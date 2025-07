L’intelligenza artificiale nelle operazioni marittime quotidiane

(Foto courtesy by SQLearn)

L’intelligenza artificiale (AI) sta rapidamente trasformando l’industria marittima, non solo con visioni futuristiche di navi autonome, ma rivoluzionando silenziosamente il modo in cui le compagnie di navigazione gestiscono le operazioni quotidiane, la conformità e il processo decisionale.

Ormai le App che sviluppano tali mansioni non si contano più.

Le applicazioni più promettenti sono quelle che usano i sistemi di Retrieval-Augmented Generation (RAG), alimentati da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM, Large Language Models) come ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) di OpenAI, per supportare i sistemi di gestione della sicurezza (SMS, Safety Management System). La chat bot basata su intelligenza artificiale e apprendimento automatico, sviluppato da OpenAI e specializzato nella conversazione con un utente umano.

Questi sistemi aiutano gli equipaggi e il personale a terra ad accedere alle informazioni critiche e ad agire in modo più rapido, intelligente ed efficace.

Oggi, la sfida più impegnativa rimane il sovraccarico di nelle operazioni marittime che una nave con il suo equipaggio deve supportare o sopportare!

Le operazioni marittime si basano in larga misura su una documentazione dettagliata e cartacea: manuali SMS, procedure aziendali, linee guida tecniche e quadri di conformità. Questi documenti sono essenziali ma possono essere travolgenti, spesso estendendosi per centinaia o migliaia di pagine.

Gli equipaggi e i manager hanno bisogno di un accesso rapido e accurato ai protocolli, alle fasi di manutenzione o agli aggiornamenti normativi, soprattutto in situazioni di alta pressione.

I metodi tradizionali, come le ricerche manuali, le ricerche per parole chiave o gli indici statici, richiedono molto tempo e sono soggetti a errori e spesso con inefficienze operative, risposte ritardate e potenziali rischi per la sicurezza.

I sistemi Retrieval-Augmented Generatcion (RAG) combinano le capacità di ricerca della gestione documentale tradizionale con il ragionamento degli LLM avanzati.

Gli utenti possono porre domande in linguaggio naturale e l’intelligenza artificiale recupera le sezioni più rilevanti dai documenti interni, come un SMS, generando risposte chiare e sensibili al contesto.

Ad una domanda di un Direttore di macchina di una nave riguardo le procedure per l’ingresso nello spazio chiuso su navi petroliere, il RAG recupera il passaggio SMS pertinente e fornisce un riepilogo conciso, evidenziando i passaggi critici e le eventuali modifiche recenti. Ciò garantisce che le risposte siano accurate, aggiornate e allineate con le politiche specifiche dell’azienda.

Naturalmente il Direttore di macchina non potrà essere un profano della materia affidandosi completamente l’IA, ma essere comunque un Ufficiale preparato e competente

Tali sistemi sono stati educati per un uso quotidiano. – Controlli rapidi di conformità: durante le ispezioni o gli audit, gli equipaggi possono verificare istantaneamente le politiche o le procedure, riducendo il rischio di non conformità. – Manutenzione e supporto tecnico: i macchinisti di bordo possono richiedere passaggi per la risoluzione dei problemi o programmi di manutenzione, in base all’attrezzatura effettiva e alla documentazione dell’imbarcazione.

L’analisi predittiva, basata sull’intelligenza artificiale, può anche suggerire quando è probabile che le apparecchiature richiedano attenzione. – Risposta all’incidente: gli equipaggi hanno accesso immediato ai protocolli di risposta alle emergenze, consentendo reazioni più rapide e sicure durante gli incidenti. Ed altri settori, come la gestione della flotta o la formazione continua a bordo per gli equipaggi.

La SQLearn. con il suo team guidato dal General manager Dr. Antonis Frigas, ha realizzato la CaptAIn Premium: l’assistente AI di nuova generazione di SQLearn, in stile ChatGPT, su misura per l’organizzazione di bordo di una nave e di una compagnia di navigazione. Si integra perfettamente con SMS, procedure e documentazione interna per fornire risposte istantanee e accurate su richiesta.

Incorpora i documenti, le policy e i flussi di lavoro aziendali; – fornisce accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alle conoscenze aziendali e alle normative internazionali; – supporta più lingue per gli equipaggi globali; – presenta un’interfaccia intuitiva e incentrata sullo studente; – migliora la formazione, la conformità e la prontezza alle emergenze.

Con CaptAIn è possibile gestire procedure complesse, ridurre il sovraccarico di informazioni e garantire che ogni dipendente a bordo o a terra abbia accesso immediato alle conoscenze più pertinenti e affidabili.

Anche il team di SQLearn è convinto che la supervisione umana è ancora importante.

Infatti, mentre l’intelligenza artificiale offre un supporto potente, l’implementazione nel mondo reale mostra il valore di un approccio “human-in-the-loop, cioè coinvolto”. Per maggiori informazioni scrivere a antonisfrigas@sqlearn.com.

Abele Carruezzo