L’Italia al centro delle nuove rotte globali: il Mediterraneo tra sfide e opportunità

(Guido Grimaldi, presidente ALIS; foto courtesy ALIS)

ALIS a Manduria tra tensioni geopolitiche e transizione ecologica dello shipping oltre a formazione dei giovani



Manduria. Presso la Masseria ‘Li Reni’ di casa Vespa, Guido Grimaldi, presidente di ALIS, ha tracciato la rotta futura in un Mediterraneo tra sfide e opportunità. Presenti anche Luigi Di Maio (Rappresentante speciale dell’UE per la regione del Golfo), Edoardo Rixi (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), oltre alla partecipazione di istituzioni, imprenditori e stakeholder di primo piano.

L’evento ha visto il dibattito concentrato più su una geopolitica del Mediterraneo influenzato da guerre e che vede “L’Italia e il Mediterraneo protagonisti delle nuove sfide globali”.

Tensioni internazionali, come il conflitto russo-ucraino e l’instabilità in Medio Oriente, stanno ri-definendo le rotte commerciali globali in un mercato in continua evoluzione.

“La posizione geografica dell’Italia – ha detto Guido Grimaldi – ci permette di consolidare i collegamenti con Mediterraneo orientale e Asia. È una strategia che guarda al futuro, perché chi si posiziona oggi su questi mercati avrà vantaggi competitivi enormi domani”.

“Nel settore ro-ro, in particolare, l’Italia domina il Mediterraneo: otto dei primi dieci porti sono italiani e la quota di mercato nazionale è passata dal 13% al 26% in dieci anni”, ha aggiunto Grimaldi, sottolineando che “…tale risultato non è frutto del caso, ma di investimenti mirati e di una visione strategica condivisa da imprenditori, istituzioni e operatori”.

Ancora una volta, Guido Grimaldi ha parlato delle norme europee stringenti, come quelle legate all’EU ETS e il Fuel EU Maritime. Secondo ALIS queste norme rischiano di penalizzare il trasporto marittimo italiano. “Tali misure – ha ribadito Grimaldi – se non accompagnate da investimenti e incentivi adeguati, possano ridurre la competitività delle imprese, danneggiare i porti nazionali e avere ripercussioni sui costi per cittadini e aziende”.

Il Viceministro Edoardo Rixi su questo punto ha rimarcato: “Siamo sempre stati critici sull’estensione dell’ETS al settore marittimo. È un controsenso rispetto agli stessi obiettivi europei. Per questo tutti i proventi che il MIT incasserà saranno interamente reinvestiti per sostenere la transizione ecologica delle flotte e difendere il lavoro, il know-how e la competitività delle imprese italiane”.

Luigi Di Maio – Rappresentante speciale dell’UE per la regione del Golfo – nel suo intervento, ha posto l’attenzione sul valore politico dei corridoi logistici, che attraversano anche aree oggi segnate da tensioni e conflitti. “La costruzione di questi corridoi non è una conseguenza automatica della pace – ha detto – ma può contribuire a generarla, distribuendo benefici economici e stabilità. È importante continuare a lavorare in parallelo su diplomazia e sviluppo delle infrastrutture”.

L’evento è stato anche l’occasione per la firma del protocollo attuativo tra ALIS e l’Università di Bari, finalizzato a creare percorsi formativi. L’accordo prevede l’istituzione di uno Short Master

dedicato alla logistica integrata, con attenzione agli aspetti economici, giuridici e gestionali delle grandi infrastrutture.

Bruno Vespa, nel moderare l’incontro è tornato sul tema delle Autostrade del Mare.

Guido Grimaldi ha evidenziato l’importanza di tali collegamenti marittimi (Italia con Grecia e Turchia) per rispondere alle sfide globali e a garantire continuità e sono dei veri corridoi strategici.

Sono seguiti interventi di Serhan Cilengir (amministratore delegato del porto turco di Gemport), Athanasios Porfyris (Autorità Portuale di Igoumenitsa).

Grimaldi ha sottolineato anche che “i traffici ro-ro dai porti pugliesi verso l’Oriente stanno crescendo sensibilmente, confermando il ruolo della Puglia come ‘porta d’accesso dell’Italia verso i mercati asiatici’”.

Il Presidente di ALIS, chiudendo il suo intervento, ha ribadito la centralità del mare e della blue economy nello sviluppo del Paese. Serve una strategia coerente che trasformi ciò che proviene dal mare in valore per il mare stesso – ha detto – a partire dalla destinazione dei proventi ETS per sostenere investimenti, occupazione e competitività”.

Abele Carruezzo