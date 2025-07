Approvazione di Principio (AiP) per il primo vettore LCO2/metanolo al mondo

(Diagramma concettuale del funzionamento del vettore LCO2/metanolo; foto courtesy MOL)

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) e Mitsubishi Shipbuilding hanno acquisito un’approvazione di principio (AiP) da Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) per il loro vettore di CO2 liquefatto (LCO2)/metanolo sviluppato congiuntamente

Tokyo. Non più il viaggio di ritorno a vuoto per le navi che trasportano anidride carbonica liquida all’andata. L’AiP per questo tipo di vettore segna una prima mondiale. Un AiP indica che un Organismo di certificazione ha esaminato il design di base dell’apparecchiatura in questione e ha confermato che soddisfa i requisiti tecnici e gli standard di sicurezza pertinenti.

In questo caso, l’ispezione è stata condotta sulla base del Codice IGC (International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, Codice Internazionale per la Costruzione e l’Equipaggiamento delle navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa), del Codice IBC (International Bulk Chemical Code, Codice Internazionale per la Costruzione e l’Equipaggiamento delle navi che trasportano prodotti chimici pericolosi alla rinfusa) e delle Regole di Classificazione ClassNK applicabili alle navi che trasportano gas liquefatti e prodotti chimici pericolosi alla rinfusa.

Le tecnologie per la conversione della CO2 in combustibili o prodotti chimici stanno attirando l’attenzione come mezzo per utilizzare la CO2 nella cattura, nell’utilizzo e nello stoccaggio dell’anidride carbonica (CCUS, Carbon Capture, Utilisation and Storage).

Uno di questi approcci è lo studio in corso per la realizzazione di una catena di approvvigionamento per la produzione di metanolo sintetico dalla CO2 catturata. Si prevede che il metanolo sintetico sarà uno dei combustibili marini che contribuiranno alla decarbonizzazione nel settore del trasporto marittimo.

La nave per la quale Mitsubishi Shipbuilding e MOL hanno acquisito un AiP è certificata per il trasporto di anidride carbonica liquida (LCO2) a bassa pressione. L’obiettivo è il trasporto di CO2, che funge da materia prima, nei viaggi di andata e di metanolo sintetico nei viaggi di ritorno.

L’uso di navi dedicate per la CO2 o il metanolo comporta operazioni a vuoto per metà dei loro viaggi. Se si ottiene il doppio trasporto di CO2 e metanolo, è possibile eliminare i viaggi a vuoto, migliorando così l’efficienza complessiva del trasporto.

MOL e Mitsubishi Shipbuilding, parte del gruppo Mitsubishi Heavy Industries (MHI), porteranno avanti lo sviluppo del vettore LCO2/metanolo, basandosi sui risultati e sulle sfide tecniche identificate durante lo studio concettuale. L’obiettivo è quello di raggiungere la commercializzazione attraverso la collaborazione con le aziende rilevanti della catena di approvvigionamento e altri partner.

Il Gruppo MOL sta attualmente lavorando per costruire catene di approvvigionamento per carburanti sintetici/metanolo e CO2 attraverso iniziative come l’investimento in HIF Global LLC, una società con sede negli Stati Uniti che sviluppa, produce e trasporta carburanti sintetici/metanolo in Nord e Sud America e in Australia.

Si prevede che il vettore LCO2/metanolo migliorerà la redditività economica complessiva di tali catene di approvvigionamento e contribuirà in modo significativo alla loro realizzazione.

In linea con la “MOL Group Environmental Vision 2.2”, MOL punta a zero emissioni nette in tutto il gruppo entro il 2050. Accelerando ulteriormente le iniziative per il trasporto di CO2 e per lo sviluppo e la fornitura di metanolo sintetico, MOL mira a contribuire alla realizzazione di una società a basse emissioni di carbonio o decarbonizzata.

Abele Carruezzo