FINCANTIERI-CASD: CONSEGNATO IL PREMIO DI DOTTORATO ALLA MEMORIA DEL “GENERALE CLAUDIO GRAZIANO”

Premiata la miglior tesi del XXXVII ciclo di dottorato nell’ambito delle aree interdisciplinari di Scienze strategiche, Studi giuridici per l’innovazione, Leadership e sviluppo organizzativo e Trasformazione digitale e cyber security

Si è svolta ieri a Roma, presso il Centro Alti Studi Difesa (CASD), la cerimonia di proclamazione e conferimento del Premio di dottorato alla memoria del “Generale Claudio Graziano” istituito da Fondazione Fincantieri e CASD. All’evento sono intervenuti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero.

Il premio di dottorato è stato consegnato dal Generale di Corpo d’Armata Stefano Mannino, Presidente del Centro Alti Studi Difesa, e Fausto Recchia, Presidente della Fondazione Fincantieri. Presenti, per Fincantieri, anche Luciano Sale, Direttore Human Resources e Real Estate di Fincantieri, e il CdA della Fondazione.

Vincitore del premio è stato Francesco David Nota, dottorando in Scienze dell’Innovazione per la Difesa e la Sicurezza presso il CASD, con una tesi che affronta il fenomeno relativo alle informazioni dannose per la società ed i suoi individui: la “Harminformation”. Obiettivo della tesi è quello di proporre un framework concettuale pragmatico per istituzioni e organizzazioni, al fine di identificare, proporre e monitorare soluzioni a tale fenomeno attraverso un approccio multidisciplinare.

Il premio, finanziato dalla Fondazione Fincantieri per l’anno accademico 2024-2025, è stato istituito con l’obiettivo di onorare la memoria del Generale Claudio Graziano, celebrandone la dedizione, la competenza e la professionalità messe al servizio del Paese e delle Forze Armate. Sempre attento all’importanza della formazione, Graziano ha avuto una visione sistemica dell’industria della Difesa, anche attraverso il proprio impegno diretto nelle attività di insegnamento.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri ha dichiarato: “Questo premio vuole essere un omaggio alla memoria del Generale Claudio Graziano, un uomo che ha messo la sua vita al servizio della Nazione, contribuendo concretamente alla sua sicurezza, e che è stato un punto di riferimento per le istituzioni tutte e anche per Fincantieri. Attraverso questo riconoscimento, Fondazione Fincantieri vuole, infatti, custodire e tramandare i valori che il Generale ha incarnato e che lo hanno sempre guidato affinché continuino a ispirare le generazioni future.”

L’iniziativa rientra all’interno della nuova mission della Fondazione Fincantieri, orientata all’impegno nella promozione della cultura, dell’innovazione e dell’inclusione. Oltre a custodire la memoria storica dell’eccellenza italiana nella cantieristica e nella difesa, la Fondazione si propone, infatti, come un motore di crescita per le nuove generazioni, sostenendo percorsi di studio e ricerca in ambiti strategici.