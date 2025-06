Ora le navi si separano nelle acque dell’Oman nello Stretto di Hormuz

(Lo schema di separazione del traffico dello Stretto di Hormuz, riconosciuto dall’IMO; foto courtesy IMO)

Il traffico in entrata e in uscita dal Golfo Arabico attraverso lo Stretto di Hormuz si attiene a rotte marittime ben consolidate e riconosciute dall’Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite.

Nel punto più stretto, sia il canale nord/interno che il canale sud/esterno si trovano nelle acque dell’Oman; sia prima e sia dopo questo punto di strozzatura le rotte marittime storicamente hanno attraversato il territorio iraniano.

La trama delle rotte marittime è progettata principalmente per i periodi di pace e stabilità, con canali ottimali che riducono al minimo i tempi di passaggio e i costi del carburante.

Gran parte dello sforzo diplomatico dell’Oman diretto contro l’Iran si basa sulla necessità che questi due paesi accettino il funzionamento senza restrizioni del Traffic Separation Scheme, a beneficio di entrambe le parti e della comunità internazionale.

Una revisione dei movimenti delle navi nello stretto il 19 giugno, ripetuta il20 giugno, mostra che la navigazione sta ora evitando le acque territoriali iraniane negli approcci, nello Stretto stesso e poi più avanti nel Golfo, dove in precedenza le rotte standard erano in gran parte attraverso le acque iraniane.

Le rotte attualmente utilizzate rientrano nelle acque internazionali negli approcci del Golfo di Oman. All’interno dello Stretto, le navi sembrano mantenersi più a sud e interamente nelle acque dell’Oman, nel canale settentrionale/interno – la precedente rotta era utilizzata per costeggiare le acque territoriali iraniane.

Una volta nel Golfo, tutte le navi si mantengono vicino alla costa di Ras Al Khaimah, all’interno delle acque territoriali degli Emirati, tranne quelle dirette verso i porti iraniani. Affollare così tanto traffico in corsie di mare più strette aumenta inevitabilmente il rischio di collisioni. Per l’Oman, mantenere il flusso del traffico attraverso lo Stretto è una pesante responsabilità, che metterà a dura prova la Royal Navy dell’Oman.



L’Oman conosce bene i tipi di attacchi dichiarati e “non attribuibili” che il trasporto marittimo ha subito in passato. Le navi possono essere attaccate da droni, abbordate da piccole imbarcazioni, soggette sia a mine sul fondo marino sia ad attacchi di patelle – dove ci possono essere difficoltà di attribuzione.

Le navi possono anche essere soggette ad attacchi diretti mortali da parte di cannoni navali, sottomarini e missili da crociera anti-nave, con i quali la Marina Regolare Iraniana (Nedaja) e la Marina dell’IRGC (Nedsa) sono entrambe ben equipaggiate. Il pericolo più grande è che un comandante Nedsa – arbitrariamente – prenda in mano la situazione e attacchi senza ordini.

L’Oman sottolineerà senza dubbio all’Iran, con il quale mantiene aperti canali di comunicazione, che qualsiasi violazione iraniana dell’integrità territoriale dell’Oman costringerebbe a ripensare le relazioni tra i due paesi.

Con almeno tre aerei iraniani visti volare a Mascate negli ultimi giorni, presumibilmente in connessione con i negoziati in stallo tra Stati Uniti e Iran che l’Oman sta mediando, mantenere l’Oman disponibile come canale attraverso il quale comunicare dovrebbe essere considerato una priorità per coloro che in Iran sono interessati a una fine negoziata del conflitto.

Ansioso di rimanere neutrale in modo da proteggere il suo ruolo di mediazione, l’Oman non ha fatto menzione di cambiamenti nel traffico nello Stretto di Hormuz. Né ha fatto menzione di alcun movimento navale per rafforzare la sua copertura dello Stretto. Ciononostante, il silenzio non indica alcun calo della determinazione a proteggere la sovranità dell’Oman.

La Marina dell’Oman ha una stretta supervisione del quadro marittimo nell’area attraverso osservazioni radar su affioramenti periferici all’interno delle sue acque territoriali e da navi che operano dalla sua base navale di Goat Island sulla penisola di Musandam. È probabile che abbia anche emesso avvertimenti ai comandanti iraniani attraverso i canali istituiti per coordinare le operazioni di ricerca e soccorso nell’area.

Abele Carruezzo

(Navi nello Stretto di Hormuz identificate da vesselfinder.com)