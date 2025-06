Le soluzioni tecnologiche per le navi marittime autonome

Navi autonome sono realtà: occorre ora l’IMO MASS Code

Londra. Gli ultimi sviluppi nel settore del trasporto marittimo autonomo sono stati esplorati in un simposio co-ospitato dall’ IMO e dal Governo della Norvegia dal titolo “Maritime Autonomous Surface Ships as a reality: the need for the IMO MASS Code”.

L’evento si è concentrato sulle esperienze di vita reale dei progetti MASS esistenti su piccola e grande scala e sugli ultimi sviluppi della legislazione, degli standard nazionali e delle notazioni di classe derivanti dai continui progressi nel campo.

L’obiettivo era dare il tono alle discussioni MASS alla 110a sessione del Comitato per la Sicurezza Marittima, in programma il giorno dopo.

Il Segretario Generale dell’ IMO, Arsenio Dominguez, ha aperto il Simposio e ha sottolineato l’importanza delle esperienze del mondo reale nello sviluppo del Codice MASS non obbligatorio, affermando: “Queste intuizioni sono vitali in quanto l’IMO collabora con gli Stati membri e le organizzazioni internazionali per sviluppare un quadro normativo efficiente, sicuro, rispettoso dell’ambiente, equilibrato e inclusivo”.

Anche il Direttore Generale dell’Autorità Marittima Norvegese, Alf Tore Sørheim, ha riconosciuto la stretta relazione tra esperienza e sviluppo normativo: “Per realizzare appieno il suo potenziale, la tecnologia e la regolamentazione devono evolversi in parallelo. L’innovazione si muove rapidamente e i nostri quadri normativi devono tenere il passo per garantire sia il progresso che la sicurezza”.

Il programma della giornata è stato composto da cinque sessioni che abbracciano sviluppi normativi, progetti attivi e progressi lungimiranti nel trasporto autonomo. Le presentazioni di regolatori, pionieri, operatori e ricercatori hanno evidenziato che il trasporto autonomo sta avvenendo ora, anche se su scala relativamente limitata.

Nel corso delle sessioni, sono emersi due temi chiave: – l’enorme potenziale dell’azione sinergica dell’uomo e delle macchine/tecnologie nel migliorare la sicurezza e la sostenibilità del trasporto marittimo attraverso varie dimensioni di autonomia; – e l’importanza del continuo sviluppo del codice MASS non obbligatorio presso l’IMO per l’espansione dell’uso sicuro e sostenibile del MASS dalla scala regionale a quella internazionale.

Diversi oratori hanno sottolineato la necessità di coordinamento e chiarezza mentre il Codice MASS continua ad evolversi. Hanno sottolineato che le tecnologie autonome offrono chiari vantaggi, ma il loro successo dipende da test rigorosi, regolamentazione efficace e sistemi progettati intorno alle capacità umane.

Il Presidente del Comitato per la Sicurezza Marittima, Mayte Medina, ha concluso il Simposio riconoscendo i numerosi risultati ottenuti finora lungo la strada per lo sviluppo del Codice MASS non obbligatorio, ricordando che la questione delle navi autonome è stata discussa all’IMO nel 1964. Ha anche sottolineato la relazione iterativa tra l’esperienza di vita reale e il lavoro normativo che attende la MSC 110: “Quello che abbiamo visto oggi, l’esperienza concreta dell’industria, delle amministrazioni e delle organizzazioni riconosciute, fornisce il background, il contesto e la motivazione sempre necessari per il lavoro intrapreso nello sviluppo del Codice MASS … L’attuale esercizio si tradurrà in uno strumento non obbligatorio il cui obiettivo principale è quello di stabilire il quadro per acquisire ulteriore esperienza”.

Abele Carruezzo

(Foto courtesy IMO)