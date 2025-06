All’ombra del Vesuvio il primo bunker di biofuel su nave da crociera

(Bunker alla nave da crociera Disney Fantasy nel porto di Napoli; foto courtesy Autorità Portuale)

Gli operatori Q8, Sarda Bunkers, Biobunker Med e Tcl Srl hanno realizzato il primo bunkeraggio alla Disney Fantasy nel porto di Napoli

Napoli. “Per le compagnie di navigazione che fanno scalo a Napoli si apre ora una strada per l’adozione dei biocarburanti, fondamentali per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dall’Unione Europea” ha dichiarato l’operatore Q8 Italia.

Si tratta, riferisce la nota, di “un passo significativo verso la decarbonizzazione del trasporto marittimo: Q8 Hvo è stato il primo Hvo utilizzato nelle operazione di bunkeraggio nel porto di Napoli”.

Grazie al gruppo Sarda Bunkers Spa, Biobunker Med e Tcl Srl è stato possibile rifornire, per la prima importante operazione di bunkeraggio, una nave con biocarburante e in particolare alla nave da crociera Disney Fantasy attraccata al Terminal Crociere dello scalo partenopeo.

La nota del gruppo sottolinea che “il Porto di Napoli si colloca così all’avanguardia nel Mediterraneo per l’adozione di carburanti a basso impatto ambientale e Q8 conferma il suo ruolo attivo nella transizione ecologica anche nelle attività marittime”.

Per la Biobunker Med, società costiuita per operare nel mercato dei biocarburanti nel settore marine, questa speciale operazione di bunkeraggio segna così l’inizio concreto delle attività sul campo.

“Grazie alla partnership con Glander, trader ginevrino, e il fondamentale supporto commerciale della Kuwait Petroleum Italia, e logistico della Sarda Bunkers e TCL ,le operazioni stanno proseguendo con continuità, ponendo particolare attenzione alle procedure di carico che un biocarburante richiede”, fa sapere Biobunker Med.

Il Q8 HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) è un biocarburante di nuova generazione ottenuto tramite un processo di idrogenazione di oli vegetali esausti, grassi animali e altri scarti organici. Questo processo trasforma i materiali di scarto in un combustibile diesel sintetico di alta qualità, compatibile con la maggior parte dei motori diesel moderni. È un esempio virtuoso di economia circolare: trasforma rifiuti in energia pulita, senza compromettere le prestazioni del motore e può abbattere fino al 90% delle emissioni di CO₂ sull’intero ciclo di vita del prodotto, contribuendo in modo significativo alla decarbonizzazione dei trasporti.

Intanto, gli armatori italiani denunciano delle criticità procedurali: la normativa FuelEU Maritime, entrata in vigore lo scorso gennaio e l’Italia è ancora in ritardo sulle procedure dei rifornimenti alle navi di carburanti green; la bandiera Italiana non permette alle navi iscritte di utilizzare biofuel senza preventiva approvazione – da parte del Ministero dei Trasporti e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – del tipo di prodotto e dietro presentazione di apposita analisi di risk assessment da parte dell’armatore; una procedura che sta ritardando alle navi battenti bandiera italiana di sperimentare i biofuel.

Abele Carruezzo