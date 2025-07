La strategia portuale 2025 della Commissione europea

Il documento delle ‘raccomandazioni’ elaborato dall’Organizzazione dei Porti Marittimi Europei (ESPO) e pubblicato lo scorso 30 giugno, mira a contribuire allo sviluppo della Strategia Portuale dell’UE

Bruxelles. L’ESPO, lo scorso 30 giugno, ha pubblicato le “Raccomandazioni dell’Organizzazione dei Porti Marittimi Europei per la Strategia Portuale dell’UE”.

L’ESPO sottolinea nel documento che la Commissione UE, con la sua strategia portuale globale 2025, riconosce l’importante ruolo che i porti svolgono nel realizzare le ambizioni dell’Europa in termini di sostenibilità, competitività e resilienza.

Per ESPO, la Strategia Portuale dell’UE dovrebbe essere un documento strategico che apra la strada al sostegno dei porti europei nei loro sforzi e impegni e che serva da guida per l’applicazione futura della legislazione dell’Unione ai porti. Dovrebbe portare a una migliore comprensione del ruolo globale e strategico dei porti e del loro valore aggiunto per l’Europa.

ESPO ritiene che la futura Strategia Portuale debba dotare i porti degli strumenti necessari per svolgere i nuovi e più ampi ruoli che vengono loro imposti nel modo migliore e più efficiente.

ESPO accoglie con favore l’idea di una “cassetta degli attrezzi” che colga l’ampia diversità del panorama portuale europeo e fornisca a ogni porto in Europa il supporto finanziario e non finanziario di cui ha bisogno per contribuire agli obiettivi dell’Unione Europea.

Per i porti europei, la futura Strategia Portuale deve basarsi e seguire le raccomandazioni della Bussola per la Competitività e del rapporto Draghi e concentrarsi sulla semplificazione, l’implementazione e l’applicazione del quadro normativo sviluppato negli ultimi anni, piuttosto che aggiungere nuove normative e vincoli.

Su questo interessante ed importante argomento, il Prof. Ugo Patroni Griffi ha accolto l’invito a presentare contributi, nella collaborazione fattiva con L’ESPO.

Il Nautilus – interessato da sempre su Mare, porti,trasporti, logistica e sport – non poteva non offrire ai propri lettori l’opportunità per approfondire tali argomenti sull’Europa dei porti.

Grazie alla stretta collaborazione de Il Nautilus con l’Università ‘Aldo Moro’ di Bari, riportiamo integralmente il contributo del Prof. Ugo Patroni Griffi, Ordinario di Diritto Commerciale e docente di Infrastrutture e Logistica sostenibili Università Aldo Moro Bari e presso la Luiss – Guido Carli – Roma.

Porti italiani e Strategia UE: un intreccio di sfide e opportunità per il futuro

“Il sistema portuale italiano si trova a un bivio cruciale, come emerge dal documento strategico dell’Organizzazione dei Porti Marittimi Europei (ESPO) del 30 giugno 2025.

I porti, da Genova a Trieste, da Napoli ad Augusta, sono nodi vitali per l’economia nazionale e il commercio globale, ma devono affrontare criticità strutturali, burocratiche e finanziarie che ne limitano la competitività.

La Strategia Portuale dell’UE, con i suoi obiettivi ambiziosi di sostenibilità, resilienza e innovazione, rappresenta un’opportunità unica, ma anche una sfida per un Paese che fatica a tenere il passo con le dinamiche europee e globali.

I porti italiani, come evidenziato dall’ESPO, sono molto più che semplici hub logistici, sono porte d’accesso al mondo, catalizzatori energetici e facilitatori della mobilità militare in un contesto geopolitico sempre più complesso.

Tuttavia, la rete TEN-T, pilastro della connettività europea, rivela in Italia divari infrastrutturali significativi. La scarsa integrazione con l’hinterland, dovuta a ferrovie e strade spesso obsolete, penalizza la capacità di smaltire i crescenti volumi di merci, isolando i nostri porti rispetto a giganti come Rotterdam o Amburgo. Questo problema si acuisce in un’epoca di crisi geopolitiche, dove la resilienza logistica diventa una questione di sovranità economica.

