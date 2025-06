Arriva Grendi Star, in linea la quarta nave del Gruppo su rotte da e per la Sardegna

La nuova nave RoRo oggi nel porto di Cagliari per servire dal 26 giugno la linea con Marina di Carrara. Con lunghezza e capacità di carico superiori alle altre navi della flotta è dotata di scrubber per ridurre emissioni. Potenziata anche la linea su Olbia in risposta alle esigenze di traffico estivo dell’isola

Arriva oggi a Cagliari la M/V Freya che si unisce alla flotta del Gruppo Grendi con il nome di Grendi Star da agosto. Con una lunghezza totale di 192m e una capacità di carico di 2.800 m lineari la nuova nave viene messa in linea dal 26 giugno sulla tratta Marina di Carrara-Cagliari che viene così potenziata sia in termini di capacità che di transit time, in risposta alle esigenze di traffico da e per l’isola. In particolare questa nave RoRo, costruita dai cantieri Visentini nel 2017, è dotata di sistemi di pulizia dei gas di scarico (scrubber) per ridurre le emissioni inquinanti, in particolare ossidi di zolfo.

Inoltre, viene potenziata per il periodo estivo anche la linea Marina di Carrara-Olbia dove viene dedicata, con quattro partenze settimanali andata/ritorno, la M/V Estraden, che ha una lunghezza totale di 163m, una capacità di carico di 2.260m lineari e un sistema di supporto alla navigazione con 2 rotori a vento.

Il Gruppo di logistica integrata, che è recentemente tornato ad essere armatore diretto con la gestione della nave Grendi Futura e che può contare oggi su una flotta di quattro navi in grado di trasportare container, cassette e semirimorchi, continua quindi la sua politica di investimenti in Sardegna, dove è presente da più di 60 anni con un servizio di linee marittime regolare e affidabile, punto di riferimento per la logistica nazionale. I nuovi collegamenti rispondono, inoltre, anche alle esigenze di centinaia di aziende agricole sarde che, soprattutto nel periodo estivo, hanno maggiori necessità di trasporti zootecnici.

Tra le iniziative sull’isola, in entrambi i terminal in cui è presente il gruppo, anche l’acquisto a fine 2024 del magazzino di Olbia, precedentemente in affitto, oltre al raddoppio degli spazi di magazzino a Cagliari avvenuto nel 2023.

“Il piano di investimento del Gruppo Grendi sulla Sardegna punta sull’aumento delle frequenze settimanali e l’introduzione di navi più moderne, a maggiore efficienza energetica e con una maggiore capacità di carico, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale della compagnia e con un impegno costante per la ricerca di una logistica ad impatto positivo. Rafforzare i collegamenti interni è una scelta strategica per assicurare continuità ed efficienza al commercio nazionale e alla distribuzione delle merci e assume un significato particolare in un momento di pressione delle catene logistiche a causa delle crescenti tensioni geopolitiche globali” ha commentato Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi.

Carta di identità della Nave Grendi Star

Lunghezza totale-192 m

Capacità di carico-2.800 m lineari

Costruzione-2017 Cantieri Visentini

Velocità di crociera-18 kn

Adibita al trasporto di rimorchi, rotabili, auto, container e project cargo