GIURETA, Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente dell’Univrsità di Palermo ha pubblicato un articolo del Prof. Ugo Patroni Griffi, Ordinario di Diritto Commerciale e docente di Infrastrutture e Logistica sostenibili Università Aldo Moro Bari e presso la Luiss – Guido Carli – Roma, dal titolo “Navigando verso il futuro: la nuova era della pianificazione portuale”

Brindisi. Articolo, anzi un saggio per essere precisi, importante, completo e fortemente didattico, quello pubblicato dalla Rivista GIURETA.

Per chi vuole apprendere il perché di una moderna pianificazione portuale, non potrà prescindere da queste pagine, anche da un ripasso storico: da una portualità intesa come servizio di interesse generale e come infrastruttura locale a entità strategica nazionale, fino a giungere ad un modello ‘multilivello’ condiviso con una pianificazione urbanistica dell’Ente territoriale preposto.

Da notare, la forte fiducia del professore Patroni Griffi – che traspare nell’articolo – nella condivisione di un PRP di un porto – in ambito di un Sistema Portuale – da parte di un Ente locale che potrebbe inficiare la futura ‘vision’ di un porto e ritardare le dovute autorizzazioni nel pianificare un territorio portuale, retroportuale e zone di interazione porto-città.

E’ merito di Patroni Griffi se Brindisi ha finalmente un PRP, atteso da oltre cinquant’anni. Tuttavia, non posso dimenticare come una visione politica disarticolata (di ieri e di oggi) di governo della città e di un Consorzio Asi (che vuole essere il già e deceduto consorzio del porto) abbiano remato contro, senza comprendere il vero ‘interesse’ di una città-porto come quella di Brindisi.

Chiaro è il compito dell”AdSP, capace di delineare la perimetrazione geografica di ciascun porto del sistema, tramite il DPSS; capace di ampliare il concetto di ambito portuale oltre i confini strettamente demaniali, includendo ad esempio aree logistiche retrostanti, interporti collegati, cantieri navali esterni, ecc., come evidenziato dalla Dottrina.

Molti Consiglieri comunali – e politici locali – non avendo competenze economico-marittimo-portuali – non conoscono il vero obiettivo di un DPSS; nulla di personale contro le loro professionalità, ma sconosciute a tutti gli addetti ai lavori di economia portuale e marittima; fanno continua confusione tra piani urbanistici comunali e PRP; azioni propagandistiche che non hanno neanche il sapore di una ‘retorica politica’.

Non basta un giro portuale panoramico in barca, con guida interessata, senza comprendere cosa e perché ci troviamo in una rivoluzione epocale di transizione energetica, digitale e sociale che continua a interessare lo shipping internazionale.

Mi riferisco soprattutto alle navi che aumentano le proprie caratteristiche/dimensionali e non tutti i porti hanno adeguate infrastrutture; i combustibili a net-zero che impongono nuove regole per il bunkeraggio; nuovi servizi di accoglienza per merci e passeggeri e per non parlare della nuova nautica da diporto che non è solo posti-barca o cantieri minimi.

E non posso dimenticare la lotta ‘stupida’ portata avanti per anni – nella città di Brindisi – tra il dotare di boe o di briccole la zona Sant’Apollinare per permettere l’attracco in sicurezza di navi ro-ro; e che qualcuno ancora rimpiange come spiaggia dei birndisini e che altri brindisini oggi hanno distrutto quella di Cala Materdomini.

Si sottolinea – nell’articolo di Patroni Griffi – che il DPSS ha natura giuridica peculiare; formalmente non è un piano urbanistico, né un atto provvedimentale incidente su diritti, bensì un atto di indirizzo e coordinamento settoriale, assimilabile ai piani territoriali di livello sovraordinato (c’è chi l’ha paragonato a un piano territoriale di coordinamento su scala portuale).

Si condivide che il PRP “individua le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate”.

Ogni area o comparto del porto è specificato l’uso o la funzione ammissibile (es.: terminal container, terminal passeggeri, cantieri navali, deposito rinfuse, area parcheggio rotabili, zona servizi, verde/ambiente, ecc.).

“Si tratta di una vera e propria zonizzazione funzionale – come ha scritto Patroni Griffi – analoga alle zonizzazioni urbanistiche, ma riferita alle attività portuali. Ad esempio, un PRP potrà destinare una certa banchina al traffico commerciale container, un’altra ai traghetti passeggeri, riservare un’area retroportuale a deposito petroli o a cantieri navali, prevedere spazi per uffici portuali o servizi alle navi, e così via”.

La logica è assicurare un ordinato sviluppo del porto, evitando conflitti tra attività non compatibili e riservando spazi adeguati alle diverse filiere (container, passeggeri, cantieristica, pesca, diporto, ecc.).

Una nuova pianificazione integrata porto-retroporto vede l’importanza di un PRP in ambito Zone Economiche Speciali (ZES). L’articolo analizza criticità e le prospettive future, evidenziando la necessità di un equilibrio tra esigenze nazionali e locali, tra pianificazione e mercato, e tra tutela ambientale e sviluppo economico. Molte ZES, infatti, includono al loro interno aree portuali e retroportuali disciplinate dal PRP.

L’articolo è chiaro anche nel rispondere alle domande ricorrenti: Cosa accade se un progetto proposto in ZES non è conforme al PRP vigente? O se per realizzarlo occorre una variante al piano?

La normativa e le Linee Guida chiariscono che in tal caso è necessario coordinare il procedimento di Autorizzazione Unica con la modifica pianificatoria (variante o ATF), senza però sdoppiare i percorsi (per non vanificare la semplificazione).

La soluzione – proposta dal professore Patroni Griffi – è quella di introdurre destinazioni d’uso flessibili per aree omogenee (famiglie di funzioni compatibili), lasciando al mercato di determinare l’esatto mix entro certi limiti.

Ad esempio, invece di dire “Molo X: terminal rotabili”, il piano potrebbe dire “Molo X: funzioni ammissibili – rotabili, container secondariamente, merci varie”, evitando così di dover intervenire se il traffico container cresce più del previsto.

“La pianificazione portuale in Italia si trova oggi in una fase di assestamento – conclude nel suo saggio il Prof Patroni Griffi -. “La cornice normativa è stata notevolmente innovata e semplificata, ma l’attuazione pratica richiede attenzione per evitare criticità come deficit di collaborazione istituzionale, eccessiva rigidità o, per converso, potenziali arbitri dovuti a troppo potere in mano a pochi”.

Nel ringraziare per aver condiviso quest’articolo, si rimanda ai lettori il dovuto approfondimento sulla rivista GIUURETA Vol. XXIII 2025: www.giureta.unipa.it

