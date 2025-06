Gard Crew Claims Report 2025: tendenze chiave in materia di salute e sicurezza dei marittimi

(Foto courtesy by report 2025 Gard)

Il Report 2025 di Gard rileva che il suicidio è responsabile di più morti in mare rispetto agli incidenti mortali. L’analisi si concentra sulla frequenza, la causa e la distribuzione dei sinistri tra le diverse categorie di sinistri

Arendal, Norvegia. Gard ha pubblicato – ieri nella giornata dedicata al Marittimo – il suo secondo Rapporto sui sinistri dell’equipaggio, delineando le tendenze e gli sviluppi chiave in materia di infortuni, malattie e decessi dei marittimi in tutto il mondo.

Attingendo ai dati sui sinistri del 2024 e alle intuizioni di oltre 6.000 marittimi, il rapporto della norvegese Gard rivela un preoccupante aumento delle morti dell’equipaggio e sottolinea la necessità di dare ulteriore priorità al benessere mentale e fisico in mare.

Il Gard Crew Claims Report si basa su una revisione completa di tutti i sinistri dell’equipaggio registrati nell’ambito del portafoglio mutualistico P&I di Gard nel corso del 2024 – circa 3000 casi in totale – confrontando gli anni precedenti per identificare le tendenze e le variazioni chiave.

Per integrare i dati sui sinistri, gli approfondimenti per il rapporto sono tratti anche dal Gard’s Crew Wellbeing Survey del 2024, che include le risposte di oltre 6.000 marittimi di 46 nazionalità, esplorando fattori come la salute fisica, il benessere mentale, il riposo e il supporto sociale.

Tra i risultati del rapporto c’è un aumento del 25% della frequenza delle richieste di risarcimento per morte dell’equipaggio nel portafoglio mutualistico P&I di Gard, se si confrontano i tre anni successivi alla pandemia di Covid-19 con i tre anni precedenti.

“Si tratta di uno sviluppo molto preoccupante e lo monitoreremo attentamente per vedere se ci sono problemi di fondo che devono essere affrontati”, ha dichiarato Lene-Camilla Nordlie, vicepresidente e responsabile dei sinistri di Gard.

La malattia è la principale causa di morte. L’83% dei decessi dell’equipaggio registrati nel 2024 sono stati legati a malattie.

Lo stress è un fattore chiave: 8 delle 10 malattie più comuni tra gli equipaggi possono essere causate o aggravate dallo stress.

I tassi di suicidio rimangono preoccupanti: il numero di suicidi tra l’equipaggio ha superato il numero di incidenti mortali, secondo i dati di Gard.

“Questo sottolinea l’importanza di avere una maggiore attenzione alla salute mentale e al benessere in mare”, ha affermato Nordlie. “Mentre alcuni fattori di stress possono essere gestiti dai marittimi stessi, molti fattori sono controllati o influenzati dalle aziende e dalle Autorità”.

La maggior parte dei casi di suicidio ha coinvolto ufficiali, sia anziani che giovani. Nel 75% dei casi, i marittimi avevano meno di 41 anni, un profilo più giovane rispetto ad altri decessi a bordo.

La maggior parte delle morti per suicidio sono state causate da impiccagione o annegamento. Nella maggior parte dei casi, la morte per suicidio è stata esclusa dall’indennizzo contrattuale.

Questa allarmante statistica, in cui i decessi autoinflitti superano quelli per infortuni sul lavoro, fa eco a un dato dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) che, nei suoi dati del 2023 basati su informazioni provenienti da 51 Paesi, ha riportato 26 casi di suicidio (6,5% dei decessi totali) tra i marittimi, con altri 91 casi di incidenti di persone in mare in cui la causa rimane indeterminata ma può includere suicidi.

Per anni, i problemi di salute mentale tra i marittimi sono stati descritti come un’epidemia silenziosa, in gran parte a causa delle sfide uniche della professione e di una cultura pervasiva di sottostima.

Il report sottolinea che esiste un forte legame tra la salute e il benessere dei marittimi e la sicurezza operativa in mare. “Riposare a sufficienza, avere un buon supporto sociale, far parte di una squadra: tutto questo influisce sul tuo stato d’animo e sulla consapevolezza della situazione”, afferma Christen Guddal, Chief Claims Officer di Gard.

“Noi di Gard crediamo fermamente che prevenire sia meglio che curare. Molti degli incidenti che gestiamo ogni anno avrebbero potuto essere evitati. Con questo rapporto, miriamo a far luce sulle sfide della vita reale in mare e incoraggiare conversazioni significative e miglioramenti tangibili in materia di salute e sicurezza in tutto il settore marittimo”, ha aggiunto Guddal.

Guddal ha anche sottolineato l’importanza della Mariners Medico Guid, un’app medica disponibile gratuitamente sviluppata da Gard in collaborazione con i principali esperti di salute. Progettata specificamente per i marittimi, l’app contiene indicazioni sui sintomi mentali e fisici, rendendo più facile per i membri dell’equipaggio cercare aiuto quando ne hanno bisogno.

“I marittimi sono la spina dorsale del commercio globale e la loro salute e sicurezza dovrebbero essere una priorità per tutti noi. Condividendo questi dati e queste intuizioni, speriamo di aumentare la consapevolezza, sostenere un migliore processo decisionale e rafforzare ulteriormente l’impegno del settore nei confronti di coloro che mantengono in movimento il commercio mondiale” ha dichiarato Rolf Thore Roppestad, CEO di Gard, accogliendo con favore il rapporto.

Sempre più compagnie di navigazione e enti di beneficenza marittimi offrono linee di assistenza anonime con supporto multilingue, servizi di consulenza e piattaforme online per migliorare l’accesso alle risorse per la salute mentale.

Abele Carruezzo

*Per maggiori informazioni si allega il Report 2025 di Gard