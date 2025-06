L’Italia presenta la candidatura alla categoria ‘A’ del Consiglio IMO 2026–2027

(Foto courtesy LinkedIN; da sn:Ambasciatore Lambertini, rappresentante permanente d’Italia presso l’IMO; il Segretario Generale dell’IMO Arsenio Dominguez e Luca Sisto Direttore Generale di Confitarma)’

Confitarma a sostegno della candidatura italiana all’IMO – Categoria ‘A’

Londra. La delegazione di Confitarma, guidata dal Direttore Generale Luca Sisto, ha partecipato all’evento organizzato presso l’Ambasciata d’Italia a Londra, alla presenza del Segretario Generale dell’International Maritime Organization Arsenio Dominguez per promuovere la rielezione del nostro Paese nella Categoria ‘A’ del Consiglio dell’IMO, confermando il pieno supporto alla candidatura dell’Italia per un ruolo di primo piano nell’IMO per il biennio 2026–2027.

“Confitarma ringrazia sentitamente l’Ambasciatore d’Italia a Londra, Inigo Lambertini – ha detto Luca Sisto – per l’ospitalità e l’attenzione riservata al mondo dello shipping italiano in un contesto così rilevante per la governance marittima internazionale” .

La presenza dell’Italia in Categoria ‘A’ rappresenta un riconoscimento del valore strategico del nostro Paese nello shipping mondiale, del suo impegno per una navigazione sicura, sostenibile e tecnologicamente avanzata, e del ruolo centrale che ricopre nel Mediterraneo e nei principali traffici marittimi globali.

Il sistema marittimo italiano – Armatori, Istituzioni, Autorità Marittime – lavora ogni giorno per contribuire alla crescita del settore e alla promozione di standard internazionali sempre più elevati.

Per questo, Confitarma continuerà a sostenere con convinzione la candidatura dell’Italia, nella consapevolezza che una forte rappresentanza italiana all’interno dell’IMO è nell’interesse non solo del nostro Paese, ma dell’intera comunità marittima internazionale.

L’Ambasciata italiana a Londra, in una sua nota, ha evidenziato che “L’evento ha rappresentato un importante momento di diplomazia marittima e ha riaffermato il ruolo centrale dell’Italia nel sistema della governance marittima globale” afferma l’Ambasciata in una nota.

Ad aprire i lavori è stato Inigo Lambertini, Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito e Rappresentante permanente dell’Italia presso l’IMO, l’IMSO e i Funds dell’IOPC, il quale ha sottolineato il profondo legame del Paese con il mare e il suo ruolo attivo e costruttivo all’interno dell’IMO sin dal 1957.

“Il settore marittimo italiano riveste un’importanza strategica per la nostra economia, contribuendo in modo significativo al nostro commercio internazionale”, ha dichiarato l’Ambasciatore Lambertini, sottolineando che “fin dalla sua nascita, l’Italia è stata un membro fondatore della Categoria ‘A’ del Consiglio dell’IMO, una testimonianza della nostra incrollabile dedizione alla promozione di un trasporto marittimo globale più sicuro, protetto e rispettoso dell’ambiente”.

Lambertini ha illustrato le priorità italiane in materia di sicurezza della navigazione, sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, tutela del personale marittimo e promozione della cooperazione multilaterale nel settore marittimo.

Alla cerimonia ha preso parte anche il Segretario Generale dell’IMO, Arsenio Antonio Domínguez Velasco. Presenti inoltre numerosi rappresentanti degli Stati membri dell’IMO, figure diplomatiche, Autorità portuali internazionali e una qualificata rappresentanza dell’industria marittima italiana, tra cui Assarmatori, la stessa Confitarma, RINa e Fincantieri.

E’ stato illustrato l’Aide Mémoire per la la candidatura italiana: – il ruolo centrale dell’Italia come hub marittimo del Mediterraneo, dove convergono rotte commerciali globali; – la leadership europea nei trasporti ro-ro e nel mercato crocieristico (40% del traffico mediterraneo); – il forte impegno nella transizione ecologica, con investimenti in carburanti alternativi, riduzione delle emissioni e protezione della biodiversità marina; – l’attenzione costante alla sicurezza della vita umana in mare (SAR), alla digitalizzazione del trasporto marittimo (National Maritime Single Window, e-Navigation, VTS) e alla cybersicurezza; – il contributo qualificato alla formazione marittima internazionale, con una particolare attenzione alla revisione della Convenzione STCW; – il supporto all’IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) e agli audit su base ‘Goal-Based Standards’.

L’Italia, con oltre 12 milioni di gross tonnage di tonnellaggio lordo registrato, si colloca tra le prime 20 flotte mercantili a livello mondiale. Il Paese dispone di una rete portuale strategica, con 16 porti core nella rete Ten-T, ed è all’avanguardia nella digitalizzazione e automazione dei servizi portuali e di bordo, sostenendo attivamente lo sviluppo delle Maritime Autonomous Surface Ships (Mass).

La candidatura italiana alla categoria ‘A’ del Consiglio dell’IMO non è soltanto il riconoscimento di un passato di impegno costante e competente nel settore marittimo internazionale, ma è soprattutto una dichiarazione d’intenti per il futuro.

“L’Italia si propone – ha sottolineato Luca Sisto – di continuare a essere un attore responsabile, innovativo e proattivo, sostenendo i principi fondamentali dell’IMO: la sicurezza della navigazione, la protezione dell’ambiente marino, la libertà dei mari e la cooperazione tra Stati”.

L’ IMO oltre ad essere è la sede migliore per stabilire regole efficaci e garantire la parità di condizioni per tutti gli operatori marittimi, e nuove regolamentazioni comportano ingenti investimenti per il gli armatori. Per questo, i Paesi membri, pur applicando con la giusta severità le nuove norme devono farlo in modo realistico.

L’evoluzione tecnologica impone grande attenzione nella formulazione del quadro normativo, che deve bilanciare i benefici derivanti dalla maggiore sicurezza della navigazione e della salvaguardia dell’ambiente con le conseguenze sul commercio mondiale, i potenziali costi per l’industria della navigazione ed anche l’impatto sul personale di bordo e di terra.

Per questo il contributo di idee e i suggerimenti delle compagnie di navigazione sono di fondamentale importanza.

Abele Carruezzo