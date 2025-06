L’andar per mare, oltre ad essere meraviglioso, rimane una delle professioni più pericolose al mondo

(Foto courtesy Lloyd’s Register Foundation)

La navigazione rimane una delle professioni più pericolose al mondo, secondo un nuovo importante rapporto, che ha intervistato 147.000 persone (di 142 paesi) in molti lavori diversi in tutto il mondo

Londra. Secondo l’ultimo rapporto Focus On del World Risk Poll della Lloyd’s Register Foundation, il 25% dei lavoratori oceanici riferisce di aver subito danni dal proprio lavoro negli ultimi due anni, rispetto al 18% degli altri lavoratori, il livello più alto registrato tra tutti i settori intervistati (vedi grafico sotto).

Nonostante gli alti tassi di danno, troppo pochi lavoratori oceanici hanno ricevuto una formazione in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro (SSL). Oltre due terzi (68%) dei lavoratori oceanici hanno dichiarato di non averlo mai fatto, mentre solo un quarto (25%) ha ricevuto una formazione recente negli ultimi due anni.

La Lloyd’s Register Foundation ha anche scoperto che i marittimi oceanici hanno subito più danni a causa del maltempo rispetto a qualsiasi altro gruppo di lavoratori. Un terzo (33%) dei lavoratori oceanici ha riferito di aver subito personalmente gravi danni a causa del maltempo negli ultimi due anni, rispetto al 20% degli altri lavoratori.

Queste statistiche riflettono il fatto che, a differenza di molti nella forza lavoro generale, i lavoratori oceanici affrontano l’esposizione diretta alla crescente intensità di eventi meteorologici gravi, dalle tempeste alle condizioni imprevedibili dell’oceano.

Nancy Hey, Director of Evidence and Insight presso la Lloyd’s Register Foundation, ha dichiarato: “Il cambiamento climatico sta innegabilmente rimodellando il nostro mondo, portando a eventi meteorologici più frequenti e più gravi. Anche se questo avrà un impatto su tutti noi, ci sono settori della forza lavoro globale che ne risentono più gravemente. Ciò rende ancora più preoccupante il fatto che quegli stessi lavoratori non ricevano la formazione vitale in materia di SSL di cui hanno bisogno per garantire la sicurezza di se stessi e dei loro colleghi”.

La Fondazione chiede ora ai Governi e alle parti interessate delle industrie oceaniche di garantire che le politiche nazionali e internazionali di adattamento ai cambiamenti climatici includano disposizioni specifiche per la sicurezza e il benessere dei lavoratori oceanici.

Hey ha aggiunto: “È imperativo dare priorità alla formazione in materia di SSL per i lavoratori oceanici e cambiare il presupposto che ciò debba essere fatto una sola volta. La formazione è un processo continuo, non un evento una tantum, che richiede finanziamenti adeguati e un ampio sostegno da parte dell’industria”.

“Standard di sicurezza più rigorosi – continua Hey – devono essere adattati alle sfide uniche del lavoro sull’acqua o nelle sue vicinanze, comprese le protezioni contro le intemperie e lo stress legato all’isolamento. Senza di loro, i lavoratori oceanici, che svolgono un ruolo così fondamentale nella nostra economia globale, saranno sempre più a rischio man mano che il nostro clima continua a cambiare”.

“Tuttavia, il loro status di prima linea significa che i lavoratori oceanici avranno anche conoscenze e competenze su come possiamo adattarci in sicurezza ai cambiamenti climatici, e questo è un apprendimento che dovremmo cercare di attingere in altri settori, poiché anche loro sono sottoposti a un crescente stress legato al clima”, ha concluso Nancy Hey.

Il professor Maximo Mejia, presidente della World Maritime University, ha commentato: “La pesca marittima e commerciale sono state tradizionalmente riconosciute come le occupazioni più pericolose al mondo. Oltre alle condizioni già difficili che sono state perennemente associate alla vita a bordo delle navi, i nostri lavoratori oceanici devono affrontare nuovi e ancora più gravi rischi causati dal cambiamento climatico. Il World Risk Poll ci fornisce dati e prove importanti e aggiornate che dovrebbero informare qualsiasi politica volta a proteggere non solo i nostri lavoratori oceanici, ma il pianeta stesso”.

Chirag Bahri, responsabile delle operazioni internazionali presso l’International Seafarers Welfare and Assistance Network (ISWAN) ed ex marittimo, ha aggiunto: “Oltre al clima rigido, i lavoratori oceanici devono affrontare una serie di problemi interni che portano ad ansia e stress, come la solitudine, il lavoro con un equipaggio diversificato e internazionale e l’essere fisicamente separati dai loro cari.

Questo studio sottolinea che i lavoratori oceanici sono anche soggetti a tempeste tranquille sotto forma di formazione insufficiente e paura di perdere il lavoro. Il loro benessere è importante tanto quanto il lavoro che svolgono, quindi dovrebbero ricevere una formazione migliore che aiuti a promuovere la loro salute e sicurezza sul lavoro. L’economia globale dipende dalla loro resilienza e potenza e, per salvaguardare l’ambiente e l’umanità, dobbiamo adottare soluzioni sostenibili”.

La Lloyd’s Register Foundation chiede che i lavoratori del settore oceanico siano riconosciuti come un gruppo in prima linea.

Lloyd’s Register Foundation è un ente di beneficenza indipendente per la sicurezza globale con un’importante missione: progettare un mondo più sicuro e grazie agli oltre 250 anni di conoscenza della sicurezza marittima, si concentra sul miglioramento della sicurezza della vita e della proprietà attraverso lo sviluppo di standard e istruzione.

Abele Carruezzo