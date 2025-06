Linee guida IMO aggiornate per le installazioni radio GMDSS sulle navi SOLAS

(Foto courtesy IMO)

IMO pubblica linee guida aggiornate sull’installazione del Sistema Globale di Soccorso e Sicurezza Marittima

Londra. L’Organizzazione Marittima Internazionale ha pubblicato le linee guida riviste per armonizzare i requisiti per le installazioni radio del Sistema Globale di Soccorso e Sicurezza Marittima (GMDSS, Global Maritime Distress and Safety System) sulle navi che devono essere conformi alla Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare (SOLAS, Safety of Life at Sea).

Queste linee guida aggiornate, approvate durante la 109a sessione del Comitato per la Sicurezza Marittima (Maritime Safety Committee, tenutasi dal 2 al 6 dicembre 2024), mirano a chiarire i requisiti tecnici e a garantire la coerenza nell’installazione e nel funzionamento delle apparecchiature di comunicazione radio.

Scopo delle linee guida

L’obiettivo principale delle linee guida aggiornate è fornire ad Amministrazioni, armatori, operatori navali e produttori istruzioni chiare e standardizzate per l’installazione delle apparecchiature radio GMDSS. Ciò garantisce la conformità al Capitolo IV della Convenzione SOLAS e alle relative risoluzioni IMO, mantenendo al contempo gli standard internazionali di sicurezza ed efficienza operativa. Queste linee guida affrontano anche le responsabilità delle aziende di elettronica marittima nel garantire un’adeguata formazione degli operatori.

Ambito delle linee guida

Le linee guida si applicano all’installazione di apparecchiature radio GMDSS su navi conformi alla Convenzione SOLAS, comprese le imbarcazioni ad alta velocità (HSC,High-Speed Craft ) e le unità mobili di perforazione offshore (MODU, Mobile Offshore Drilling Units). Si applicano anche, ove possibile, a determinate installazioni volontarie o obbligatorie a livello nazionale su imbarcazioni più piccole, come navi cargo di stazza lorda inferiore a 300 tonnellate (GT) e pescherecci.

Caratteristiche principali delle linee guida

Disposizioni generali: Le linee guida sottolineano che tutte le installazioni radio devono soddisfare i requisiti IMO e ITU (International Telecommunication Union) ed essere omologate dall’Amministrazione competente. Forniscono regole per l’installazione su navi SOLAS, unità veloci e MODU, con ulteriori riferimenti alle sezioni pertinenti dei Codici HSC e MODU. Per le imbarcazioni non coperte da SOLAS, le linee guida raccomandano di seguire questi standard, per quanto possibile, in caso di installazione volontaria o obbligatoria di apparecchiature GMDSS.

Riferimenti normativi

Il documento si basa su diversi standard internazionali chiave, tra cui: La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS, Safety of Life at Sea). I Regolamenti radio ITU. Risoluzioni e circolari IMO. La Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e servizio di guardia per i marittimi (STCW, Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers). Standard ISO per la progettazione del ponte di comando e la disposizione delle apparecchiature.

Requisiti funzionali

Descrizioni dettagliate delle apparecchiature necessarie per diverse aree marittime (ad esempio, l’area marittima A3, che include la copertura Inmarsat o altri sistemi satellitari).

Requisiti di ridondanza, funzionalità e interoperabilità delle apparecchiature GMDSS.

Requisiti per le apparecchiature di base e supplementari

Le linee guida coprono un’ampia gamma di apparecchiature radio, inclusi ricetrasmettitori VHF e MF/HF, EPIRBs (Emergency Position Indicating Radio Beacons), AIS-SARTs (Automatic Identification System Search and Rescue Transponders), e radio VHF portatili bidirezionali.

Sono incluse raccomandazioni specifiche per l’integrazione delle apparecchiature nei sistemi di comando e per garantire la prontezza operativa in caso di emergenza.

Installazione dell’antenna

Istruzioni per il posizionamento e la configurazione delle antenne VHF, MF/HF e per le comunicazioni satellitari. Enfasi sul cablaggio e sui sintonizzatori d’antenna adeguati per garantire prestazioni ottimali e la conformità agli standard di compatibilità elettromagnetica (EMC).

Fonti di energia

Requisiti chiari per le fonti di energia principali, di emergenza e di riserva, comprese le specifiche per le batterie radio, i gruppi di continuità (UPS Uninterruptible Power Supplies) e i caricabatterie automatici.

Linee guida per garantire continua delle apparecchiature radio durante le emergenze.

Compatibilità elettromagnetica (EMC, ElectroMagnetic Compatibility)

Requisiti dettagliati per la schermatura dei cavi, la messa a terra delle apparecchiature e la riduzione al minimo delle interferenze elettromagnetiche con altri sistemi di bordo.

Smaltimento a fine vita

Raccomandazioni per lo smaltimento e il riciclaggio responsabili delle apparecchiature radio obsolete al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Appendici

L’Appendice 1 fornisce informazioni sui servizi satellitari mobili riconosciuti da Inmarsat.

L’Appendice 2 descrive in dettaglio i servizi satellitari mobili riconosciuti da Iridium.

Implementazione e diffusione

L’IMO invita gli Stati membri a portare queste linee guida riviste all’attenzione di tutte le parti interessate, inclusi armatori, operatori navali, produttori di apparecchiature, periti e aziende di elettronica marittima. Sottolinea inoltre la responsabilità delle aziende di elettronica marina di garantire che gli operatori delle navi siano adeguatamente formati sull’uso delle apparecchiature GMDSS installate prima che i sistemi vengano messi in funzione.

Abele Carruezzo