A ciò si aggiunge il peso della burocrazia, un freno che rallenta la transizione verso la sostenibilità.

L’Alimentazione Elettrica da Terra (OPS), che in Italia (e solo in Italia) chiamiamo cold ironing, obbligatoria per i porti TEN-T entro il 2030, è un esempio emblematico. Nonostante il sostegno dell’ESPO per considerarla uno strumento chiave per decarbonizzare le navi all’ormeggio, i porti italiani devono affrontare investimenti miliardari con una capacità di rete elettrica spesso insufficiente.

La congestione energetica, unita a procedure autorizzative lunghe e complesse, rischia di vanificare gli sforzi, mentre le incongruenze tra normative UE – come quelle sulla tassonomia e sull’economia circolare – creano ulteriore incertezza, bloccando progetti green di valore.

Sul piano finanziario, il panorama non è meno critico.

L’ESPO stima un fabbisogno di investimento di 80 miliardi di euro per i porti europei entro il 2034, ma in Italia i fondi del Meccanismo CEF coprono solo una minima parte delle necessità.

I porti minori, spesso esclusi dai criteri basati sul volume di traffico, faticano ad attrarre capitali privati, mentre progetti strategici come l’OPS o l’ammodernamento delle banchine per l’eolico offshore restano a rischio.

La competizione con hub non europei, come Tangeri o Alessandria d’Egitto, si fa sentire, questi scali offrono costi operativi inferiori, mentre i porti italiani sono gravati da normative ambientali più stringenti, un aspetto che la Strategia Global Gateway dell’UE sembra sottovalutare.

La sicurezza rappresenta un altro fronte caldo.

I porti italiani, come quelli europei, sono esposti a minacce ibride, dalla cibercriminalità al narcotraffico, ma la cooperazione tra enti portuali, autorità militari e Interpol appare spesso inefficace.

L’ESPO raccomanda un’applicazione armonizzata del Codice ISPS e l’uso di tecnologie come sensori e droni, ma in Italia mancano piattaforme sicure per lo scambio di dati sensibili e l’utilizzo dei droni in ambito portuale deve superare le forche caudine di una ottusa burocrazia.

La recente escalation di traffici illeciti sottolinea l’urgenza di esenzioni dal GDPR in contesti specifici, come suggerito dall’ESPO, per potenziare i controlli senza compromettere la privacy.

Nonostante queste difficoltà, i porti italiani hanno un potenziale enorme per diventare attori chiave nella transizione energetica e nell’economia circolare.

La vicinanza a grandi agglomerati urbani potrebbe favorire il riutilizzo di materiali e la riduzione dei rifiuti, ma normative nazionali frammentate ostacolano il trasporto transfrontaliero di scarti riciclati (alla faccia dell’economia circolare! La gestione dei sottoprodotti in ambito portuale deve scontare le autorizzazioni ambientali di enti, come le Province, il cui unico scopo sembra di interdire lo sviluppo, fulgido esempio di ircocervo tra burocrazia bizantina e mai sopite istanze della burocrazia difensiva).

Allo stesso modo, la produzione di nuovi carburanti e l’ospitalità di elettrolizzatori per l’idrogeno richiedono spazi e investimenti (e autorizzazioni!) che i porti italiani faticano a garantire, soprattutto senza una priorità chiara nel Pacchetto Reti UE per affrontare la congestione energetica.

Guardando al futuro, l’ESPO propone un approccio olistico che semplifichi le normative, migliori i finanziamenti e promuova la cooperazione tra stakeholder. Per l’Italia, questo significa investire in connettività e digitalizzazione, riconoscendo i porti non solo come hub logistici, ma come catalizzatori multidimensionali per l’energia, l’industria e la sicurezza.

La strada è complessa, ma la posta in gioco è altissima: non si tratta solo di competitività economica, ma di garantire la sovranità e la resilienza di un Paese che, attraverso i suoi porti, si affaccia sul mondo”.

Prof. Ugo Patroni Griffi, Ordinario di Diritto Commerciale e docente di Infrastrutture e Logistica sostenibili Università Aldo Moro Bari e presso la Luiss – Guido Carli – Roma.

*Si allega il documento dell’ESPO