel Academy Drone

Foto: S.C./Il Nautilus

Mercoledì 25 giugno, a partire dalle ore 10.00, a Livorno, in via edda Fagni, n. 41, verrà inaugurato il Sentinel Academy Drone, la nuova scuola nazionale di droni.

Con l’occasione sarà presentato Sentinel for a Life, un insieme di progetti che coinvolgono l’utilizzo dei droni nel salvataggio in mare delle persone, nel monitoraggio di ampie aree, nella consegna di materiali in ambiti marini e costieri, nel controllo di zone portuali sensibili.

All’evento parteciperà il Prefetto Giancarlo Dionisi, i rappresentanti delle Istituzioni e i responsabili del progetto.