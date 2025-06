OLT Offshore LNG Toscana di Livorno è operativo

(Foto courtesy OLT Offshore Toscana)

OLT: concluso con successo il collaudo per lo Small Scale LNG. Il Terminale FSRU Toscana sarà il primo in Italia a fornire questo servizio

Livorno. OLT Offshore LNG Toscana annuncia di aver completato con successo il collaudo operativo del nuovo servizio di Small Scale LNG (SSLNG) che sarà offerto dalla società attraverso il terminale FSRU Toscana.

Le attività di test hanno previsto il trasferimento di gas naturale liquefatto (GNL) sia da una piccola nave metaniera – la “Avenir Aspiration” operata da Axpo – al Terminale, sia dal Terminale alla nave metaniera stessa.

Questo nuovo servizio, che il Terminale FSRU Toscana fornirà per primo in Italia, consentirà a piccole navi metaniere – cosiddette bettoline – di caricare GNL presso il Terminale di OLT.

Le bettoline potranno poi rifornire, direttamente in mare, unità navali alimentate a gas naturale liquefatto, oppure, scaricare il combustibile nei depositi costieri dei principali porti del Mediterraneo. Inoltre, sarà possibile ricevere GNL da piccole metaniere per essere poi rigassificato e immesso in rete.

Con l’avvio dello Small Scale LNG, OLT si conferma snodo strategico per lo sviluppo del bunkeraggio marittimo e della filiera del GNL; in particolare, a seguito della designazione del Mar Mediterraneo come area SECA (Sulphur Emission Control Area) – entrata in vigore il 1° maggio 2025 – le navi dovranno utilizzare in tutto il Mare Nostrum carburante per uso marittimo a ridotto contenuto di zolfo.

L’utilizzo del GNL come combustibile, infatti, permette di ridurre in modo significativo le emissioni di anidride carbonica, ossidi di zolfo, ossidi di azoto e particolato rispetto ad altri combustibili fossili e può essere utilizzato sia nel settore del trasporto marittimo che in quello del trasporto pesante su gomma.

Gli utenti potranno approvvigionarsi di GNL presso il Terminale attraverso le tre seguenti modalità: – consegna di una nave metaniera: il GNL scaricato da una nave metaniera viene riconsegnato, nello stesso mese e al medesimo utente, su una metaniera di piccola taglia; – acquisto di GN: in alternativa l’utente può acquistare GNL da altri utenti che consegnano carichi di grandi dimensioni nello stesso periodo; – accesso al servizio di Virtual Liquefaction: la nave metaniera di piccola taglia può rifornirsi di un quantitativo di GNL equivalente a quello immesso al PSV dall’utente stesso (in questo caso vi è la possibilità di utilizzare anche bio-GNL certificato).

“Vorrei anzitutto ringraziare gli operatori del Terminale e tutte le società che hanno contribuito alla realizzazione di tale nuova parte di impianto – ha affermato Giovanni Giorgi, Amministratore Delegato di OLT Offshore LNG Toscana. Con la conclusione del collaudo dello Small Scale LNG, il nostro Terminale è pronto ad offrire un servizio che risponde concretamente alle esigenze di decarbonizzazione del trasporto marittimo e terrestre – ha aggiunto Giorgi -.”Questo progetto è la dimostrazione di come le infrastrutture esistenti possano evolversi per accompagnare la transizione energetica, favorendo l’impiego di combustibili alternativi come il GNL e, in prospettiva, anche del bio-GNL, sia nel settore dei trasporti che per gli usi industriali e civili in aree non connesse alla rete nazionale del gas”.

L’offerta del nuovo servizio e la particolare posizione strategica rispetto ai principali corridoi logistici e portuali italiani, il Terminale FSRU Toscana rafforza il suo posizionamento come hub per una logistica energetica di nuova generazione nel cuore del Mediterraneo.

Intanto, OLT ha pubblicato la capacità disponibile per le aste di luglio.

In arrivo ulteriori 2 slot di rigassificazione per ogni Anno Termico, a partire dal 2025/2026 e fino al 2043/2044.

OLT Offshore LNG Toscana informa che è stata pubblicata, nell’area commerciale del proprio sito internet, la capacità disponibile per il processo di conferimento annuale e pluriennale senza manifestazione di interesse.

Le aste, relative all’offerta di capacità su base annuale, a partire dall’Anno Termico 2025/2026 fino all’Anno Termico 2043/2044, si svolgeranno dal 3 al 10 luglio 2025.

Per gli Utenti interessati, il termine per la sottoscrizione del contratto e la presentazione delle garanzie è il 1° luglio 2025.

Abele Carruezzo