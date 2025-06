Fugro sosterrà il progetto di gas in acque profonde per Eni nel Mediterraneo orientale

(Foto courtesy Fugro)

Le reti Fugro lavorano al progetto Eni per il gas in acque profonde nel Mediterraneo

Limassol, Cipro. Fugro, la società olandese specializzata in geotecnica e servizi per l’ingegneria offshore, ha recentemente ottenuto un contratto per operazioni al largo di Cipro.

Anche se i dettagli specifici del contratto non sono ancora stati resi pubblici, è probabile che si tratti di attività legate a rilievi geotecnici o ambientali, considerando il ruolo di Fugro in progetti energetici e infrastrutturali marini.

Cipro è un punto strategico nel Mediterraneo per l’esplorazione energetica, e Fugro ha già operato in passato in aree simili per supportare progetti di trivellazione, installazione di cavi sottomarini e valutazioni ambientali.

Attualmente, Cipro si trova in una fase cruciale della sua evoluzione energetica, con importanti sviluppi nel settore del gas naturale: – Cipro prevede di iniziare la produzione di gas naturale già nel 2026, grazie al giacimento offshore “Cronos”, scoperto nel 2022 da Eni e TotalEnergies. Questo giacimento potrebbe fornire fino a 85 miliardi di metri cubi di gas. – Ultimamente, è stato firmato un accordo tra Eni, Cipro ed Egitto per trasportare il gas cipriota verso l’Europa. Il gas verrà inviato tramite condotte sottomarine agli impianti egiziani per essere liquefatto e poi esportato. – Questi sviluppi fanno parte di una più ampia strategia europea per ridurre la dipendenza dal gas russo. Cipro, con le sue riserve nel Mediterraneo orientale, sta diventando un attore chiave nella diversificazione energetica del continente. – Oltre al gas, Cipro partecipa a progetti per collegare elettricamente il Mediterraneo orientale all’Europa continentale, rafforzando la sua posizione come hub energetico regionale.

Intanto, la olandese Fugro si è aggiudicato un contratto per condurre un programma completo di caratterizzazione del sito Eni per un progetto di gas in acque profonde nel Mediterraneo orientale.

Il progetto è gestito dalla major italiana Eni e si trova al largo delle coste di Cipro. L’inizio dell’acquisizione dei dati geografici è previsto per il terzo trimestre del 2025.

Cipro ha l’ambizione, non tanto velata, di diventare un paese regionale produttore ed esportatore di gas e di contribuire a migliorare la sicurezza energetica e l’accessibilità economica per l’Europa.

Il progetto si avvarrà dell’ampia esperienza geofisica e geotecnica offshore e in acque profonde di Fugro, nonché dei servizi ambientali dell’azienda.

Questo contratto segna un’importante campagna di indagine per Fugro nella regione, a sostegno delle ambizioni della Repubblica di Cipro di diventare un paese regionale produttore ed esportatore di gas e contribuire a migliorare la sicurezza energetica e l’accessibilità economica per l’Europa.

Il contratto riflette la profonda comprensione di Fugro delle caratteristiche della superficie e del sottosuolo della regione e il suo rapporto di lunga data con il cliente. L’acquisizione dei dati geografici è prevista per il terzo trimestre del 2025.

Eni mantiene un controllo rigoroso su analisi del rischio geologico, design e conduzione delle operazioni di perforazione dei pozzi critici, operati e non operati, di tipologia HP/HT (High Pressure/High Temperature) o acque profonde, prevedendo ad esempio step autorizzativi aggiuntivi per la perforazione di nuovi pozzi, focus sulle tecnologie di produzione (materiali, attrezzature), procedure avanzate di controllo con la visualizzazione e il trasferimento dei dati in tempo reale

presso la sede (Real Time Drilling Center) e il potenziamento dei programmi di training.

Le aree come il Blocco 6, dove Eni e TotalEnergies hanno scoperto il giacimento “Cronos”, stimato tra 56 e 85 miliardi di metri cubi di gas ed altri giacimenti rilevanti includono Calypso e Zeus, sempre in acque cipriote. Queste aree si trovano in una zona geopoliticamente delicata, con sovrapposizioni tra le Zone Economiche Esclusive di Cipro, Turchia, Israele ed Egitto.

Le rotte di trasporto del gas da Cipro verso l’Europa hanno implicazioni strategiche, economiche e geopolitiche di grande rilievo: -L’accordo tra Eni, Cipro ed Egitto prevede che il gas estratto dal giacimento “Cronos” venga trasportato tramite condotte sottomarine agli impianti egiziani (Zohr e Damietta), dove sarà liquefatto e poi spedito via nave verso l’Europa. Questo consente all’UE di ridurre ulteriormente la dipendenza dal gas russo, che nel 2023 era già scesa all’8%.

Alcune rotte attraversano aree contese tra Cipro e la Turchia, il che potrebbe alimentare attriti diplomatici; mentre, l’Egitto diventa un partner chiave per l’Europa, consolidando la sua posizione come snodo per il gas del Mediterraneo.

Abele Carruezzo

(Siti dei giacimenti al largo di Cipro; foto courtesy Analisi Difesa)