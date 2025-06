Necessaria una revisione strategica dei sistemi globali di ricerca e soccorso marittimo

L’IMRF lancia la prima revisione globale dei sistemi SAR marittimi. Coloro che sono in difficoltà in acqua dipendono da risposte tempestive ed efficaci di ricerca e soccorso da parte di tutti i soggetti coinvolti nel sistema SAR globale

Londra. L’International Maritime Rescue Federation (IMRF), in collaborazione con la Lloyd’s Register Foundation, ha lanciato la prima Global Maritime Search and Rescue Systems Review (SAR). Revisione al fine di comprendere, valutare e contribuire a rafforzare i sistemi SAR marittimi in tutto il mondo.

Questa revisione strategica valuterà l’attuale efficacia delle capacità SAR a livello locale, nazionale e internazionale, identificherà i rischi emergenti e le lacune critiche e fornirà raccomandazioni a lungo termine basate sull’evidenza per garantire che i sistemi SAR rimangano resilienti in un ambiente marittimo sempre più complesso.

La revisione identificherà anche le principali sfide e opportunità che potrebbero plasmare i sistemi SAR marittimi globali nei prossimi 10-20 anni. Esaminerà gli effetti del cambiamento climatico, dell’instabilità geopolitica e delle pressioni economiche. Inoltre, l’iniziativa mira a comprendere più a fondo le disparità regionali nella capacità SAR.

La valutazione includerà un’ampia gamma di parti interessate in tutto il settore SAR marittimo, tra cui organizzazioni SAR locali e nazionali, enti governativi, operatori di navigazione commerciale, comunità di pescatori, accademici, fornitori del settore e innovatori tecnologici. Collaborando con esperti del settore, l’IMRF e la Lloyd’s Register Foundation mirano a contribuire a plasmare il SAR marittimo per i decenni a venire.

Questa nuova collaborazione tra l’IMRF e la Lloyd’s Register Foundation è l’ultima di una serie di sforzi congiunti per migliorare le capacità e l’efficacia delle organizzazioni SAR marittime in tutto il mondo. Le due organizzazioni stanno collaborando all’iniziativa #FutureSAR per migliorare l’efficacia dei team SAR in mezzo alle sfide del cambiamento climatico e, recentemente, la Lloyd’s Register Foundation ha finanziato lo studio di fattibilità per l’iniziativa #SaferSAR per incoraggiare una maggiore condivisione di dati e migliori pratiche all’interno della comunità SAR marittima.

L’annuncio arriva mentre le capacità SAR marittime devono affrontare un maggiore controllo a seguito dei recenti incidenti.

A maggio scorso, un’indagine del Dutch Safety Board sull’incendio della Fremantle Highway ha rivelato ‘vulnerabilità significative’ nei sistemi di risposta alle emergenze del Mare del Nord, tra cui sfide di coordinamento tra più agenzie e problemi con i protocolli di risposta alle emergenze e evidenziando l’urgente necessità di una riforma.

L’indagine si è concentrata sulla risposta di emergenza a un incendio a bordo della portacontainer panamense il 25 luglio 2023, a circa 27 chilometri a nord di Ameland. L’incidente, iniziato alle 23:43 di quella sera, ha provocato un morto e diversi feriti.

Il Consiglio olandese per la Sicurezza, ha sottolineato che il Centro della Guardia Costiera ha mostrato difficoltà persistenti nel mantenere il controllo durante le collaborazioni tra più agenzie, sottolineando che lo stesso Centro della Guardia Costiera non è sufficientemente in grado di assumere il controllo quando deve collaborare con altre parti.

L’indagine ha identificato un errore critico nella strategia di risposta iniziale. I servizi di emergenza hanno dato la priorità alle operazioni antincendio rispetto agli sforzi di ricerca e salvataggio, portando a conseguenze disastrose. Sette membri dell’equipaggio, in circostanze disperate, si sono gettati in mare e hanno riportato gravi ferite, con un membro dell’equipaggio che alla fine ha perso la vita. I restanti 16 membri dell’equipaggio sono stati infine salvati in elicottero.

Il rapporto ha inoltre rivelato che l’inadeguata condivisione delle informazioni ha portato i servizi di sicurezza regionali ad essere impreparati per l’arrivo delle vittime soccorse in elicottero, causando ritardi nel trasporto ospedaliero.

Per affrontare questi problemi sistemici, il Safety Board ha raccomandato la nomina di un direttore incaricato di coordinare i miglioramenti necessari nella risposta alle emergenze.

Il Consiglio ha delineato aree specifiche che richiedono un’attenzione immediata, tra cui un maggiore scambio di informazioni digitali tra il Centro di Coordinamento della Guardia Costiera e i partner di risposta alle emergenze, migliori processi decisionali e di valutazione, migliori sistemi di segnalazione degli incidenti e una maggiore preparazione per gli eventi di massa.

L’indagine ha anche scoperto incertezze riguardo ai protocolli di schieramento delle squadre antincendio marittime e ha evidenziato interferenze problematiche tra le operazioni antincendio e quelle di salvataggio. In risposta, il Consiglio ha invitato il Ministro delle Infrastrutture e della Gestione delle Acque a sviluppare linee guida chiare per prevenire tali conflitti operativi.

I risultati del Consiglio suggeriscono che, mentre i singoli problemi potrebbero sembrare gestibili isolatamente, le vulnerabilità del sistema diventano evidenti durante emergenze complesse che richiedono risposte coordinate da parte di più organizzazioni sia in mare che a terra.

Abele Carruezzo

(La nave Fremantle in fiamme nel Mare del Nord, 26 luglio 2023. Foto courtesy della Guardia Costiera dei Paesi Bassi)