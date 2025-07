Liberty Lines si prepara a ordinare in Spagna altri sei traghetti veloci

(Foto courtesy by Cantiere Armon, Vigo)

La Liberty Lines è pronta a firmare un nuovo contratto con il cantiere spagnolo Armon per la costruzione di altri sei traghetti veloci ibridi.

Trapani. Il contratto è di oltre 50 milioni di euro per la costruzione di altri sei nuovi traghetti veloci ibridi (HSC Hybrid, High Speed Craft), che si aggiungeranno ai nove della serie “Vittorio Morace”, integralmente già consegnati e operativi.

Le nuove unità, in arrivo dal 2027, continueranno la modernizzazione della flotta grazie alla propulsione dual fuel diesel-elettrica, batterie ricaricabili in crociera e sistema di trattamento dei gas di scarico per abbattere le emissioni.

Sono traghetti veloci monocarena, lunghi 40 metri, con una capacità di 250 passeggeri e 7 membri di equipaggio; sono stati progettati in collaborazione con Rolls-Royce, RINa e Incat Crowther con motori alimentati a bunker tradizionale ed elettrico, per le manovre di entrata e uscita dai porti; la velocità di crociera è di 30 nodi mentre quelle di manovra, in modalità elettrica, di 8 nodi. Inoltre, saranno predisposte per fare il pieno di idrogeno.

Le batterie, in dotazione a questi nuovi mezzi, si ricaricano durante la crociera utilizzando i due motori principali e, in caso di lunghi periodi di sosta, ogni unità potrà utilizzerà il cold ironing per ricaricare le batterie e mantenere attivi tutti i servizi di bordo. Questi HSC sono dotati di un sofisticato sistema di trattamento dei gas di scarico costruito da Rolls-Royce, denominato SCR (Selective Catalytic Reduction), che consente una drastica riduzione delle emissioni durante la navigazione.

Con questo investimento da oltre 50 milioni la Liberty Lines proseguirà ancora, dopo le prime 9 unità, il piano di rinnovamento della flotta impiegata sulle rotte fra la Sicilia e le altre isole minori, garantendo viaggi più sostenibili.

Resta da capire se anche questa nuova commessa sarà sostenuta da fondi pubblici come previsto dal piano ‘Rinnovo flotte’ legato al PNRR.

Il primo ordine di questi innovativi mezzi – HSC Hybrid – risale alla primavera del 2022 quando Liberty Lines aveva annunciato appunto 9 traghetti ibride ad alta velocità con consegne previste tra il 2023 e il 2026.

Liberty Lines oggi è una compagnia modernamente organizzata, la sedicesima compagnia armatoriale in Italia per fatturato, la prima al mondo nel trasporto marittimo veloce di passeggeri, l’unica al mondo a possedere un cantiere che effettua le lavorazioni esclusivamente sui mezzi propri.

La Compagnia, che ha mantenuto sede a Trapani, si avvale della collaborazione di oltre 650 collaboratori ed è affidataria di convenzioni per il trasporto pubblico che sono state promosse dalla Regione Siciliana, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia che dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per garantire il trasporto dei passeggeri anche in condizioni di mercato economicamente svantaggiate.

Abele Carruezzo